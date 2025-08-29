ETV Bharat / state

मराठा आरक्षणाच्या मागणीकरता मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा आज मुंबईत धडकणार असल्यानं वाहतूक पोलिसांनी काही मार्ग बंद केले आहेत. दुसरीकडं पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त वाढविला आहे.

Manoj Jarange March in Mumbai
संग्रहित- मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा आज मुंबईत धडकणार (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2025 at 12:07 AM IST

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चा 29 ऑगस्टला मुंबईत दाखल होणार आहे. वाशी जकात नाक्यावरून मानखुर्दमार्गे आझाद मैदानावर हा मोर्चा पोहोचेल. अपेक्षित गर्दी आणि वाहतुकीच्या अडथळ्यामुळे मुंबई वाहतूक पोलिसांनी मार्ग बदलून मोठे बदल केले आहेत. यासोबतच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 5 हजारांहून अधिक पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. अपर पोलिस आयुक्त (ट्रॅफिक) डॉ. प्रियांका ननावरे यांनी याबाबत सूचना जारी केली आहे.



असा असणार वाहतुकीत बदल- मोर्चा वाशी जकात नाक्यावरून मनखुर्द फ्लायओव्हर, मनखुर्द रेल्वे ब्रिज, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक (पंजरापोल जंक्शन), पूर्व मुक्त मार्ग (ईस्टर्न फ्रीवे), ट्विन टनेल, महुल गाव, भक्ती पार्क, वडाळा रॅम्प, शिवडी, रे रोड, मंझगाव, पूर्व मुक्त मार्ग रॅम्प, पी.डी.मेलो रोड, कर्नाक बंदर, जीपीओ (जनरल पोस्ट ऑफिस), डीसीपी झोन-१ ऑफिस, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आणि आझाद मैदान असा असेल. अपेक्षित गर्दीमुळे पूर्व मुक्त मार्गावरून येणाऱ्या वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. वाहतूक पोलिसांच्या सूचनेनुसार, पनवेल-सायन रोड, व्ही.एन. पुरव मार्ग, पूर्व मुक्त मार्ग, पी.डी.मेलो रोड, वालचंद हिराचंद मार्ग, डॉ. दादाभाई नौरोजी रोड आणि हजारिमल सोमाणी रोड हे मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी (आपत्कालीन सेवा वगळता) बंद राहतील.

हे मार्गही बंद राहू शकतात- याशिवाय, गरजेनुसार घाटकोपर मनखुर्द लिंक रोड, अग्रवाल व्हिलेज रोड, देवनार व्हिलेज रोड, शिवडी चेंबूर लिंक रोड, दुलीप सिंग रोड, एसव्हीपी रोड (उत्तर व दक्षिण), रायचूर स्ट्रीट, सोलापूर स्ट्रीट, पुणे स्ट्रीट, कल्याण स्ट्रीट, ठाणा स्ट्रीट, एम.बी. मार्ग, कुरला स्ट्रीट, युसुफ मेहराली रोड, सुरत स्ट्रीट, देवजी रतन स्ट्रीट, बारूच स्ट्रीट, अहमदाबाद स्ट्रीट, बाबूराव रोकडे मार्ग, महानगरपालिका मार्ग, एम.जी. रोड, हजारिमल सोमाणी मार्ग, डी.एन. रोड, वालचंद हिराचंद रोड आणि शहीद भगतसिंग मार्ग हे मार्गही बंद राहू शकतात.

  • मुंबईकरांनो हे आहेत पर्यायी मार्ग
    दक्षिण मुंबई ते मध्य/पूर्व मुंबई : जे.जे. ब्रिज, मोहम्मद अली रोड, एस.व्ही.पी. रोड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, रफी अहमद किडवाई मार्ग; किंवा आंबेडकर स्टॅच्यू के.बी. पाटील रोड-सीटीओ-चर्चगेट जंक्शन-एम.के. रोड-ओपेरा हाऊस-नाना चौक-तारदेव सर्कल-मुंबई सेंट्रल; किंवा चकाला जंक्शन-हिमालय जंक्शन-डी.एन. रोड-एल.टी. मार्ग-मेट्रो जंक्शन-शामलदास जंक्शन-प्रिन्सेस स्ट्रीट-एम.के. रोड.
  • दक्षिण मुंबई ते पश्चिम मुंबई : नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोड, वीर नरिमन रोड, पेडर रोड, लाला लजपतराय रोड-वरळी सी लिंक-वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे.
  • दक्षिण मुंबई ते ठाणे : जे.जे. ब्रिज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, लाल बहादूर शास्त्री रोड, रफी अहमद किडवाई रोड.
  • मुंबई शहर ते ठाणे/नवी मुंबई : चुनाभट्टी बीकेसी कनेक्टर, संताक्रूझ चेंबूर लिंक रोड, अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड, जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडमार्गे पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि मुलुंड ऐरोली रोड.
  • पूर्व द्रुतगती महामार्गावरून दक्षिण/पश्चिम मुंबई : संताक्रूझ चेंबूर लिंक रोड.


अशी आहे पार्किंग व्यवस्था
मोर्चेकऱ्यांच्या वाहनांसाठी एकूण 8 हजार 840 वाहनांची पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली आहे. यात पायधुनी, भायखळा, वडाळा आणि मनखुर्द विभागातील ठिकाणांचा समावेश आहे.

  • पायधुनी : बीपीटी पार्किंग कर्नाक बंदर (500 कार), कल्याण स्ट्रीट (60 कार), रायचूर स्ट्रीट (60 कार), जुनी डोंगरी चौकी (60 कार), बीपीटी रोड जीआरएफ ऑफिस ते काकलीज चौक (200 कार)
  • भायखळा : कॉटन ग्रीन (2 हजार कार)
  • वडाळा : मेलेट बंदर (500 कार), बे व्यू लॉन साइड (100 कार), बे व्यू लॉन बॅकसाइड (60 कार), जे प्लॉट पार्किंग (3 हजार कार), फ्रीवे एमबीपीटी रोड (2 हजार कार)
  • मानखुर्द : मनखुर्द जकात नाका (300 अवजड वाहने)


    असा आहे पोलीस बंदोबस्त
  • एकूण मनुष्यबळ : 2 अप्पर पोली आयुक्त, 9 पोलीस उपायुक्त, 29 सहायक पोलीस आयुक्त, 99 पोलीस निरीक्षक, 932 उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक, 3929 पोलीस कर्मचारी
  • विशेष पथके : 13 राज्य राखीव पोलीस दल (एसआरपीएफ) प्लॅटून, 2 दंगल नियंत्रण पथके (क्यूआरटी), 10 दंगल नियंत्रण दले (डीएफसी), 700 होमगार्ड

केवळ एक दिवसच आंदोलन करण्याची अट- जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी नियम आणि अटींसह आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, मनोज जरांगे पाटील यांना 29 ऑगस्टला आझाद मैदानात फक्त एका दिवसच उपोषण करता येणार आहे. आंदोलनाची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 पर्यंतचीच असेल, त्यानंतर तिथं कुणालाही थांबता येणार नाही, अशी पोलिसांनी अट घातली आहे. यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवलीत उपोषण करुन सरकारची चिंता वाढविली होती.

