पिंपरी चिंचवड : 'इंजिनिअर' मणिपुरी तरुणाचा हँडगन घेऊन दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न; दोन भावंडांच्या सतर्कतेमुळं अडकला जाळ्यात - ARMED ROBBERY IN PIMPRI

इंजिनीअर तरुणानं पिंपरी चिंचवड शहरातील एका उच्चभ्रू सोसायटीत हँडगन घेऊन चोरीचा प्रयत्न केला आहे. नोकरी गेल्यानं बेरोजगारीला कंटाळून त्यानं हा गुन्हा केल्याचं सांगितलं आहे.

Sangvi Police Station, Pimpri Chinchwad
सांगवी पोलीस स्टेशन (ETV Bharat Reporter)
पिंपरी चिंचवड : शहरातील सांगवी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मंगळवारी (6 ऑगस्ट) संध्याकाळी एक धक्कादायक प्रकार घडला. एका उच्चशिक्षित मणिपुरी तरुणानं महिलांचे वस्त्र परिधान करून, हँडगन तसंच, इतर शस्त्रास्त्रांसह एका बँक मॅनेजरच्या घरात दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न केला. नोकरी गेल्यानं बेरोजगारीला कंटाळून त्यानं हा गुन्हा केल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी त्याच्यावर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कल्पतरू सोसायटीत घडली घटना : संबंधित घटना सांगवी परिसरातील कल्पतरू सोसायटी फेज-थ्रीमध्ये सायंकाळी सुमारे 7 वाजण्याच्या सुमारास घडली. पंजाब नॅशनल बँकेचे मॅनेजर सिताराम बडेजा यांच्या घरी हा प्रकार घडला. चोरीचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणाचं नाव सांगबोई कोम सेरटो असं असून, तो मूळचा मणिपूर राज्यातील आहे. सांगबोईनं महिलांचे कपडे घालून, चेहऱ्यावर स्कार्फ बांधून आपली ओळख लपवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच्याकडून एक हँडगन, 19 जिवंत बुलेट्स, दोन हँड ग्रेनेड सदृश्य वस्तू आणि एक कुकरी पोलिसांनी जप्त केली आहेत.

संपूर्ण घटनाक्रम सांगताना पोलीस निरीक्षक अमोल नांदेकर (ETV Bharat Reporter)

चोरीच्या प्रयत्नापूर्वी आरोपीनं रेकी केली : प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, आरोपीनं बडेजा यांच्या घरावर दरोडा टाकण्यापूर्वी त्यांचे ऑफिस ते घरापर्यंतचं सर्व हालचालीचं निरीक्षण करून रेकी केली होती. अत्यंत नियोजनपूर्वक हा दरोडा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. सुदैवानं सतर्क नागरिकांच्या मदतीनं आणि पोलिसांच्या तत्परतेमुळं हा प्रकार वेळीच उधळून लावण्यात आला. सांगवी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास सुरू आहे.

बडेजा बंधूंनी आरोपीला घरातच बांधून ठेवलं : विशेष म्हणजे, कल्पतरू या सोसायटीत सुरक्षा रक्षकांची चोख व्यवस्था असते. अशा स्थितीत मणिपुरी तरुणानं महिलांचे वस्त्र परिधान करून सोसायटीत प्रवेश मिळवला. 'सिताराम बडेजा यांच्या नावानं आलेलं पार्सल देण्यासाठी आल्याचं त्यानं सांगितलं. त्यानं बडेजा यांच्या घरात जबरदस्तीनं घुसण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी बडेजा यांची मुलं गगन बडेजा आणि मधुर बडेजा यांच्याशी त्याची झटापट झाली. या झटापटीत आरोपीनं आपल्याजवळ असलेल्या हँडगननं मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बडेजा बंधूंनी प्रसंगावधान राखत त्याला कसंबसं आवरलं आणि दोरीच्या सहाय्यानं घरातच बांधून ठेवलं. यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली आणि आरोपीला सांगवी पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आलं.

आरोपीकडील हँडगन परवानाधारक : सांगवी पोलिसांनी केलेल्या तपासात सांगबोई कोम सेरटो याच्याकडे असलेली हँडगन ही परवानाधारक असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्याच्या ताब्यातून १९ बुलेट, दोन हँड ग्रेनेड सदृश्य वस्तू आणि एक कुकरी जप्त करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, जर दरोडा टाकताना पकडलं गेलं, तर निसटता यावं यासाठी सांगबोईने हँडगनच्या बुलेटला प्लास्टिक पाईप आणि इलेक्ट्रिक वायर जोडून हँड ग्रेनेडसारख्या वस्तू तयार केल्या होत्या.

नोकरी गेल्यानं आरोपीनं उचललं पाऊल : सांगबोई कोम सेरटो हा एक उच्चशिक्षित आयटी अभियंता असून, नोकरी गमावल्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे त्यानं जबरी चोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं तपासात उघड झालं आहे. या प्रकरणी सांगवी पोलिसांनी सांगबोई कोम सेरटो विरोधात भारतीय दंड विधानाच्या कलम 309(6), 312, 333 तसेच शस्त्र अधिनियम 1959 चे कलम 25(3), 25(4) आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.

