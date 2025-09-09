ETV Bharat / state

तपासात चुका झाल्या म्हणून गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी निर्दोष ठरत नाही; मालेगाव ब्लास्ट खटल्यातील निकालाला आव्हान देत पीडित कुटुंबीयांची हायकोर्टात याचिका

मालेगाव 2008 ब्लास्ट खटल्यात मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेल्या निकालाला पीडित कुटुंबियांच्या वतीनं हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलंय.

मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : मालेगाव 2008 ब्लास्ट खटल्यात मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेल्या निकालाला पीडित कुटुंबियांच्या वतीनं हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. तब्बल 17 वर्षांनी कोर्टानं सर्व आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती. सर्व आरोपींना 20 हजारांच्या वैयक्तिक हमीपत्रावर दोषमुक्त करण्यात आलं होतं. या स्फोटात जीव गमावलेल्या 6 जणांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 2 लाख रूपये, तर जखमींना 50 हजार रूपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश कोर्टानं सरकारला दिलेत.

निकालाविरोधात पीडित कुटुंबीयांची हायकोर्टात याचिका : मालेगाव ब्लास्टमधील पीडित कुटुंबीय निसार अहमद सय्यद बिलाल यांच्यासह अन्य सहा जणांनी विशेष एनआयए कोर्टाच्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान दिलंय. तपासात झालेल्या अक्षम्य चुका हे इतक्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना निर्दोष सोडण्याचं कारण होऊ शकत नाही, असा दावा त्यांनी या याचिकेतून केलाय. हा सगळा कट अत्यंत गोपनीय पद्धतीनं रचला गेला होता, त्यामुळे त्याचे थेट पुरावे सापडणं कठिणच होतं. मात्र, याचा अर्थ आरोपी निर्दोष आहेत असा होत नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आलाय. हायकोर्टानं हा निकाल तत्काळ रद्द करावा, निर्दोष सोडलेल्या सर्व आरोपींना नोटीस बजावावी, तसेच या सर्वांवर गंभीर गुन्ह्यातील सहभागाबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशा मागण्या हायकोर्टाकडे करण्यात आल्यात. या याचिकेवर येत्या 15 सप्टेंबर रोजी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.

आरोपींना निर्दोष मुक्त करताना नोंदवलेले निरीक्षण : तत्कालीन सरकारनं एटीएसच्या मार्फत केलेला तपास हा कसा केवळ एक फार्स होता, असं मालेगाव ब्लास्ट खटल्याच्या निकालातून एनआयए कोर्टानं अधोरेखित केलंय. आरोपींविरोधात एकही ठोस पुरावा, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तपास यंत्रणा आणि सरकारी पक्ष कोर्टापुढे सादर करू शकला नाही. ज्या मोटरसायकलवर स्फोट झाल्याचा दावा करण्यात आला होता, तो त्याच मोटरसायकलवर झाला होता?, हे सिद्ध होऊ शकलं नाही. ती मोटरसायकल कुणी तिथं आणून लावली?, हे सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. कर्नल प्रसाद पुरोहितांच्या घरी स्फोटकं आणली होती?, हे सिद्ध झालेलं नाही. तसेच अभिनव भारत या संघटनेकडून या कटाला आर्थिक सहाय्य करण्यात आलं हे देखील सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. या खटल्यातील अनेक साक्षीदार फितूर झाले. एटीएसनं जबरदस्तीनं आपला जबाब नोंदवून घेतला होता, असं त्यापैकी अनेकांनी सांगितलं. तर काहींनी आपल्याला आता नीट आठवत नसल्याचं कोर्टात सांगितलं. त्यामुळे सरकारी पक्ष लावलेले आरोप सिद्ध करण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचं कोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय. याप्रकरणात युएपीएची कलम लावताना तपास यंत्रणेन कोणताही सारासार विचार न करताच ती कलमं लावल्याचं कोर्टानं स्पष्ट करत तपास यंत्रणेला चांगलीच चपराक बसवल्याचंही कोर्टानं म्हटलं होतं.

काय होतं प्रकरण? : 2008 मध्ये झालेल्या मालेगाव ब्लास्ट खटल्याचा तब्बल 17 वर्षांनी 31 जुलै 2025 रोजी निकाल जाहीर झाला. मालेगावातील एका प्रार्थनास्थळाबाहेर झालेल्या या स्फोटात 6 लोकांनी जीव गमावला होता, तर 101 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणानंतर पहिल्यांदाच हिंदू दहशतवाद पसरवण्याचा आरोप करण्यात आला होता. 19 एप्रिल रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाचे न्यायाधीश एल के लाहोटी यांनी या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करत आपला निकाल राखून ठेवला होता. हायप्रोफाईल आरोपी, बदलेल्या तपास यंत्रणा, बदललेली झालेले न्यायाधीश, फितूर झालेले महत्त्वाचे साक्षीदार या सर्व घडामोडींमुळे हा खटला सतत देशभरात चर्चेत राहिलाय. मात्र सबळ पुराव्यांअभावी एनआयए कोर्टामं सर्वांना निर्दोष मुक्त केलं होतं.

कोण आहेत आरोपी? : या प्रकरणात भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी अमृतानंद, सुधाकर चुतर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात हत्येशी संबंधित आयपीसीची कलम, विस्फोटक कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, दहशतवाद विरोधी कायदा आणि युएपीए अंतर्गत खटला चालवण्यात आला. तर श्याम साहु, प्रविण टकल्की, रामजी कालसंग्रा आणि संदीप डांगे यांना यात फरार आरोपी दाखवण्यात आलं.

