देशाच्या विकासात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा; EPFO च्या वार्षिक अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?
महाराष्ट्र विविध क्षेत्रातील कामगिरी अव्वल असल्यामुळं देशाचा विकासात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे, असं सरकारी संस्था कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं (ईपीएफओ) म्हटलं आहे.
Published : September 19, 2025 at 8:52 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य हे देशाच्या इतर राज्याच्या तुलनेत पुढारलेलं आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारासाठी परप्रांतीय अर्थात दुसऱ्या राज्यातून लोकं येतात. जसं महाराष्ट्र उद्योग, कृषी, विज्ञान, शिक्षण आदी क्षेत्रात पुढारलेलं आहे. तसंच महाराष्ट्र राज्याला एक वेगळी विचारांची परंपरा लाभली आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र राज्याला पुरोगामी राज्य म्हणून देखील ओळखलं जातं. दरम्यान, महाराष्ट्र विविध क्षेत्रातील कामगिरी अव्वल असल्यामुळं देशाचा विकासात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे, असं सरकारी संस्था कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं (ईपीएफओ) म्हटलं आहे. ईपीएफओच्या 2023-24 च्या वार्षिक अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
सर्वाधिक कंपन्या महाराष्ट्रात : महाराष्ट्रात उद्योग क्षेत्र मोठे आहे आणि या उद्योगातून कंपन्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निमिर्ती होते. त्यामुळं राज्यातील कानाकोपऱ्यातून रोजगारासाठी लोकं महाराष्ट्रात येतात, असं ईपीएफओच्या 2023-24 च्या वार्षिक अहवालात म्हटलं आहे. या अहवालानुसार देशात 2,94,910 कंपन्या ईपीएफओच्या अखत्यारीत आल्या आहेत. त्यापैकी 48,456 कंपन्या या महाराष्ट्रातील आहेत. म्हणजे देशात साधारण प्रत्येक 6 कंपन्यापैकी एक कंपनी महाराष्ट्रातील आहे. या कंपन्यामध्ये बांधकाम, आयटी, उत्पादन, सेवा आणि वित्तीय क्षेत्रांचा मोठा वाटा असल्याचं ईपीएफओच्या अहवालातून समोर आलं आहे.
सर्वाधिक पेन्शनधारकही महाराष्ट्रात : दुसरीकडे ईपीएफओच्या नोंदणीनुसार देशात सर्वाधिक कंपन्या आणि पेन्शनधारकांची संख्या महाराष्ट्रात असून, औद्योगिक आणि रोजगार निर्मितीमुळं महाराष्ट्राचा देशासाठी हिस्सा सर्वाधिक आहे. देश पातळीवर विचार केला तर देशात 78,49,338 पेन्शनधारक आहेत. त्यापैकी 13,12,800 एकट्या महाराष्ट्र राज्यातील आहेत. अर्थात संपूर्ण देशात प्रत्येक सहावा पेन्शनधारक हा महाराष्ट्राचा आहे. विशेष म्हणजे निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत सर्वाधिक लाभार्थी हे महाराष्ट्रातील असल्याचे ईपीएफओच्या 2023-24 च्या वार्षिक अहवालातून माहिती समोर आली आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर या शहरात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाल्यामुळं नव्या सदस्यांची संख्या वाढली आहे.
अहवाल खरा, पण तिजोरीत खडखडाट : "महाराष्ट्र राज्य हे औद्योगिक आणि उद्योगामध्ये पुढारलेलं आहे. देशाचा विचार केला तर परदेशी गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात येते. त्यामुळं स्वाभाविकच रोजगारनिर्मिती अधिक आहे. ईपीएफओचा जरी अहवाल आपण अचूक आहे किंवा योग्य असा मानला तरी आपल्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे किंवा चांगली आहे, असं ठामपणे सांगू शकत नाही. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था चांगली आहे, असं म्हणणं हे धाडसाचं होईल. कारण एकीकडे ईपीएफओच्या अहवालातून महाराष्ट्रात रोजगार, उद्योग, कंपन्या आणि ईपीएफओचे पेन्शनधारक यांची सदस्य संख्या जास्त आहे. पण दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. राज्याच्या तिजोरीवर 9 लाख कोटीपेक्षा अधिक कर्ज आहे. ईपीएफओच्या अहवालातील माहिती अचूक आहे. यात दुमत नाही. पण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था चांगली आहे, असं म्हणता येणार नाही," अशी प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली आहे.
