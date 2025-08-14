मुंबई : महाराष्ट्र परिवहन विभागानं गुरुवारी १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी नोव्हेंबर अखेरची नवीन अंतिम मुदतवाढ जाहीर केलीय. त्यामुळं वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळालाय. जुन्या वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट लावण्याची अंतिम मुदत सरकारनं चौथ्यांदा वाढवली आहे.
नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मुदत वाढवली : मूळ अंतिम मुदत या वर्षी मार्च महिना होती, ती एप्रिल अखेर करण्यात आली, त्यानंतर जून अखेर आणि पुढे १५ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली होती. ही मुदत आता नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
काय आहे निवेदनात? : राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी गुरुवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे की, सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) वाहन मालकीचे हस्तांतरण, पत्ता बदलणे तसेच वाहनांमध्ये एचएसआरपी नंबर प्लेट नसल्यास हायपोथेकेशन जोडणे किंवा काढून टाकणे यासारख्या कामांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आरटीओ कार्यालयांना दिले निर्देश : आरटीओ कार्यालयांना त्यांच्या फ्लाइंग स्क्वॉड्सनी जप्त केलेली वाहने एचएसआरपी मिळेपर्यंत सोडू नयेत असे सांगतानाच, एचएसआरपी नसताना वाहनांची पुनर्नोंदणी, वाहनांमध्ये बदल आणि वाहन परवान्यांचे नुतनीकरण थांबवण्याचे निर्देशही परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.
1 डिसेंबरपासून कारवाई होणार : महाराष्ट्र शासनानं एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवण्यासाठी आता 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजेच ही मुदतवाढ जवळपास साडे तीन महिन्यांची आहे. तोपर्यंत वाहनधारकांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवण्यासाठी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागेल. 30 नोव्हेंबरपर्यंत जे वाहनधारक अशी अपॉइंटमेंट घेतील. त्यांना सोडून जे वाहनधारक नंबर प्लेट बसवणार नाहीत किंवा अपॉइंटमेंट घेणार नाहीत त्यांच्यावर 1 डिसेंबरपासून कारवाई केली जाणार आहे. त्या तारखेनंतर नंबर प्लेट नसलेल्या किंवा अपॉइंटमेंट नसलेल्या वाहनांवर भरारी पथकांद्वारे कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
