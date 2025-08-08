Essay Contest 2025

मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमसाठी खेलो इंडियातून कोल्हापूर महानगरपालिकेला शेवटच्या टप्प्यातील १.३७ कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे रखडेलेली कामे होण्यास मदत होणार आहे.

Published : August 8, 2025 at 8:16 PM IST

कोल्हापूर- राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले नावलौकिक मिळवलेले खेळाडू कोल्हापुरात घडले आहेत. त्यातच कोल्हापूरसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि भविष्यकाळातील हॉकीसाठी महत्त्वाचं पाऊल ठरेल, अशी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कोल्हापुरातील मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीतील शेवटचा टप्पा म्हणून १ कोटी ३७ लाख रूपयांची रक्कम अखेर कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे.


राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी नुकतीच नवी दिल्लीत केंद्रीय युवा व क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी कोल्हापुरातील हॉकी स्टेडियमच्या विकासासाठी मंजूर निधीतील उर्वरित रक्कम अद्याप मिळालेली नसल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. याबाबत त्यांनी राज्यमंत्री खडसे यांना याबाबतची माहिती देणारे सविस्तर पत्रही सादर केलं. स्टेडियमसाठी लागणारा निधी त्वरीत मंजूर करण्याची विनंती केली.

Major Dhyan Chand Hockey Stadium
खासदार धनंजय महाडिक आणि क्रीडामंत्री रक्षा खडसे यांची भेट (Source- ETV Bharat Reporter)


सुसज्जता करण्याचं काम केलं जाणार- क्रीडा मंत्रालयानं या मागणीची तातडीने दखल घेतली असून निधीच्या अंतिम हप्त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर १ कोटी ३७ लाख रुपये थेट कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. या निधीतून हॉकी स्टेडियममध्ये उर्वरित सुविधा, सुधारित ॲस्ट्रो टर्फ आणि खेळाडूंना आवश्यक असलेली आधुनिक सुसज्जता करण्याचं काम केलं जाणार आहे.

Major Dhyan Chand Hockey Stadium
खासदार धनंजय महाडिक यांचे पत्र (Source- ETV Bharat Reporter)
  • खासदार महाडिक यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांचे आभार मानताना सांगितलं की, “कोल्हापूरसारख्या क्रीडानगरीत हॉकीसारख्या खेळासाठी प्रयोगशील आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, हीच आमची इच्छा आहे. त्यामुळे या निधी मंजुरीनंतर कोल्हापूरच्या खेळाडूंना उमेदीने पुढे जाण्याची संधी मिळणार आहे.”


दर्जेदार सुविधा पुरवणारे केंद्रबिंदू बनण्याची आशा- मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियममध्ये यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या मदतीनं ॲस्ट्रो टर्फ आणि काही क्रीडा सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. मात्र, निधीच्या अंतिम टप्प्याची प्रतीक्षा होती. आता हा निधी प्राप्त झाल्यामुळे संपूर्ण प्रकल्प अंतिम टप्प्यात पोहोण्यास मदत होणार आहे. विकासकामे पूर्ण झाल्यानंतर हे मैदान हॉकी कोल्हापूर परिसरातील खेळाडूंसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मानांकनाच्या दर्जेदार सुविधा पुरवणारे केंद्रबिंदू बनण्याची आशा आहे. दरम्यान कोल्हापुरातील स्थानिक हॉकी खेळाडू, प्रशिक्षक, पालकवर्ग आणि क्रीडाप्रेमींमध्ये यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्साह पाहायला मिळत आहे.

TAGGED:

HOCKEY STADIUM IN KOLHAPURDHANANJAY MAHADIK ON STATDIUMमेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमKOLHAPUR DEVELOPMENT NEWSKHELO INDIA SCHEME

