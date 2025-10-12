'माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र' बिबट्यांसाठी हक्काचं घर; खाद्य, उपचार, काळजी अन् मिळतो जंगल सहवास, 'ईटीव्ही भारत'चा स्पेशल रिपोर्ट
मागील अनेक वर्षांपासून जुन्नर तालुक्यात बिबट्याची दहशत कायम आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्यात अनेकांचा मृत्यू झालाय. आता वन विभागाच्या वतीनं 'बिबट निवारा केंद्रा'ची स्थापना करण्यात आलीय.
Published : October 12, 2025 at 8:01 PM IST
पुणे Manikdoh Leopard Rescue Centre Junnar : बिबट्याची दहशत काय असते, हे पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना विचारल्यावर लक्षात येईल. त्या्ंचे अनुभव ऐकून अंगावर भीतीचे रोमांच उभे राहतील. बिबट्यांचे देशातील सर्वाधिक हल्ले होणाऱ्या ठिकाणांच्या यादीत जुन्नर तालुक्याचा क्रमांक सर्वात वरचा आहे. आकड्यांवर विश्वास ठेवायचा तर गेल्या २५ वर्षांत बिबट्याच्या हल्ल्यात ५२ जणांना प्राणांना मुकावं लागलं. हल्लेखोर बिबट्यांना जेरबंद करण्यातही वन विभागाला यश आलंय. जेरबंद केलेल्या बिबट्यांचं पुढं काय होतं? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी बिबट्यांच्या निवारा केंद्रापर्यंत जावं लागेल. होय, बिबट्यांचं निवारा केंद्र! 'माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र'. तिथ ते कसं जीवन जगतात? 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद पोहचले थेट 'माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रा'त आणि तयार केलाय हा खास रिपोर्ट....
'अशी' झाली सुरुवात : गेल्या काही वर्षांपासून जुन्नर विभागात मानव-बिबट यांच्यात संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढलाय. वन विभागाच्या वतीनं पकडण्यात आलेल्या बिबट्यांना इतर ठिकाणी जसं की प्राणी संग्रहालये, बचाव केंद्र इत्यादींमध्ये पाठवणं शक्य नसल्यानं, बिबटांना बिबट निवारा केंद्रात ठेवण्याची गरज निर्माण झाली. तेव्हापासून जुन्नर येथील माणिकडोह येथे 2002 मध्ये 'माणिकडोह बिबट निवारा केंद्र' सुरू करण्यात आलं. हे केंद्र जुन्नर वनविभाग आणि 'वाइल्डलाइफ SOS' यांच्यातील सहकार्यानं स्थापन करण्यात आलंय. आता येथे ५० हून अधिक बिबट आहेत. विशेष बाब म्हणजे, पकडण्यात आलेल्या या बिबट्यांना आता एक विशेष नाव दिलंय. तसंच या बिबट्यांसाठी विशेष पिंजरे बनवण्यात आले आहेत.
१२४ हून बिबट एकत्रित राहू शकतात : याबाबत वन विभागाचे अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, "जुन्नर तालुक्यात १९९५ पासून बिबट्यांच्या हल्ल्यात वाढ झालीय. बिबट हा ऊस शेतात आढळून येतो. हे पाहता आम्ही २००२ साली माणिकडोह येथे 'बिबट निवारा केंद्राची' स्थापना केली. सुरूवातीला हे केंद्र ४ हेक्टर जागेत होतं आणि इथे ४४ बिबटे ठेवण्याची क्षमता होती. गेल्या काही वर्षात बिबट्यांच्या हल्ल्यात वाढ होत असल्यामुळं शासनाने अजून १२ हेक्टर जागा दिली, ज्यात आता ८० हून अधिक बिबटे राहू शकतात. आता एकूण १२४ बिबटे येथे राहू शकतील एवढी जागा उपलब्ध करण्यात आली असून, त्याचं काम सुरू आहे."
'या' कारणानं बिबट्यांच्या संख्येत झाली वाढ : "जुन्नर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर ऊसाची शेती केली जाते. तसंच ग्रामीण भागात गावठाणमध्ये कमी घरं आणि शेतात जास्त घरं पाहायला मिळतात. शेतात राहत असताना शेतकरी हा उपजीविकेचं साधन म्हणून काही कोंबड्या, शेळ्या, मेंढ्या, गाई पाळतात. तसंच उसाच्या शेतात विविध प्राणी, पक्षी यांचं प्रमाण देखील अधिक असल्यामुळं बिबट्यांना मुबलक खाद्य उपलब्ध होतं. त्यामुळं त्यांचा उसाच्या शेतात सहवास वाढलेला पाहायला मिळतो", अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
२५ वर्षात बिबट्यांच्या हल्ल्यात ५२ जणांचा मृत्यू : "गेल्या २५ वर्षाची आकडेवारी पाहिली तर जुन्नर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर बिबट्यांचे हल्ले झाले असून, या हल्ल्यात एकूण ५२ जणांचा मृत्यू झालाय. यात लहान मुलं आणि महिलांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. तसंच काही हल्ले असे देखील आहेत, ज्यात काही नागरिक गंभीर तर काही किरकोळ जखमी झाले आहेत. सन २००२ साली ११ मृत्यू झाले होते," अशी धक्कादायक व भीतीदायक आकडेवारी चव्हाण यांनी मांडली.
बिबट्यांची जेल म्हणजे काय? : "माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात तीन प्रकारचे बिबट्या हे जेलबंद केले जातात. जेव्हा ऊसतोडी सुरू असते तेव्हा तिथे बिबट्यांचे लहान पिल्लं हे आढळून येतात. तेव्हा वन विभागाच्या वतीनं त्या पिल्लांचं रीयुनियन केलं जातं. आई जर पिल्लांना घेऊन नाही गेली तर त्या पिल्लांची इथं काळजी घेतली जाते. दुसरं म्हणजे, जे मोठमोठे हायवे आहेत, तिथे वाहनांचा स्पीड हा जास्त असतो. यामुळं एखाद्या बिबट्याचा अपघात झाला की, त्या बिबट्याला मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल येथे आणून त्यावर उपचार करून त्याला इथंच ठेवलं जातं. तिसरं म्हणजे, ज्या ज्या ठिकाणी माणसांवर बिबट्यांनी हल्ले केले आहेत आणि तिथं माणसांचा मृत्यू झाला आहे, त्या नरभक्षक बिबट्यांना इथं जेलबंद केलं जातं. अशा या तीन प्रकारचे ५५ बिबटे येथे असून, पुढील सर्व आयुष्य त्यांना इथंच ठेवण्यात येणार आहे", असंही यावेळी चव्हाण यांनी सांगितलं.
केजला दिली किल्ल्यांची नावं : "माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात पहिल्यांदा बिबट्याला आणल्यावर त्याची रुग्णालयात चाचणी केली जाते. यानंतर येथे दोन स्वरूपाचे केज केले आहेत. एक 'डे केज' आणि एक 'नाईट केज', डे केजमध्ये दिवसा बिबट्या हा फिरत असतो. त्यासाठी जंगलाचं स्वरूप तयार करण्यात आलंय. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं जन्मस्थळ असलेल्या या शिवभूमीत विविध किल्ले असल्यानं माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात ५ विभाग केले आहेत. प्रत्येक विभागला एका किल्ल्याचं नाव देण्यात आलंय. ज्यात हडसर, शिवनेरी, निमगिरी, चावंड आणि जीवधन अशी किल्ल्यांची नावं देण्यात आली आहेत. ज्या बिबट्यांना पकडण्यात आलं आहे, त्या बिबट्याला देखील एक नाव देण्यात आलं असून, त्याला कधी पकडलं? तेव्हा त्याचं वजन किती होतं? त्याचं वय काय होतं? आणि तो नर आहे की, मादी? तसेच त्याची कॅटीगिरी कोणती? याबाबत प्रत्येक बिबट्याच्या केज बाहेर बोर्ड लावण्यात आलाय. आठवड्यातील पाच दिवस या बिबट्यांना ३ ते ४ किलो चिकन दिलं जात असल्याची माहिती," प्रदीप चव्हाण यांनी दिली.
मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये होतात उपचार : यावेळी माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अविनाश विसलकर म्हणाले की, "आमच्या इथं मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल असून, येथे फक्त बिबट्यांसाठी नव्हे तर सर्व वन्यजीवांवर उपचार केले जातात. सुसज्ज असं मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल असून, पहिल्यांदा येथे बिबट आल्यावर त्याची संपूर्ण तपासणी केली जाते. त्याचे रक्ताचे सॅम्पल घेतले जातात आणि लॅबमध्ये तपासणी केली जाते. जे बिबट जखमी असेल त्यांच्यावर उपचार केले जातात. वेळ पडल्यास त्यांचं ऑपरेशन देखील केलं जातं. बिबट्याचं वयोमान हे जंगलात १५ ते १७ वर्षापर्यंत असतं, पण येथे आल्यावर त्याचं वयोमान हे २० ते २२ वर्ष होतं. जे काही बिबट येथे आहेत, त्यांच्या वयोमानानुसार आणि वजनानुसार आठवड्यातून त्यांना पाच दिवस चिकन दिलं जातं. दर तीन महिन्याला प्रत्येक बिबट्याची तपासणी केली जाते. तसेच येथे प्रत्येक बिबट्याला अडीशे स्क्वेअर मीटर इतकी जागा उपलब्ध करून दिली जाते आणि ते दिवसा तिथे फिरतात. तसेच प्रत्येक बिबट्याला एक मायक्रो चीप देखील बसवण्यात आली असून, ही चिप त्यांची ओळख दर्शवते."
