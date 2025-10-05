लाडक्या बहिणी चिंतेत; ई-केवायसी करण्यात अडथळे, हप्ता बंद होण्याची भीती
ग्रामीण भागातील महिलांना या प्रक्रियेत अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असून, योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती वाढत आहे.
Published : October 5, 2025 at 1:43 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सध्या कठोर नियमांमुळे चर्चेत आहे. बोगस आणि अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी राज्य सरकारनं सर्व लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ही प्रक्रिया पुढील दोन महिन्यांत, म्हणजेच 18 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करणं बंधनकारक आहे. अन्यथा, मासिक दीड हजार रुपयांचा हप्ता बंद होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या डिजिटल प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळं राज्यातील लाखो महिलांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना या प्रक्रियेत अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असून, योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती वाढत आहे.
ई-केवायसीची गरज काय? : महिला व बाल विकास विभागानं 18 सप्टेंबर 2025 रोजी शासन निर्णय जारी करून ई-केवायसी अनिवार्य केली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे. जुलै 2024 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून कोट्यवधी महिलांना लाभ मिळाला आहे. परंतु, अर्ज प्रक्रियेदरम्यान काही पुरुषांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर काही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पात्रता नसतानाही नावं नोंदवली. यामुळं सरकारनं तपासणी केली असता 26.34 लाख अपात्र लाभार्थी आढळले आणि त्यांचे लाभ तात्पुरते थांबवण्यात करण्यात आले. दरम्यान, ई-केवायसीद्वारे आता सर्व लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची तपासणी होणार असून, यामुळे योजनेची पारदर्शकता वाढेल आणि गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचेल, असा विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी?
लाभार्थी महिलांनी ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- पोर्टलवर आधार किंवा मोबाइल नंबर वापरून लॉगिन करा.
- 'ई-केवायसी' ऑप्शनवर क्लिक करा.
- आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर आणि ओटीपीद्वारे प्रमाणीकरण करा.
- आधार कार्ड, रेशन कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
- विवाहित महिलांसाठी पतीचे किंवा अविवाहित महिलांसाठी वडिलांचे उत्पन्न दाखवणं आवश्यक आहे.
- प्रक्रिया यशस्वी झाल्यास 'सक्सेस' संदेश मिळेल. ही प्रक्रिया विनामूल्य असून, ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सेतू केंद्र किंवा सायबर कॅफेमध्ये मदत उपलब्ध आहे.
अडचणी काय येतायेत?
- प्रत्यक्षात, या प्रक्रियेत अनेक महिलांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. ओटीपी न येणे, सर्व्हर डाउन होणे किंवा तांत्रिक समस्यांमुळे ग्रामीण आणि गरीब महिलांना वारंवार सेतू केंद्र किंवा सायबर कॅफेमध्ये फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
- विधवा आणि एकट्या महिलांसाठी ही प्रक्रिया अधिक जटिल ठरत आहे, कारण त्यांना कुटुंबातील पुरुष सदस्यांच्या कागदपत्रांची गरज भासते. राज्यभरातून तक्रारी वाढत असल्यानं महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी, तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर केल्या जातील, असं आश्वासन दिलं आहे.
तज्ज्ञांच्या माध्यमातून उपायोजना करण्याचे काम : याबाबत राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांना विचारलं असता, त्या म्हणाल्या की, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे ई-केवायसी करताना ओटीपीबाबत काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. आमच्या विभागाच्या वतीनं याची गांभीर्यानं दखल घेण्यात आली असून, तज्ज्ञांच्या माध्यमातून याबाबत उपायोजना करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. लवकरच ही तांत्रिक अडचण दूर होऊन ई-केवायसी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुकर होईल, असं मी सर्व लाडक्या बहिणींना आश्वस्त करते".
हेही वाचा :