गणेश विसर्जनावेळी बॉम्ब हल्ल्याची धमकी देणाऱ्याला नोएडामधून अटक, मुंबई पोलिसांच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर धमकीचा मेसेज

गणेश विसर्जनादरम्यान मुंबईत बॉम्ब हल्ला करण्याची धमकी देणाऱ्याला नोएडा येथून अटक करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांच्या व्हॉट्सअॅपवर आरोपीनं धमकीचा मेसेज केला होता.

Man Arrested from Noida for Fake RDX Attack
मुंबई पोलिसांना धमकी देणारा आरोपी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2025 at 10:40 AM IST

मुंबई : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात आज शनिवारी (6 सप्टेंबर) गणपती विसर्जनाची धामधुम सुरू आहे. या विसर्जन सोहळ्यासाठी मुंबई पोलिसांनी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था राबविली आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी पोलिसांची उपस्थिती आणि सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. पण याचदरम्यान, मुंबई पोलिसांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर एक धमकीचा मेसेज आला. हा धमकीचा मेसेज नोएडा येथून आल्याचं समोर आलं. यानंतर पोलिसांनी तत्परतेनं कारवाई करत धमकी देणाऱ्याला अटक केली आहे.

400 किलो RDX 34 गाड्यांमध्ये लावण्याची धमकी : मुंबईतील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी हल्ला करण्याची धमकी या मेसेजमधून देण्यात आली होती. नोएडा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या धमकीचा मेसेच पाठवणारा आरोपी अश्विनी कुमार (वय 50) असून त्याला सेक्टर 79 येथून अटक करण्यात आली आहे. अश्विनी कुमारनं 400 किलो RDX स्फोटक 34 गाड्यांमध्ये लावण्याची आणि एक कोटी लोकांचा बळी घेण्याची धमकी मुंबई पोलिसांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकावर पाठवली होती.

आरोपीला मुंबईत आणल्यानंतर पुढील चौकशी : मुंबई पोलिसांच्या व्हॉट्सअॅप नंबरवर धमकीचा मेसेज पाठवणाऱ्या आरोपी अश्विनी कुमार याला दिल्लीहून मुंबईला आणलं जात आहे. आरोपी अश्विनी कुमार सुप्रा हा बिहारचा मूळ रहिवासी असून, त्यानं वापरलेला मोबाईल आणि सिमकार्ड मुंबई पोलिसांनी जप्त केलं आहे. आरोपीने 400 किलो RDX विविध 34 गाड्यांमध्ये लावल्याची धमकी दिली होती. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी नोएडा पोलिस आयुक्तांना संपर्क साधून मदत मागितली. यानंतर, मुंबई पोलिसांच्या संयुक्त पोलीस आयुक्त (JCP) यांच्या नेतृत्वाखालील SWAT टीमने कारवाई करत अश्विनी कुमार याला दिल्लीहून अटक केली. आरोपीला पुढील तपासासाठी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे.

धमकीत काय होते? : अश्विनी कुमारने व्हॉट्सअॅप मेसेजद्वारे मुंबईत अनेक वाहनांमध्ये बॉम्ब लावल्याचा दावा केला होता. या बॉम्बांमध्ये एकूण 400 किलो RDX वापरला जाणार असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच, या स्फोटांमुळे संपूर्ण मुंबई शहर हादरून जाईल आणि सुमारे एक कोटी लोक यामुळे प्रभावित होतील, असा मजकूर त्या मेसेजमध्ये होता.

इतकंच नाही, तर अश्विनीकुमारनं स्वतःला पाकिस्तानी जिहादी संघटना 'लष्कर-ए-जिहादी'चा सदस्य असल्याचा दावा केला. त्यानं सांगितलं की, 14 दहशतवादी मुंबईत घुसले असून, 34 वेगवेगळ्या वाहनांमध्ये 34 'मानवी बॉम्ब' ठेवण्यात आले आहेत.

