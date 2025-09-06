गणरायाच्या दर्शनावरून मुंबई-नाशिक महामार्गाने परतणाऱ्या बापलेकीचा भीषण अपघातात जागीच मृत्यू

मृत राजेश अधिकारी आपली मुलगी वेदिकासोबत दुचाकीवरून भिवंडी तालुक्यातील सापे गावात नातेवाईकांकडे गणपती दर्शनासाठी शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास आले होते.
Published : September 6, 2025 at 3:56 PM IST
ठाणे- ठाण्यातील गणरायाचं दर्शन घेऊन मुंबई नाशिक महामार्गाने दुचाकीवरून घरी जात असताना ट्रॅकने धडक दिल्याने झालेल्या दुर्दैवी अपघातात बाप लेकीचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खरं तर ही घटना भिवंडी तालुक्यातील डोहळे गावाच्या हद्दीत मुंबई नाशिक महामार्गावर घडली आहे. या अपघात प्रकरणी पडघा पोलीस ठाण्यात नोंद करून पोलिसांनी तपास सुरू केलाय. राजेश अधिकारी ( वय 39) आणि वेदिका अधिकारी ( वय 11, रा.सरळांबे, ता. शहापूर) असे भीषण अपघातात मृत्युमुखी बापलेकीची नावे आहेत.
पाठीमागून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने जोरदार धडक दिल्याने अपघात : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत राजेश अधिकारी आपली मुलगी वेदिकासोबत दुचाकीवरून भिवंडी तालुक्यातील सापे गावात नातेवाईकांकडे गणपती दर्शनासाठी शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास आले होते. गणरायाच्या दर्शनानंतर शहापूर तालुक्यातील सरळांबे येथील घरी सायंकाळच्या सुमारास दुचाकीवर बसून परतत असताना भिवंडी तालुक्यातील डोहळे गावाच्या हद्दीत मुंबई-नाशिक महामार्गावर साई लॉजेस्टिक समोर शहापूरच्या दिशेने जात असताना पाठीमागून येणाऱ्या भरधाव ट्रकने जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात या बापलेकीचा दुर्दैवी अंत झालाय.
सरळांबे गावात गणेशोत्सव काळात शोककळा : या अपघाताच्या वृत्त समजल्यानंतर शहापूर तालुक्यातील सरळांबे गावात गणेशोत्सव काळात शोककळा पसरली आहे. या अपघातात स्थानिकांच्या मदतीने पडघा पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पडघा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले आहे. तर या अपघाताच्या घटनेचा अधिक तपास पडघा पोलीस करीत आशयाची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र ठाकूर यांनी दिली आहे.
