दोन दिवसात आरक्षण द्या, अन्यथा 'चलो मुंबई'; अंतरवली सराटीतून मनोज जरांगे पाटील यांचा एल्गार - MANOJ JARANGE PATIL

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झालेत. त्यांनी सोमवारी अंतरवली सराटी येथे पत्रकार परिषद घेत सरकारवर निशाणा साधला.

Manoj Jarange patil mumbai protest
मनोज जरांगे पाटील याची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read

अंतरवली सराटी (जालना) : मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. जरांगे पाटील हे 27 ऑग्सटला अंतरवली सराटी येथून मुंबईकडं रवाना होणार आहेत. त्याआधी त्यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सरकारवर हल्लाबोल केला. जरांगे पाटील यांनी रविवारी बीडमधील सभेतून देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हल्लाबोल केला होता.

मुंबई सोडणार नाही : "27 ऑगस्टला दहा वाजता अंतरवली सराटीमधून निघणार आहे. आरक्षणाचा गुलाल उधळूनच परतणार आहे. सरकारी नोंदी असल्यानं ओबीसींच्या विरोधाकडं लक्ष देऊ नका. सातारा, औंध आणि हैदराबाद गॅझेट सरकारनं स्वीकारलं पाहिजे. आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू करणार असून, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही. दोन दिवसात आरक्षण द्या, मुंबईला जाण्याची गरज पडणार नाही," अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा हल्लाबोल केला.

"आमचं कायद्याचं आरक्षण द्या. आरक्षण न दिल्यास तुमचं सरकार उलथून टाकू. कुणाला त्रास देण्यासाठी आम्ही मुंबईत जात नाही. मुदत देऊनही सरकार काही करत नाही, हे मुंबईकरांनी लक्षात घ्यावं," असं म्हणत आम्ही कोणालाही त्रास देण्यासाठी मुंबईला येत नसल्याचंही जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं. आम्हाला कोणताही एक रस्ता द्या, जेणेकरून आझाद मैदानावर जाता येईल. आम्हाला ट्रॅफिक जाम करायचे नाही, असं त्यांनी म्हटले.

मुंबईकडं जाण्याचा मार्ग : अंतरवलीवरून 27 ऑगस्टला सकाळी 10 वाजता निघणार. अंतरवली - पैठण - शेवगाव (अहिल्यानगर), कल्याण फाटा -आळे फाटा, शिवनेरी (जुन्नर मुक्कामी) त्यानंतर 28 ऑगस्टला खेड मार्गे चाकण, लोणावळा, वाशी, चेंबूर व 28 ला रात्री आझाद मैदानावर पोहोचणार आहोत. 29 ला सकाळी 10 वाजता आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू होणार.

सगेसोयरेची अधिसूचना तुम्ही काढली : मनोज जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, "आमची प्रमुख मागणी, मराठा कुणबी एकच आहेत याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्या शिवाय मुंबई सोडणार नाही. हैदराबाद गझेटियर लागू करा. 13 महिन्यापासून त्यांचा अभ्यासच सुरू आहे. आम्हाला सातारा, बाँबे गॅझेटियर लागू करून हवे. सरकारने मराठ्यांचा विषय समजून घ्यावा. 10 टक्के दिलेलं आरक्षण कधीही जाऊ शकते, आम्हाला आमची हक्काची जमीन द्या. भाड्याने घर देऊ नका. आमच्या दीडशे वर्षापूर्वीच्या नोंदी आहेत. सगेसोयरेची अधिसूचना तुम्ही काढली. तिची अंमलबजावणी नाही. तुम्ही त्यावेळेस सांगितले होते की, आम्ही 2012 च्या कायद्यात दुरुस्ती केली. आम्हाला सहा महिन्यासाठी अंमलबजावणीला वेळ द्या. हरकती मागवून त्याच्यावर छाननी करतो. आता छाननी करून आणि आम्ही दिलेला वेळ मिळून दीड वर्ष झाले आहे."

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

