महाराष्ट्रात शहरीकरणाला गती; लहान शहरं आणि उपनगरांच्या विकासासाठी सरकारकडून अर्थबळ

कमी व्याजदर, दीर्घ मुदतीचं कर्ज आणि शुल्क सवलतींसह ही योजना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगर विकास प्राधिकरणांना सक्षम करणार आहे.

Government provides financial support for development of small towns and suburbs
लहान शहरं आणि उपनगरांच्या विकासासाठी सरकारकडून अर्थबळ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
मुंबई : राज्यातील लहान शहरांसह महानगरांमधील पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारनं 'महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजने'ची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या विस्तारित स्वरूपामुळं राज्यातील शहरीकरणाला अभूतपूर्व गती मिळणार आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनासारख्या प्रकल्पांना आता आर्थिक अडथळ्यांशिवाय वेग मिळेल. कमी व्याजदर, दीर्घ मुदतीचं कर्ज आणि शुल्क सवलतींसह ही योजना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगर विकास प्राधिकरणांना सक्षम करणार आहे. या योजनेमुळं 2023 पर्यंत 50 हून अधिक प्रकल्प पूर्णत्वाकडे वाटचाल करतील, तर भविष्यात दमणगंगा-गोदावरी नदी जोड प्रकल्पासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही साकारतील. चला, जाणून घेऊया या योजनेचा प्रवास, उद्देश आणि नागरिकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम!

योजनेचा नेमका उद्देश काय? : महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (जसे की नगरपालिका, नगरपंचायती) केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांद्वारे पायाभूत सुविधांचा विकास करतात. या योजनांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन अशा प्रकल्पांचा समावेश असतो. मात्र, या संस्थांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असते. त्यांना 15 व्या वित्त आयोगाकडून मिळणारे अनुदान मर्यादित असते आणि उत्पन्नाचे स्रोतही कमी असतात. परिणामी, या योजनांमध्ये स्वतःचा हिस्सा (स्वहिस्सा) उभारणं त्यांना अवघड जाते. या पार्श्वभूमीवर, ही कर्ज योजना सुरू करण्यात आली. योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजनांतील मंजूर प्रकल्पांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिस्सा उभारण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणं. यामुळं प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतात आणि नागरिकांना पायाभूत सुविधांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या लहान शहरात पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी केंद्राकडून 60 टक्के निधी मिळत असेल, तर उर्वरित 40 टक्के स्वहिस्सा संस्थेला उभारावा लागतो. ही योजना त्या स्वहिस्स्यासाठी कर्ज देते.


योजनेची कार्यपद्धती : ही योजना महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कं. लि. (MUIDCL) किंवा महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (MUIF) मार्फत चालवली जाते. या दोन्ही संस्था खुल्या बाजारातून (खासगी बँका किंवा सार्वजनिक वित्तीय संस्था) निधी उभारतात आणि तो कर्ज स्वरूपात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देतात. हे कर्ज कमी व्याजदराचं आणि दीर्घ मुदतीचं असतं, ज्यामुळे संस्थांना परतफेड करणं सोपं जातं.

योजनेची व्याप्ती वाढवली : 'महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजने'ची व्याप्ती आता वाढवण्यात येणार आहे. ही योजना राज्यातील सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू करण्यात येणार आहे. यापूर्वी ती फक्त नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरती मर्यादित होती. या सुधारणांमुळे मोठ्या शहरांच्या विकास प्राधिकरणांना देखील केंद्र-राज्य योजनांमध्ये स्वहिस्सा उभारण्यासाठी कर्ज मिळेल, अशी माहिती नगरविकास विभागाचे उपसचिव सचिन सहस्रबुद्धे यांनी दिली.

योजनेत नेमके काय बदल केले?

1) व्याप्ती वाढवली
- पूर्वी : फक्त नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू.
- आता : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू.
2) कर्जाचा कालावधी वाढवला
- पूर्वी : अधिस्थगन कालावधी (मोरेटोरियम - व्याज न देण्याचा काळ) 2 वर्षे आणि कर्ज परतफेडीचा कालावधी 8 वर्षे, असा एकूण 10 वर्षांचा.
- आता : अधिस्थगन कालावधी 2 वर्षे आणि परतफेडीचा कालावधी 18 वर्षे, असा एकूण 20 वर्षांचा. यामुळं संस्थांना परतफेडीचा भार कमी होईल आणि दीर्घकाळासाठी निधी उपलब्ध राहील.
3) हमी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कात सूट
- MUIDCL किंवा MUIF ने बाजारातून कर्ज उभारले आणि त्यासाठी शासनाची हमी घेतली तर हमी शुल्क किंवा मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया स्वस्त आणि सुलभ होईल.

या योजनेचे फायदे काय?

  • शहरांचा वेगवान विकास : आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत स्थानिक स्वराज्य संस्था वा प्राधिकरणांना स्वहिस्सा उभारणं शक्य होईल, ज्यामुळे रस्ते, पाणी, वीज, स्वच्छता अशा सुविधा लवकर विकसित होतील.
  • प्रकल्पांची वेळेत पूर्णता : निधीची कमतरता नसल्यानं प्रकल्प रखडणार नाहीत. उदाहरणार्थ, एखाद्या शहरात सांडपाणी प्रकल्प रखडला असेल, तर या कर्जामुळे तो पूर्ण होईल.
  • नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ : सुविधा लवकर मिळाल्यानं नागरिकांचं जीवनमान उंचावेल. लहान शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मोठ्या शहरांसारख्या सुविधा मिळतील.
  • आर्थिक सक्षमीकरण : दीर्घ मुदतीचं कर्ज आणि शुल्क सूट यामुळं संस्थांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. तसंच, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना योजना लागू झाल्यानं मोठ्या शहरांच्या उपनगरांमध्येही विकास वेग घेईल.

