असाही एक बाहुबली! पावसात रस्त्याची वाट लागली म्हणून तरुणानं चक्क खांद्यावर घेतली मोटरसायकल - SATARA HEAVY RAIN

खांद्यावरून मोटरसायकल नेताना विनय घोरपडे ( ETV Bharat Reporter )

Published : May 26, 2025 at 5:45 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:58 PM IST

सातारा : माण तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं रस्त्यांची वाट लागली आहे. कुळकजाई (ता. माण) इथल्या रस्त्यावर चिखलाचं साम्राज्य पसरल्यानं एका तरुणानं चक्क मोटरसायकल खांद्यावर घेऊन चिखलातून चालत रस्ता पार केला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या तुफान व्हायरल होत आहे. नेटकऱ्यांनी त्या तरुणाला बाहुबली म्हटलं आहे. पावसानं रस्त्यांची लावली वाट : माण तालुक्यातील कुळकजाई गावातील रस्त्यावर पावसामुळं चिखलाचं साम्राज्य पसरलय. त्यामुळं रस्त्यावरून वाहन चालवताना नागरिकांना कसरत करावी लागत आहे. विनय घोरपडे नावाचा तरुण कामानिमित्त शेजारच्या गावाला गेला होता. परत येताना रस्त्यावरील चिखलात मोटरसायकलची चाके रूतत होती. तसंच तोल सांभाळताना त्याला कसरत करावी लागत होती. खांद्यावरून मोटरसायकल नेहताना तरूण (ETV Bharat Reporter)

