पोलादपूरमध्ये दारूविरोधात मोठी कारवाई; गोवा बनावटीच्या दारूचा साठा जप्त, एक जण अटकेत, दोन फरार - GOA MADE LIQUOR STOCK

पोलादपूर तालुक्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठी कारवाई करत गोवा बनावटीच्या तब्बल सहा लाख रुपयांच्या विदेशी दारूचा साठा जप्त केला आहे.

Major action against liquor in Poladpur
पोलादपूरमध्ये दारूविरोधात मोठी कारवाई (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 9:53 AM IST

रायगड- पोलादपूर तालुक्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठी कारवाई करत गोवा बनावटीच्या तब्बल सहा लाख रुपयांच्या विदेशी दारूचा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईत एकाला अटक करण्यात आली असून, दोघे आरोपी फरार आहेत. या धडक कारवाईमुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे. पोलादपूर तालुक्यातील दिविल गाव हे शांत आणि ग्रामीण परिसर म्हणून ओळखले जात असतानाही येथे मोठ्या प्रमाणात अवैध दारूसाठा सापडल्यामुळे प्रशासन आणि नागरिकांमधून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

दिविल गावातील एका बंद घरावर छापा : राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, अलिबाग आणि महाड यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे विभागाच्या भरारी पथकाने दिविल गावातील एका बंद घरावर छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान गोवा बनावटीच्या विदेशी दारूचे तब्बल 56 बॉक्स जप्त करण्यात आले. या साठ्याची एकूण किंमत 6 लाख 15 हजार 560 रुपये इतकी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त राजेश देशमुख, संचालक प्रसाद सुर्वे, अधीक्षक रविकिरण कोल्हे, निरीक्षक सतीश गावडे, दुय्यम निरीक्षक रश्मीन समेळ आणि प्रसाद दाते यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून तपास सुरू : या कारवाईत रुपेश मोरे या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. तर अन्य दोन आरोपी घटनेनंतर पसार झाले असून, त्यांच्या शोधासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून तपास सुरू आहे. अवैध दारू साठ्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून, पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाला अशा बेकायदेशीर धंद्यांवर अधिक कठोर कारवाई करण्याची गरज स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

अवैध दारू व्यवसायाचे जाळे पुन्हा उघडकीस : या घटनेमुळे पोलादपूर परिसरातील अवैध दारू व्यवसायाचे जाळे पुन्हा एकदा उघडकीस आले असून, यामध्ये आणखी कुणाचा सहभाग आहे का याची चौकशीही सुरू आहे. पोलादपूरसारख्या ग्रामीण भागात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गोवा बनावटीचा विदेशी दारूसाठा सापडणं ही गंभीर बाब आहे. स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून पुढील तपासात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे. आम्ही या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत, असंही पोलीस निरीक्षक सतीश गावडे म्हणालेत.

