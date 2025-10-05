ऐन दिवाळीत 'प्रकाश' महागला; महावितरणकडून विजदरात प्रति युनिट 95 पैशांपर्यंत वाढ
महावितरणनं इंधन समायोजन शुल्कामुळं ऑक्टोबरपासून वीजदरात 35 ते 95 पैशांनी वाढ जाहीर केली आहे. दिवाळीत (Diwali Festival) ग्राहकांवर आर्थिक फटका बसणार आहे.
Published : October 5, 2025 at 1:07 PM IST
मुंबई : ऐन दिवाळीत (Diwali Festival) महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना महावितरणनं दरवाढीचा मोठा झटका दिला आहे. इंधन समायोजन शुल्क (Fuel Adjustment Charge) लागू केल्यामुळं ऑक्टोबर 2025 च्या वीज बिलात प्रति युनिट 35 ते 95 पैशांपर्यंत वाढ होणार आहे. या दरवाढीमुळं घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. महावितरणनं 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक परिपत्रक जारी करत सप्टेंबर महिन्यातील वीज वापरासाठी हे शुल्क आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महावितरणने सांगितली दरवाढीची कारणे : महावितरणच्या म्हणण्यानुसार, वीज मागणी वाढल्यामुळं ओपन मार्केटमधून उच्च दरानं वीज खरेदी करावी लागली आहे. याशिवाय, अधिक उत्पादन खर्च असलेल्या वीज युनिट्सचा वापरही करावा लागला आहे. यामुळं इंधन समायोजन शुल्क लागू करणं आवश्यक ठरलं. मात्र, महावितरणनं पुढील काही वर्षांत वीज दर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. महावितरणनं वीज वापरानुसार खालीलप्रमाणे दरवाढ जाहीर केली आहेत.
नवे वीज दर (प्रति युनिट)
- 1 ते 100 युनिट : 35 पैसे प्रति युनिट
- 101 ते 300 युनिट : 65 पैसे प्रति युनिट
- 301 ते 500 युनिट : 85 पैसे प्रति युनिट
- 500 युनिटपेक्षा जास्त : 95 पैसे प्रति युनिट
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार? : ही दरवाढ विशेषतः दिवाळीच्या काळात ग्राहकांसाठी मोठा आर्थिक फटका ठरणार आहे. घरगुती ग्राहकांना वीज बिलात वाढ झाल्यानं खिशावर अतिरिक्त ताण येईल. व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांवरही याचा परिणाम होणार आहे. कारण त्यांचा वीज वापर सामान्यतः जास्त असतो. विशेषतः 500 युनिटपेक्षा जास्त वापर करणाऱ्या ग्राहकांना प्रति युनिट 95 पैशांची सर्वाधिक वाढ सहन करावी लागणार आहे.
भविष्यात दर कमी होणार? : महावितरणनं दावा केला आहे की, ही दरवाढ तात्पुरती आहे. पुढील काही वर्षांत वीज दर कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत ग्राहकांना या वाढीव बिलांचा सामना करावा लागेल. ही दरवाढ पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहे, असं महावितरणनं स्पष्ट केलंय.
