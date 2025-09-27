ETV Bharat / state

राज्यात पावसाचा जोर कायम! पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज, 'या' भागांना सतर्कतेचा इशारा

बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. याचा फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. आज आणि उद्या मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

संग्रहित फोटो
ETV Bharat Marathi Team

September 27, 2025

मुंबई : सततच्या मुसळधार पावसामुळे मराठवाड्याला पुराचा तडाखा बसला आहे. अशा स्थितीत आता पुन्हा एकदा पावसानं धोकादायक वळण घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये आज शनिवार (27 सप्टेंबर) मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

आज आणि उद्या मुसळधार पावसाचा अंदाज : ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि रायगडमध्येसुद्धा पुढील 24 तासांसाठी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. रायगड, पुणे घाट परिसरात रविवारी (28 सप्टेंबर) मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. सोबतच आज शनिवारी दिवसभर राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. त्याची तीव्रता वाढत आहे. हा कमी दाबाचा पट्टा हळूहळू पश्चिमेकडे पुढे सरकत आहे. त्याचा परिणाम थेट महाराष्ट्रावर होणार असल्याचं हवामान विभागनं सांगितलं.

तसेच, महाराष्ट्रात मान्सूनच्या परतीचा प्रवास लांबला आहे. 5 ऑक्टोबर ऐवजी आता 10 ऑक्टोबर रोजी परतीच्या प्रवासाला सुरुवात होईल, अशी माहिती आहे. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकणात अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

पुढील दोन दिवस धोक्याचे : राज्यात पुढील 24 ते 48 तासांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही भागांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असून, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वरील भागांसाठी हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून, उर्वरित राज्यात पावसाच्या मध्यम स्वरुपातील सरी पाहता यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

राज्यातील या भागांना सतर्कतेचा इशार : राज्यातील अनेक भागांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, नागरिकांना गरज असल्यासच घराबाहेर पडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आज ठाणे, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुरातील घाटमाथा परिसर, लातूर, धाराशिव, लातूर, नांदेडमध्ये अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

