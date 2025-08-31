ETV Bharat / state

मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसले आहेत. त्यासाठी लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झालेत. त्यांच्यासाठी पुण्यातील मुस्लिम मावळा फाऊंडेशननं भोजनाची व्यवस्था केली आहे.

मराठा आंदोलकांसाठी भोजनाची व्यवस्था करताना मुस्लिम मावळा फाऊंडेशनचे पदाधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 31, 2025 at 5:02 PM IST

पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदान इथं आंदोलन सुरू केलय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी अनेक मराठा समाज बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. विविध संघटना, आमदार आणि खासदारांनी मराठा आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आता पुण्यातील मुस्लिम मावळ्यांनी मराठा आंदोलकांच्या भोजनाची व्यवस्था केली आहे. यासाठी पुण्यातील मुस्लिम मावळे मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत.

मुस्लिम मावळ्यांनी केली मराठा आंदोलकांच्या भोजनाची व्यवस्था : हजरत मोहम्मद पैगंबर यांची जयंती जवळ आली असून मोहम्मद पैगंबर यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं पुण्यातील मुस्लिम मावळ्यांनी मराठा आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. तसंच आंदोलकांच्या भोजनाची व्यवस्था केली आहे. कोंढव्यातील 'मुस्लिम मावळा फाउंडेशन'तर्फे आंदोलकांच्या भोजनाच्या व्यवस्थेसाठी आणि आंदोलनसाठी रवाना झालेच. या उपक्रमाचं आयोजन मुस्लिम मावळा फाउंडेशनचे संस्थापक, अध्यक्ष हाजी गफुर पठाण यांनी केलं.

प्रतिक्रिया देताना हाजी गफुर पठाण (ETV Bharat Reporter)

मराठा आंदोलनाला आमचा पाठिंबा : "मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला आमचा जाहीर पाठिंबा आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलक दोन दिवसांपासून आझाद मैदान इथं आंदोलन करत आहेत. मुंबईत आंदोलन स्थळी आंदोलकांची अनेक गैरसोय होत आहे. त्यांना शासनाकडून कोणतीही सुविधा पुरवली जात नाही. त्यामुळं आम्ही मुस्लिम मावळा फाउंडेशनतर्फे आंदोलकांच्या भोजन व्यवस्था आंदोलनस्थळी करत आहोत," असं हाडी गफूर पठाण यांनी सांगितलं.

मनोज जरांगे पाटील उद्यापासून पाणी सोडणार : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा आज रविवार (31 ऑगस्ट) तिसरा दिवस आहे. जरांगे पाटील हे आझाद मैदानावर उपोषण करत असून त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातील हजारो मराठा बांधव देखील मुंबईत ठाण मांडून आहेत. आज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना मोठी घोषणा केली. 'उद्यापासून आपण पाणीदेखील सोडणार असल्याचं जरांगे पाटलांनी म्हटलं आहे'.

