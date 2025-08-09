बारामती : अल्पवयीन मुलीवर सतत पाच वर्षे बलात्कार करुन ब्लॅकमेल केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी गौरव आदेश निंबाळकर (रा. फलटण, जि. सातारा) या नराधमाविरुद्ध वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात बलात्कारासह विविध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपीनं मुलीवर वेळोवेळी अत्याचार केल्याची तक्रार देण्यात आली आहे. यांनातर आरोपीला ताब्यात घेऊन कोर्टात समोर हजार केलं असता, न्यायालयानं त्याला सहा दिवसाची पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. - सचिन काळे, पोलीस निरीक्षक, वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाणे
पडक्या घरात नेऊन केला बलात्कार : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार पाडितेची आरोपी गौरव निंबाळकर याच्याशी सन 2019 मध्ये ओळख झाली. त्यानंतर 2020 पासून आरोपी गौरवनं तिला फोनवर बोलण्यासाठी दबाव टाकत संबंध ठेवण्याची मागणी केली. मात्र पीडितेनं नकार दिल्यावर शिवीगाळ, धमकी आणि त्रास सुरु झाला. डिसेंबर 2021 मध्ये पीडित मुलगी अल्पवयीन असताना आरोपी गौरवनं धमकी देत तिला फलटण इथल्या जुन्या पडक्या खोलीत नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर आरोपीनं त्याच ठिकाणी आणि नंतर साईरत्न लॉज इथं अनेकवेळा तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले. दरम्यान आरोपीनं पीडितेचे अश्लिल फोटो आणि व्हिडिओ मोबाईलमध्ये काढून ठेवले. ते फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत वारंवार तिच्यावर अत्याचार सुरू ठेवले. फेब्रुवारी 2024 पर्यंत हा प्रकार सुरू होता, असं तक्रारदार तरुणीनं सांगितलं.
फोटो व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी : पीडित तरुणीवर नराधम गौरवकडून वारंवार अत्याचार करण्यात येत होते. हा अत्याचारांचा सिलसिला थांबवण्याऐवजी दिनांक 7 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी करंजेपूल इथं आरोपी गौरवनं पीडितेला भेटून “मी तुला पाच वर्षे वापरले, माझ्यासोबत लॉजवर चल नाहीतर, तुझे फोटो-व्हिडिओ व्हायरल करीन” अशी धमकी दिली. त्याचबरोबर हातानं मारहाण करून जिवे ठार मारण्याचीही धमकी दिली. या प्रकरणी वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. 201/2025 भादंवि कलम 354, 354(अ), 376(2)(एन), 452, 504, 506 सह बाल लैंगिक अपराध प्रतिबंधक कायदा 2012 चे कलम 4, 8, 12 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक साबळे करीत आहेत.
