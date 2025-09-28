मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना रेड अलर्ट, 30 सप्टेंबरपर्यंत पावसाची तीव्रता वाढणार; हवामान विभागाचा इशारा
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा भागात व्यापक पावसाची शक्यता असून, काही ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Published : September 28, 2025 at 8:34 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचं जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा भागात पावसाची तीव्रता अधिक असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये रस्ते बंद झाले असून महापूराची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत आता हवामान विभागानं 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रानं नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे.
राज्यात अतिवृष्टीचा इशारा : हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा भागात व्यापक पावसाची शक्यता असून, काही ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरी पूरस्थिती उद्भवण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी योग्य ती काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भारतीय हवामान विभागाकडून ३० सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तीव्रता वाढण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 27, 2025
त्यानुसार कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात व्यापक पाऊस तर काही ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी,… pic.twitter.com/Y3vQZUpJYH
मुंबई, ठाण्यात रेड अलर्ट : अशा स्थितीत नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडावं, असा इशारादेखील हवामान विभाग आणि प्रशासनानं दिला आहे. आज मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, नाशिक, पुणे या जिल्ह्यांमध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असून या ठिकाणी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, छत्रपती संभाजीनगर, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. सोबतच, समुद्र किनाऱ्याजवळील गावांनाही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. भरती-ओहोटीच्या वेळा तपासून मच्छिमारांनाही सतर्क राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या अलर्टनंतर आणि मराठवाड्यातील पूरस्थिती पाहता NDRF कडून मराठवाड्यात एकूण 5 पथकं तैनात करण्यात आली आहेत. सोलापूरमध्ये दोन, धाराशिवमध्ये दोन, बीडमध्ये दोन आणि लातूर जिल्ह्यात एक NDRF चं एक पथक तैनात ठेवण्यात आलं आहे.
नागरिकांसाठी महत्वाच्या सूचना:
- अधिकृत यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या सूचनांचे पालन करावं.
- धोकादायक व पूरप्रवण भागांमध्ये जाणे टाळावं.
- वीज कोसळत असताना झाडाखाली अथवा उघड्यावर थांबणं टाळावं.
- पूरस्थिती उद्भवल्यास स्थानिक निवारा केंद्राचा उपयोग करावा.
- अनावश्यक प्रवास व पर्यटन टाळावं.
- नदी, नाले किंवा पूल जर पाण्याखाली गेले असतील, तर त्यावरून रस्ता ओलांडू नये.
- कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
राज्य प्रशासनाकडून बचाव आणि मदत कार्यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असून, नागरिकांनी संयम बाळगून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा
- वादळाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांनी खोल समुद्रात जाऊ नये; बंदर विभागाचा इशारा: 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट
- नांदेड जिल्ह्यात पावसाचा कहर; अजित पवार यांचा व्हिडिओ कॉल, आमदार व शेतकऱ्यांशी संवाद साधत दिला धीर
- मराठवाड्यातील बळीराजा पुन्हा एकदा उभा राहणार! द्यायची तर हेक्टरी पन्नास हजाराची मदत द्या, अन्यथा देऊ नका, शेतकऱ्यांचा सरकारला इशारा