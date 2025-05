ETV Bharat / state

मांगियात मँगो! मेळघाटात 'या' भागात पहिल्यांदाच बहरला आंबा - MANG IN MANGO VILLAGE

मेळघाटातील दुर्गम भागात बहरला आंबा ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 21, 2025 at 5:16 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 5:32 PM IST 2 Min Read

अमरावती : मेळघाटात चिखलदरासह 'आमझरी', 'माखला' या गावात मोठी आमराई आहे. या व्यतिरिक्त इतर भागात दोन-तीन झाडं दिसतात. धारणी तालुक्यात अगदी मध्य प्रदेशच्या सीमेवर काही गैर आदिवासी सदन शेतकऱ्यांनी एक दोन ठिकाणी आंब्याची शेती करण्याचा प्रयत्न केला. आता धारणी तालुक्यात घनदाट जंगल परिसरात वसलेल्या 'मांगीया' या अर्धवट उजाड झालेल्या गावालगत जंगल परिसरात एका आदिवासी कुटुंबानं पाच वर्षांपूर्वी आपल्या शेतात आंब्याची सहाशे झाडं लावली होती. त्या झाडांना यावर्षी बहर आलाय. मांगीया येथील आंबा हा केसर प्रजातीचा असून हा आंबा बहरल्यानं पाच वर्षांची प्रतिक्षेला आणि मेहनतीला यश आल्याचा आनंद या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर झळकत आहे. घनदाट जंगलात बहरलेल्या या आंब्यांसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट...



अर्ध्या गावाचं झालं पुनर्वसन : घनदाट जंगलांनी वेढलेल्या मेळघाटातील ३२ गावांचं पुनर्वसन करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. या ३२ गावात चिखलदरा आणि धारणी तालुक्याच्या सीमेवर असणाऱ्या मांगीया या गावाचा देखील समावेश आहे. ७०० लोकसंख्या असणाऱ्या मांगीया गावातील एकूण ४९० जणांनी २०२० मध्ये गाव सोडलं. ज्याचं पुनर्वसन झालं. त्या कुटुंबाला प्रत्येकी १० लाख रुपये मिळाले. मात्र, अनेकांनी आपलं गाव सोडून जायचं नाही असा निर्णय घेतला. यामध्ये कमल दुर्वे यांच्या कुटुंबानं देखील गाव सोडायचं नाही, असं ठरवलं. मांगियात गावातील एक ठिकाण (ETV Bharat Reporter)



मजुरी कामावर पर्याय म्हणून लावला आंबा : संपूर्ण कुटुंब मजुरीसाठी सतत बाहेर गावी राहतं. जी काही मजुरी मिळते, त्यात देखील काही भागत नाही, म्हणून कुटुंबातील सदस्य हे मजुरी कामासाठी मेळघाटबाहेर जातात. एकानं मात्र गावात राहून शेतीच पाहायची असा निर्णय घेतला. "२०२० मध्ये गावातील लोकं गाव सोडून जाण्याच्या तयारीत असताना, कृषी विभागाच्या एका योजनेंतर्गत आम्ही शेतात आंबा लावण्याचा निर्णय घेतला. उन्हाळ्यात शेतात झाडांसाठी खड्डे काढण्यात आले. त्यानंतर त्यात शेण खत आणि इतर रासायनिक द्रव्य टाकून ते खड्डे बुजवले. यानंतर पावसाळ्यात कृषी विभागानं सूचवलेल्या बडनेरा येथील एका भागातून आंब्याची सहाशे रोपं आणली आणि बुजवलेले खड्डे पुन्हा उघडून त्यात आंब्याची रोपं लावली", असं कमल धुर्वे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.

