मनमाड - मुंबई, पुणे, नाशिक यांसह मोठ्या शहरात वाहन जाळण्याच्या घटना वारंवार घडतात मात्र याचे लोण मनमाड शहरात देखील पोहोचले असल्याचं दिसतय. इंडियन हायस्कूल जवळ एका घराबाहेर उभ्या करून ठेवलेल्या दोन दुचाकी अज्ञात समाज कंटकांनी पेटवून फरार झाले. आगीत दोन्ही दुचाकी जळून खाक झाल्या असून घराच्या दाराला देखील झळ पोहचली आहे. या घटनेमुळं एकच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. मनमाड शहरात ही चौथी घटना घडली असून याआधी देखील आशा तीन घटना घडल्या आहेत.
याबाबत सविस्तर वृत्त असं की, मनमाड शहरातील रेल्वे स्टेशन बाजूला असलेल्या सर्व्हे नंबर 52 इंडियन हायस्कूल जवळील परिसरातील एका घरासमोर असलेल्या दोन मोटारसायकल अज्ञात इसमांनी जाळून टाकल्या असून या आगीत दोन्ही मोटारसायकल जळून त्यांचा फक्त सांगाडा उरला आहे. याबाबत मनमाड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत. मनमाड शहरात ही चौथी घटना घडली असून याआधी आंबेडकर चौक, विवेकानंद नगर तसंच हनुमान नगर या भागात घटना घडल्या आहेत. आजची ही चौथी घटना आहे.
मनमाड शहरात देखील आता मुंबई पुण्याची झळ लागली असून शहरात देखील असे गुन्हे घडत असल्याची चर्चा लोकांमध्ये आहे. याशिवाय मनमाड नांदगाव शहरात छोट्या मोठ्या कारणावरून थेट घातक शस्त्रानं वार करण्यात आल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. यामुळे पोलिसांनी शहरातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी कोम्बिग ऑपरेशन करावे असे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळून त्यांना हद्दपार करावे अशी मागणी शहरातील सर्वसामान्य जनतेकडून केली जात आहे.मुंबई पुणे नाशिकमध्ये पूर्वी अशी वाहनं जाळून दहशत निर्माण केली जात होती. मध्यंतरी या घटनांना आळा बसला होता. पुन्हा आशा घटना घडत असून मनमाडलाही आता आशा घटना घडत आहेत. याबाबत आताच उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी होत आहे.