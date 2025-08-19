ETV Bharat / state

खोपोलीतील झेनिथ वॉटरफॉलमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांचा थरारक बचाव, पाहा व्हिडिओ - MAHARASHTRA RAIN UPDATE

राज्यात मुसळधार पावसामुळं धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. अनेक धब्यधब्यांनी रौद्ररुप धारण केलं आहे. तर झेनिथ वॉटरफॉल परिसरात 15 पर्यटक अडकले आहेत.

Zenith Waterfall in Khopoli
पर्यटकांचा थरारक बचाव (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 7:44 PM IST

1 Min Read

रायगड : जिल्ह्यातील खोपोली परिसरात सातत्याने कोसळणाऱ्या पावसामुळं डोंगर दऱ्यांमधील ओढे, नाले आणि धबधब्यांमध्ये प्रचंड पाणी साचलं आहे. त्यातच पर्यटकांची मोठी गर्दी वाढल्यानं अपघाताचा धोका कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर खोपोलीतील झेनिथ वॉटरफॉल परिसरात तब्बल १५ पर्यटक पाण्याच्या प्रवाहात अडकले होते. हे सर्व पर्यटकांना अखेर पोलीस, फायर ब्रिगेड आणि स्थानिक संस्थांच्या मदतीनं सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे. सदरील घटना मंगळवारी दुपारी घडली.


तब्बल १५ पर्यटक पाण्याच्या प्रवाहात अडकले : तामिळनाडू येथील काही युवा पर्यटक मुंबईहून टॅक्सी करून खोपोलीतील झेनिथ वॉटरफॉलला आले होते. धबधब्याच्या पायथ्याशी आणि ओढ्याजवळ सेल्फी काढण्याच्या मोहापायी हे पर्यटक पाण्याच्या प्रवाहात अडकले. सुरुवातीला केवळ दोन पर्यटक अडकल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती, मात्र प्रत्यक्ष घटनास्थळी पोहोचल्यावर परिस्थिती वेगळीच आढळली. तब्बल १५ पर्यटक धबधब्याच्या मार्गावरील ओढ्यात अडकल्याचं समोर आलं आहे.

वॉटरफॉल मध्ये अडकलेल्या पर्यटकांचा बचाव (ETV Bharat Reporter)



पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढलं : घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस कोसळत असल्यामुळं खोपोली-खंडाळा सह्याद्री रांगेतील धबधबे, ओढे आणि नाले भरभरून वाहू लागले होते. पाण्याचा प्रवाह इतका वेगवान होता की, अडकलेल्या पर्यटकांना बाहेर काढणं ही मोठी धाडसी मोहीम ठरली. या बचावकार्यात खोपोली पोलिसांची टीम, खोपोली फायर ब्रिगेड तसेच हेल्प फाऊंडेशनच्या सदस्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. बचाव पथकानं प्रचंड पावसात आणि वेगवान पाण्याच्या प्रवाहात उतरून सर्व पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढलं. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.



पर्यटकांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन : दरम्यान, वॉटरफॉलचे रील्स आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर पाहून अनेक पर्यटक धोकादायक परिस्थितीतसुद्धा या ठिकाणी गर्दी करत आहेत. त्यामुळं अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कायम आहे. प्रशासनाने नागरिकांना आणि पर्यटकांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे. खोपोली पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करून पर्यटकांवर लक्ष ठेवण्याचं काम सुरू आहे. पावसाळ्यात धबधबे आणि नद्यांच्या परिसरात जाण्यापासून दूर राहावं, असा इशारा प्रशासनानं दिला आहे.

हेही वाचा -

  1. निसर्गरम्य ठिकाणी जाणाऱ्या पर्यटकांचा हिरमोड; रायगडमधील 'या' परिसरात पर्यटकांना जाण्यास निर्बंध
  2. रील बनवताना 300 फूट खोल दरीत कोसळली; रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी पण जीव वाचवण्यात अपयश - Aanvi Kamdar
  3. Youth Fall In Kund While Taking Selfie: सेल्फी घेताना तरुण 70 फूट कुंडात कोसळला, बचाव कार्याचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल

रायगड : जिल्ह्यातील खोपोली परिसरात सातत्याने कोसळणाऱ्या पावसामुळं डोंगर दऱ्यांमधील ओढे, नाले आणि धबधब्यांमध्ये प्रचंड पाणी साचलं आहे. त्यातच पर्यटकांची मोठी गर्दी वाढल्यानं अपघाताचा धोका कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर खोपोलीतील झेनिथ वॉटरफॉल परिसरात तब्बल १५ पर्यटक पाण्याच्या प्रवाहात अडकले होते. हे सर्व पर्यटकांना अखेर पोलीस, फायर ब्रिगेड आणि स्थानिक संस्थांच्या मदतीनं सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं आहे. सदरील घटना मंगळवारी दुपारी घडली.


तब्बल १५ पर्यटक पाण्याच्या प्रवाहात अडकले : तामिळनाडू येथील काही युवा पर्यटक मुंबईहून टॅक्सी करून खोपोलीतील झेनिथ वॉटरफॉलला आले होते. धबधब्याच्या पायथ्याशी आणि ओढ्याजवळ सेल्फी काढण्याच्या मोहापायी हे पर्यटक पाण्याच्या प्रवाहात अडकले. सुरुवातीला केवळ दोन पर्यटक अडकल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती, मात्र प्रत्यक्ष घटनास्थळी पोहोचल्यावर परिस्थिती वेगळीच आढळली. तब्बल १५ पर्यटक धबधब्याच्या मार्गावरील ओढ्यात अडकल्याचं समोर आलं आहे.

वॉटरफॉल मध्ये अडकलेल्या पर्यटकांचा बचाव (ETV Bharat Reporter)



पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढलं : घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस कोसळत असल्यामुळं खोपोली-खंडाळा सह्याद्री रांगेतील धबधबे, ओढे आणि नाले भरभरून वाहू लागले होते. पाण्याचा प्रवाह इतका वेगवान होता की, अडकलेल्या पर्यटकांना बाहेर काढणं ही मोठी धाडसी मोहीम ठरली. या बचावकार्यात खोपोली पोलिसांची टीम, खोपोली फायर ब्रिगेड तसेच हेल्प फाऊंडेशनच्या सदस्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. बचाव पथकानं प्रचंड पावसात आणि वेगवान पाण्याच्या प्रवाहात उतरून सर्व पर्यटकांना सुरक्षित बाहेर काढलं. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.



पर्यटकांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन : दरम्यान, वॉटरफॉलचे रील्स आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर पाहून अनेक पर्यटक धोकादायक परिस्थितीतसुद्धा या ठिकाणी गर्दी करत आहेत. त्यामुळं अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कायम आहे. प्रशासनाने नागरिकांना आणि पर्यटकांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे. खोपोली पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करून पर्यटकांवर लक्ष ठेवण्याचं काम सुरू आहे. पावसाळ्यात धबधबे आणि नद्यांच्या परिसरात जाण्यापासून दूर राहावं, असा इशारा प्रशासनानं दिला आहे.

हेही वाचा -

  1. निसर्गरम्य ठिकाणी जाणाऱ्या पर्यटकांचा हिरमोड; रायगडमधील 'या' परिसरात पर्यटकांना जाण्यास निर्बंध
  2. रील बनवताना 300 फूट खोल दरीत कोसळली; रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी पण जीव वाचवण्यात अपयश - Aanvi Kamdar
  3. Youth Fall In Kund While Taking Selfie: सेल्फी घेताना तरुण 70 फूट कुंडात कोसळला, बचाव कार्याचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRA RAINझेनिथ वॉटरफॉलZENITH WATERFALL IN KHOPOLIMAHARASHTRA WEATHERMAHARASHTRA RAIN UPDATE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.