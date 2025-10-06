मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचे निकष काय? कसा घेता येणार लाभ? वाचा सविस्तर...
लाडकी बहीण योजनेच्या आधी म्हणजेच 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना आणली होती.
Published : October 6, 2025 at 6:25 PM IST
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीनं अनेक योजनांची घोषणा केली होती. यामध्ये लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना अशा काही योजना आणल्या होत्या. यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला महाराष्ट्रात अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला. तसंच या योजनेमुळं महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आलं, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला प्रत्येक महिन्यातून 1500 रुपये मिळतात. त्यामुळं लाडक्या बहिणींनी या योजनेला चांगला प्रतिसाद दिला. तसंच या योजनेची चर्चाही मोठ्या प्रमाणात सुरु असते. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेच्या आधी म्हणजेच 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना आणली होती. या योजनेची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. मात्र, या योजनेची फारशी चर्चा होत नाही. तसंच या योजनेला थंड प्रतिसाद देखील मिळताना दिसतोय. तर या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेबद्दल जाणून घेऊया...
योजनेसाठी वयाची अट काय? : 5 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्यात समाजकल्याण विभागातर्फे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना आणली आहे. ही योजना मुख्यत: 65 वर्षांवरील नागरिकांसाठी किंवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना आणली आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे शारीरिक आजारपण, तसंच जीवन जगत असताना वृद्धावस्थेमुळं त्यांना विविध आजार किंवा व्याधी जडतात. यामध्ये ऐकण्यास कमी येणं, कमी दिसतं, चालण्यास त्रास होतो. अशावेळी त्यांना श्रवण यंत्रासह अनेक उपकरणाची गरज भासते. त्या उपकरणासाठी आर्थिक मदत करणे, हा मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचा उद्देश आहे. तसंच 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य सरकार तीन हजार रुपये देते. यासाठी बजेटमध्ये 480 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, अशी माहिती राज्याच्या समाजकल्याण विभागातर्फे देण्यात आलेली आहे.
काय आहेत निकष? : मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेच्या माध्यमातून 65 वर्षांवरील नागरिकांना तीन हजार रुपये थेट बँक खात्यात राज्य सरकारकडून दिले जातात. तसंच वृद्धापकाळात आवश्यक उपकरणं देखील या योजनेच्या माध्यमातून पुरवली जातात. या योजनेसाठी अर्जदार हा मूळचा महाराष्ट्र राज्यातील असला पाहिजे. अर्जदाराचे वय 65 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असलं पाहिजे. तसंच अर्जदाराच्या कुटुंबाचं वार्षिक आर्थिक उत्पन्न 2 लाखांपेक्षा कमी असलं पाहिजे, म्हणजे उत्पन्न 2 लाखांपेक्षा जास्त असू नये. याचबरोबर, अर्जदार ज्येष्ठ नागरिकांचं बँक खातं असलं पाहिजे, तसंच हे खातं आधार कार्डशी संलग्न असलं पाहिजे.
अर्ज कसा दाखल करावा? : मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी फॉर्म गावच्या ग्रामपंचायतमधून घ्यावा. फॉर्मवर अर्जदाराचा पासपोर्ट साईज फोटो चिकटवावा. फॉर्मवर अर्जदाराचं संपूर्ण नाव, गावाचं नाव, वय, पत्ता, व्यवसाय, तालुका, जिल्हा इत्यादी माहिती द्यावी लागेल. सोबतच जात आणि प्रवर्ग, लिंग, मोबाईल क्रमांक, महत्वाचं म्हणजे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न लिहिताना दोन लाख रुपये इतकं किंवा यापेक्षा कमी उत्पन्न भरायचं आहे. यापेक्षा जास्त भरल्यास फॉर्म रिजेक्ट होऊ शकतो. तसंच गेल्या 3 वर्षांत सरकारी योजनांचा लाभ घेतला नाही. याबाबत घोषणापत्र भरायचं आहे. हे घोषणापत्र महत्त्वाचं आहे. घोषणापत्र असलं तर फॉर्म स्वीकारला जाईल, अन्यथा रिजेक्ट करण्यात येईल.
आवश्यक कागदपत्रे कोणती?
- आधार कार्ड
- जात प्रमाणपत्र
- स्वत: ची घोषणा प्रमाणपत्र
- बँक खाते पासबुक
- पासपोर्ट साईज फोटो
- आजार असल्यास डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला
कोणती उपकरणं दिली जातात? : मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेमधून तीन हजार रुपये बँक खात्यात जमा केले जातात. तसंच काही शारीरिक किंवा मानसिक आजार असल्यास आवश्यक उपकरणंही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पुरवली जातात. यामध्ये श्रवणयंत्र, चष्मा, कमरेसंबंधीचा पट्टा, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, गुडघा ब्रेस- स्टिक व्हीलचेअर इत्यादींचा समावेश आहे.
हेही वाचा :