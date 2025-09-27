राज्यात पावसाचा जोर कायम! पुढील दोन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज, 'या' भागांना सतर्कतेचा इशारा
बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे. याचा फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. आज आणि उद्या मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
मुंबई : सततच्या मुसळधार पावसामुळे मराठवाड्याला पुराचा तडाखा बसला आहे. अशा स्थितीत आता पुन्हा एकदा पावसानं धोकादायक वळण घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये आज शनिवार (27 सप्टेंबर) मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
आज आणि उद्या मुसळधार पावसाचा अंदाज : ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि रायगडमध्येसुद्धा पुढील 24 तासांसाठी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे. रायगड, पुणे घाट परिसरात रविवारी (28 सप्टेंबर) मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. सोबतच आज शनिवारी दिवसभर राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या मुंबई वेधशाळेने दिलेल्या अंदाजानुसार आज अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नागपूर, नाशिक, धाराशिव, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा,… pic.twitter.com/1mRpN0VRaR— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 26, 2025
बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. त्याची तीव्रता वाढत आहे. हा कमी दाबाचा पट्टा हळूहळू पश्चिमेकडे पुढे सरकत आहे. त्याचा परिणाम थेट महाराष्ट्रावर होणार असल्याचं हवामान विभागनं सांगितलं.
तसेच, महाराष्ट्रात मान्सूनच्या परतीचा प्रवास लांबला आहे. 5 ऑक्टोबर ऐवजी आता 10 ऑक्टोबर रोजी परतीच्या प्रवासाला सुरुवात होईल, अशी माहिती आहे. मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकणात अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
भारतीय हवामान विभागाकडून (#IMD) प्राप्त झालेल्या पूर्वामानानुसार मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. राज्यात दि. २७ ते २९ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीमध्ये ऑरेज आणि रेड अर्लट असलेल्या जिल्ह्यांना खबरदारी व पूर्वतयारीची… pic.twitter.com/Q9XmJLPuIq— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 26, 2025
पुढील दोन दिवस धोक्याचे : राज्यात पुढील 24 ते 48 तासांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही भागांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असून, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. वरील भागांसाठी हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून, उर्वरित राज्यात पावसाच्या मध्यम स्वरुपातील सरी पाहता यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात विविध भागात झालेला पाऊस, पूरस्थिती आणि येत्या 2-3 दिवसांत आणखी पावसाचा हवामान खात्याचा इशारा पाहता, येत्या 28 सप्टेंबर रोजी होणारी महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती करणारे एक पत्र राज्य सरकारने एमपीएससीला पाठविले आहे.…— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 26, 2025
राज्यातील या भागांना सतर्कतेचा इशार : राज्यातील अनेक भागांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, नागरिकांना गरज असल्यासच घराबाहेर पडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आज ठाणे, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुरातील घाटमाथा परिसर, लातूर, धाराशिव, लातूर, नांदेडमध्ये अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
