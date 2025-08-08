Essay Contest 2025

मेल नर्सेसबाबत लिंगभेद बंद करून शिक्षण आणि रोजगारात समानतेचा हक्क देण्याची मेल नर्स संघटनांची मागणी - MALE NURSES

महाराष्ट्रतील वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाकडून म्हणजेच डीएमईआरकडून सरळसेवा अधिपरिचारिका भरती प्रक्रियेत लागू करण्यात आलेल्या 80:20 लिंग आधारित कोट्याविरोधात मेल नर्सेसमध्ये तीव्र संताप निर्माण झालाय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 10:01 AM IST

मुंबई : डीएमईआरच्या भेदभावपूर्ण 80:20 लिंग आधारित नियमाविरोधात गेल्या दोन महिन्यांपासून मेल नर्सेसचा संघर्ष सुरू आहे. मात्र, सरकार सतत दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप मेल नर्स बचाओ समितीने केला आहे. महाराष्ट्रतील वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाकडून म्हणजेच डीएमईआरकडून सरळसेवा अधिपरिचारिका भरती प्रक्रियेत लागू करण्यात आलेल्या 80:20 लिंग आधारित कोट्याविरोधात मेल नर्सेसमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.

रोजगाराच्या संधींवर अन्याय होत असल्याचा आरोप : या भरतीमध्ये 80 टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून, केवळ 20 टक्के जागा पुरुष उमेदवारांसाठी उपलब्ध आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 15 आणि 16 नुसार समान संधीच्या तत्त्वांचा भंग होत असल्याने मेल नर्सेस बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात संघटित आंदोलन छेडण्यात आले होते. मुंबईमधील आंदोलनादरम्यान ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनने देखील पाठिंबा दिलाय. या लिंगभेदी धोरणामुळे राज्यातील हजारो पुरुष परिचारिकांच्या रोजगाराच्या संधींवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

भारतीय संविधानाचे होत आहे स्पष्ट उल्लंघन : सरकारचे धोरण महिलांना 80 टक्के आणि पुरुषांना केवळ 20 टक्के आरक्षण देत असून, शिक्षणात समानतेचा भंग करते आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 15 (1) आणि 16 (1) स्पष्ट उल्लंघन करीत आहे. त्यामुळे आम्ही मंत्रालयावर मोर्चा काढल्याचे राज्य समन्वयक मेल नर्सेस बचाव समिती महाराष्ट्राच्या सम्यक जमदाडे यांनी सांगितले. आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. याबाबत संघटनांनी सरकारला वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली असूनही त्यावर कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आलेली नाही, असे जमदाडे यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत यावर न्याय्य तोडगा न काढल्यास तीव्र आंदोलनास सुरुवात करणार असल्याचा इशारा मेल नर्सेस बचाव संघटनेने दिला आहे. मागील भरती जाहिरात मार्च 2023 ला आली आणि त्याची परीक्षा 19 आणि 20 जून 2023 रोजी झाली, यामध्ये 4500 पद गुणवत्तेच्या आधारावर भरली गेलीत, नवीन भरतीमध्ये 80:20 ची अट 10 जून रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

कोर्सेसला झालेल्या ऍडमिशनच्या टक्केवारीवरून नोकरीच्या संधींबाबत ठरवणार : मंत्री मुश्रीफ : मेल नर्सेस यांच्या मागण्यांबाबत राज्यात विविध नर्सिंग कोर्सेसमध्ये महिला आणि पुरुषांच्या ऍडमिशनच्या टक्केवारीवरून संबंधित जागा भरण्याबाबत विचार करू, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले. सध्या राज्यातील विद्यार्थी एएनएम, जीएनएम आणि बीएससी नर्सिंग या अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेतात. त्यापैकी एएनएम कोर्सला साधारणपणे फक्त महिला ऍडमिशन घेत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या कोर्सला सर्वाधिक महिला विद्यार्थी असतात. यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून एम्सच्या धर्तीवर राज्यातील नोकरीच्या जागांचे गुणोत्तर आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

