ओबीसींना दोष देऊ नका; मनोज जरांगे पाटील यांचं मराठा समाजाला आवाहन, ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

मनोज जरांगे पाटील यांनी नारायणग़डावरुन दसरा मेळाव्याच्या माध्यमातून जनतेला संबोधित केलं. लाखो मराठा बांधव या दसरा मेळाव्याला हजर होते.

manoj jarange patil dasara melava 2025
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat File Photo)
Published : October 2, 2025 at 2:49 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 3:24 PM IST

बीड : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी नारायणग़डावरुन दसरा मेळाव्याच्या माध्यमातून जनतेला संबोधित केलं. लाखो मराठा बांधव या दसरा मेळाव्याला हजर होते. बीडचे खासदार बजरंग सोनावणे हे देखील या मेळाव्याला हजर होते. मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत ठीक नसल्यानं त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, दसरा मेळाव्यासाठी ते नारायणगडावर हजर झाले. त्यानंतर त्यांनी तिथं दर्शन घेतलं व त्यानंतर त्यांनी जनतेला संबोधित केलं.

"मी काही दिवसाचा पाहुणा" : नारायणगडावरुन मला ताकद मिळते तशी ताकद शेतकऱयांना मिळाली पाहिजे, असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी मेळाव्याला सुरुवात केली. यावेळी बोलताना त्यांनी "मी काही दिवसाचा पाहुणा" असल्याचं म्हणत त्यांना अश्रू अनावर झाले. "माझ्या लेकरांना आरक्षण दिलंय. त्यामुळं मी माझं काम पूर्ण केलंय. गरीब मराठा समाजाचे हाल बघवत नव्हते. मी कधीही समाजाला खोटं बोललो नाही. लेकरांना मोठं करायचं असेल तर शेतीबरोबर आरक्षण मिळणं गरजेचं होतं. त्यासाठी रात्रंदिवस एक केला. माझा समाज पुढे घेऊन जायचा आहे. मराठ्यांनी यापुढं शासक बनायचं अन् प्रशासकही बनायचं," असा सल्ला मनोज जरांगे पाटील यांनी समाजाला दिला.

प्रशासकात आपले अधिकारी घाला : "सत्ता असो किंवा नसो प्रशासनात जर आपले अधिकारी गेले तर ते बरोबर खुट्टा ठोकतात. प्रत्येक क्षेत्रात आपले लेकरं पुढं करायचे आहेत. एखाद्यानं जर आपल्या जातीचा अपमान केला तर त्याला मरेपर्यंत झटका दाखवायचा. तुम्हाला कडवट बनावं लागणार आहे. शेतकऱयांसाठी लढायचा निर्णय घेतलेला हा पहिला दसरा मेळावा आहे. निवडणुकीपूर्वी ते आपल्याला डिवचतात. मी उत्तर दिलं की ते परत तीन ते चार महिने शांत बसतात. आमचं गुलामीचं गॅझेट आहे तर मग इंग्रज काय तुमच्या घरात राहत होता का?" असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजातील काही ठराविकांना लक्ष केलं.

ओबीसीला दोष द्यायचा नाही : "आजपासून कधीच ओबीसीला दोष द्यायचा नाही. सर्वसामान्य ओबीसीचा दोष नाही," असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर हल्लाबोल केला. "प्रत्येक समाजातील दोन-तीन टक्के लाभार्थी आणि त्यांचा नेता यांनाच वाटतं की ओबीसीवर अन्याय झाला," असं म्हणत ओबीसी सर्वसामान्य नागरिकांना दोष न देण्याचं आवाहन मराठा समाजाला केलं.

शेतकऱ्यांसाठी जरांगे पाटील मैदानात : "दिवाळीआधी ओला दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे. सरसकट शेतकऱ्यांना 70 हजार रुपये हेक्टरी मदत मिळाली पाहिजे. ज्यांची शेती आणि पिक वाहून गेली त्यांना 1 लाख 30 हजार रुपये भरपाई द्या, ज्याची जनावरं, धान्य, घर वाहून गेली त्यांना 100 टक्के भरपाई मिळाली पाहिजे," अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिवाळीपर्यंतचा वेळ दिलाय.

