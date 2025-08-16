ETV Bharat / state

मांजरा धरणाचे दरवाजे उघडले; बीड, लातूर, धाराशिव जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न मिटला - HEAVY RAIN IN BEED

मांजरा धरण भरण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्यानं बीडसह तीन जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न मिटणार आहे.

Manjara Dam gates opened beed
मांजरा धरणाचे दरवाजे उघडले (ETV Bharat Reporter)
बीड : काही दिवसांपासून दडी मारलेल्या पावसानं आता जोरदार बॅटिंग करायला सुरुवात केली आहे. बीड जिल्हा व विविध धरण क्षेत्रात सध्या पावसाची संततधार सुरू आहे. त्यामुळं जिल्ह्यातील अनेक धरण प्रकल्प भरण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहेत. त्यामुळं बळीराजासह जिल्ह्यातील नागरिकांच्या पाण्याची चिंता मिटणार आहे. असाच पाऊस काही दिवस कायम राहिला तर येणारा उन्हाळा जड जाणार नसल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली.

तीन जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न मिटला : बीड, लातूर, धाराशिव या तीन जिल्ह्यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या बीडच्या धनेगाव येथील मांजरा धरणाचे चार दरवाजे उघडले आहेत. या धरणातून पाण्याचा विसर्ग मांजरा नदीत सुरू आहे. यामुळे बीड, लातूर जिल्ह्यातील नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

मांजरा धरण भरण्याच्या उंबरठ्यावर : मांजरा प्रकल्प सध्या 90 टक्के क्षमतेने भरला असून, पाणलोट क्षेत्रात होणाऱ्या पावसामुळं धरणात होणारी पाण्याची आवक वाढली आहे. त्यामुळं धरण पाणी पातळी नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने चार दरवाजे उघडले आहेत. 0.25 मीटर उंचीने हे दरवाजे उघडून मांजरा नदीपात्रात 3494.28 क्यूसेक्स (98.96 क्यूमेक्स) इतका विसर्ग सोडण्यात आला आहे. त्यामुळं नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

प्रशासनानं नागरिकांना केलं आवाहन : मांजरा नदी काठावरील गाव, पुरामुळे बाधित होणाऱ्या गावातील नागरिकांनी सतर्क राहावे. कोणीही नदीपात्रात प्रवेश करू नये व कुठलीही जिवीत अथवा वित्त हानी होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन पूर नियंत्रण कक्ष मांजरा प्रकल्प, धनेगाव यांच्या वतीनं नागरिकांना करण्यात आले आहे.

