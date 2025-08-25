ETV Bharat / state

"काटेवाडी आणि सडोलीचं नातं महाराष्ट्र बघेल", अजित पवारांचा करवीरकरांना 'शब्द'; पाटील बंधूंचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश - DEPUTY CHIEF MINISTER AJIT PAWAR

राहुल पाटील आणि राजेश पाटील यांनी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला.

Congress leader Rahul Patil joins NCP in the presence of Deputy Chief Minister Ajit Pawar
अजित पवार (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 7:05 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:30 PM IST

कोल्हापूर : "महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख आणि गेली पाच दशक काँग्रेसचा निष्ठावंत चेहरा म्हणून राज्यात ओळख मिळवलेले दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांच्यामुळं बाबुळगाव आणि सडोली खालसा या राज्यातील दोन्ही गावात ऋणानुबंध निर्माण झाले होते. आता जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पक्षामुळं काटेवाडी आणि सडोलीचं नातं महाराष्ट्र बघेल, करवीरमधील पाटील बंधूंच्या पक्षप्रवेशानं राष्ट्रवादीला जिल्ह्यातील सहकाराच्या राजकारणात बळकटी मिळणार आहे. तर विधानसभा निवडणुकीबाबत तुमच्या मनात जे आहे, तेच करू, " असा शब्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी दिला.

Congress leader Rahul Patil joins NCP in the presence of Deputy Chief Minister Ajit Pawar
राहुल पाटील यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश (ETV Bharat Reporter)

काळाच्या पुढं कुणाचं काहीही चालत नाही : सोमवारी (25 ऑगस्ट) कोल्हापुरातील सडोली खालसा इथं आयोजित जाहीर सभेत अजित पवार बोलत होते. यावेळी विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील आणि त्यांचे बंधू कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे संचालक राजेश पाटील यांनी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. यावेळी "मी अनेक राजकीय चढ-उतार बघितले आहेत. अनेक जण आले आणि अनेक जण गेले. काळाच्या पुढं कुणाचं काहीही चालत नाही. आपल्या कुणाच्या मनातही नव्हतं इतक्या लवकर काँग्रेसचे दिवंगत पी. एन. पाटील आपल्यातून निघून जातील. मात्र, त्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन करवीरचा गड मजबूत स्थितीत ठेवला आहे," असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

Congress leader Rahul Patil joins NCP in the presence of Deputy Chief Minister Ajit Pawar
अजित पवार (ETV Bharat Reporter)

तुमच्या मनामध्ये जे आहे, ते आम्ही करून दाखवू : याचबरोबर, "आजच्या राष्ट्रवादी प्रवेशामुळं राहुल पाटील यांनी घेतलेल्या निर्णयात कोणती चूक केली आहे, असं वाटू देणार नाही. पाटील बंधूंच्या पक्षप्रवेशामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची ताकद वाढणार असून प्रवेशानं पक्ष मजबूत होईल. तुमच्या मनामध्ये जे आहे, ते आम्ही करून दाखवू यापूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख आणि आमदार स्वर्गीय पी एन पाटील यांचं नातं होतं आता काटेवाडी आणि सडोलीच नातं काय आहे, ते महाराष्ट्र बघेल. आपण सगळे आता राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते झाला आहात, दिवसा एक रात्री एक असला धंदा चालणार नाही. तसंच रक्षाबंधनाला राज्यातील लाडक्या बहिणींना दिलेला शब्द महायुती सरकारनं पूर्ण केला. आता भावाच्या नात्यानं लाडक्या बहिणींना कधीही अंतर पडू देणार नाही, हा माझा शब्द आहे," असं देखील अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

अजित पवार भाषण करताना... (ETV Bharat Reporter)

करवीरमधील संपूर्ण पी. एन. पाटील सडोलीकर गट राष्ट्रवादीत : दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, राधानगरी आणि पन्हाळा तालुक्यात सहकाराच्या राजकारणाचं जाळं आहे. करवीर मतदारसंघातील भोगावती साखर कारखाना, राजीव गांधी सहकारी सूतगिरणी, कोल्हापूर जिल्हा उत्पादक संघ गोकुळ, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि श्रीपतराव बोंद्रे सहकारी बँकेच्या माध्यमातून काँग्रेसचे दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांनी गेली पाच दशकं या मतदारसंघावर वर्चस्व ठेवलं होतं. त्यांच्या निधनानंतर चिरंजीव राहुल पाटील यांनी विधानसभा निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत अल्पमतानं पाटील यांचा पराभव झाला. आता विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील आणि त्यांचे बंधू राजेश पाटील यांनी आज अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. यामुळं जिल्ह्यातील कागल मतदारसंघापूर्ती मर्यादित राहिलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस आता करवीरमध्ये सुद्धा सहकाराच्या राजकारणात भक्कम झाली आहे.

