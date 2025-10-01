माहूरच्या श्री रेणुकामाता संस्थानकडून पुरग्रस्तांना एक कोटींची मदत; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मदतीचं आवाहन
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी माहूर येथील श्री रेणुकामाता मंदिरात सपत्नीक दर्शन घेऊन पूजा केली. त्यानंतर यात्रेच्या नियोजनांतर्गत करण्यात आलेल्या विविध व्यवस्थांची पाहणी केली.
Published : October 1, 2025 at 8:04 AM IST
नांदेड : श्रीक्षेत्र माहूर येथील श्री रेणुकादेवी संस्थानने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्यांसाठी एक कोटी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. यासोबतच त्यांनी इतर धार्मिक व सामाजिक संस्थांनाही अशाच प्रकारे पुढे येऊन पूरग्रस्तांना मदतीसाठी हातभार लावण्याचं आवाहन केलं. नवरात्रीनिमित्त जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी मंगळवारी माहूर येथे भेट देऊन श्री रेणुका मातेचं दर्शन घेतलं तसेच, माहूर परिसरातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी शासकीय विश्रामगृहात ते पत्रकारांशी बोलत होते.
6 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचं नुकसान : जिल्ह्यातील सुमारे 6 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचं अतिवृष्टीमुळे मोठं नुकसान झालं आहे. सोयाबीन, कपाशी, तूर, उडीद, मुग, ज्वारी, हळद, केळी, ऊस अशी सर्वच पीकं पाण्याखाली गेली असून शेतकरी मोठ्या अडचणीत आले आहेत.
महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिला एक दिवसाचा पगार : "अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नदी व नाल्यांच्या काठची जमीन खरडून गेल्यानं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करत आहे. बाधित नागरिक आणि शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर कार्यरत आहे. अशा स्थितीत महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपली सामाजिक जबाबदारी जपत एक दिवसाचा पगार सहाय्यता निधीसाठी दिला आहे," अशी माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
माहूरगड परिसरातील कामांचा आढावा : जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी सकाळी श्री रेणुकामाता मंदिरात सपत्नीक दर्शन घेऊन पूजा केली. त्यानंतर यात्रेच्या नियोजनांतर्गत करण्यात आलेल्या विविध व्यवस्थांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी माहूरगडच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या 828 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता मिळवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची बैठक लवकरच घेण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. यावेळी त्यांनी कैलास टेकडीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचं काम, माहूर विकास आराखडा आणि जलसंधारण संबंधित प्रकल्पांची पाहणी केली. भाविकांच्या सोयीसाठी स्कायवॉकचं काम दिवाळीपूर्वी सुरू होणार असून, यामुळे दररोज पायी येणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्याचबरोबर भाविक आणि पर्यटकांसाठी व्यापारी संकुल, पार्किंग सुविधा व निवास व्यवस्थेवर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
पूरग्रस्तांच्या मदतीबद्दल आभार : पूरग्रस्तांसाठी दिलेल्या एक कोटी रुपयांच्या मदतीबद्दल जिल्हाधिकारी कर्डीले यांनी संस्थानाचे आणि सर्व विश्वस्त मंडळाचे आभार मानले. या प्रसंगी कार्यकारी अभियंता चोपडे, तहसीलदार अभिजीत जगताप, मुख्याधिकारी विवेक कांदे, उपअभियंता भिसे, पोलीस निरीक्षक कराड यांच्यासह तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा