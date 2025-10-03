महाराष्ट्रात होणार विमानांचं पार्किंग हब; महसूलवाढीसाठी सरकारचा नवा फंडा
विमानतळांवर विमानांची आवक-जावक मर्यादित असल्याने ही विमानतळे खर्चिक ठरतंय. या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने विमानतळांना इंटरलिंक करून तिथं विमान पार्किंग हब तयार करण्याचं नियोजन केलंय.
Published : October 3, 2025 at 2:49 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार एका महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील विमान वाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडवण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील अनेक छोट्या विमानतळांवर विमानांची आवक-जावक मर्यादित असल्याने ही विमानतळे खर्चिक ठरत आहेत. या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने या विमानतळांना इंटरलिंक करून तिथं विमान पार्किंग हब तयार करण्याचं नियोजन केलंय. यामुळे केवळ विमानतळांचा कार्यक्षम वापर होणार नाही, तर विमान कंपन्यांचा खर्च कमी होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. नेमकी ही योजना काय आहे, तिची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, तिचा फायदा काय? याविषयी सविस्तर आढावा.
पार्किंग हबची गरज काय? : मुंबई आणि दिल्लीसारख्या मोठ्या विमानतळांवर जागेची कमतरता भासत आहे. यामुळं विमान कंपन्यांना त्यांची विमानं पार्किंगसाठी इतरत्र पाठवावी लागतात, ज्यामुळे इंधन खर्चात 20 ते 30 टक्के वाढ आणि वेळेचा अपव्यय होतो. उदाहरणार्थ, मुंबई विमानतळावर पार्किंग शुल्क प्रति मेट्रिक टन (MT) प्रति तास 7.88 रुपये (रिमोट स्टँड) ते 36 रुपये (कॉन्टॅक्ट स्टँड) आहे. यामुळे एका बोईंग 737 (80 MT) विमानासाठी रात्रभर पार्किंगचा खर्च 10 हजार ते 20 हजार रुपये होतो. दिल्ली विमानतळावरही समान दर आकारले जातात, ज्यामुळे विमान कंपन्यांवर आर्थिक भार पडतो. या पार्श्वभूमीवर अहमदाबाद आणि गोव्यासारख्या राज्यांनी पार्किंग हब विकसित करून व्यावसायिक संधी निर्माण केल्या आहेत. आता महाराष्ट्रही याच दिशेने पावले टाकत आहे.
अजित पवारांनी घेतली बैठक : राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विमानतळांवर पार्किंग हब विकसित करण्यासाठी नियोजन सुरू आहे. यामध्ये शिर्डी, बारामती, यवतमाळ, धाराशिव, लातूर आणि नांदेड यांसारख्या विमानतळांचा समावेश आहे. या विमानतळांवर नाईट लँडिंग सुविधा विकसित करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे, ज्यामुळे विमानतळांचा 24 तास वापर शक्य होईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली, ज्यामध्ये रनवेवर लायटिंग सिस्टीम, रडार सुविधा आणि इतर सुरक्षा उपायांचा समावेश असलेल्या तांत्रिक आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीबाबत चर्चा झाली. केंद्र सरकार आणि खासगी विमान कंपन्यांशी समन्वय साधून ही योजना लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
फायदा काय होणार? : या योजनेचा व्यावसायिक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. विमान कंपन्यांचा पार्किंग खर्च 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी होईल, ज्यामुळे नवीन मार्ग सुरू करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. याशिवाय शिर्डी आणि नांदेडसारख्या धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील. यवतमाळ, धाराशिव आणि लातूरसारख्या छोट्या शहरांमधील विमानतळांचा विकास स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ देईल. यामुळे जवळपास 10 हजारांहून अधिक रोजगार संधी निर्माण होतील आणि स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळेल. तसंच कार्गो वाहतुकीत वाढ झाल्यास उद्योगांना फायदा होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली.
सध्या मुंबईतील विमानं कुठे जातात? : विमान वाहतूक क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी असल्याने, या योजनेमुळे परकीय गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे आधुनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. सध्या मुंबईतील विमाने प्रामुख्याने अहमदाबाद, नागपूर आणि गोवा येथे पार्किंगसाठी पाठवली जातात. नागपूरचे मिहान क्षेत्र 100 विमानांची पार्किंग क्षमता असलेले आहे, तर पुण्यातील विमाने छत्रपती संभाजीनगर किंवा इतर जवळील विमानतळांवर डायव्हर्ट होतात. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील विमानतळांची पार्किंग क्षमता दुप्पट होईल. ज्यामुळे दिल्ली आणि मुंबईवरील भार कमी होईल.
...तर महाराष्ट्र विमान वाहतुकीचं महत्त्वाचं हब बनेल : याविषयी हवाई वाहतूक तज्ज्ञ आणि एअरपोर्ट अॅथोरिटीचे माजी अधिकारी नितीन जाधव म्हणाले, "महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेमुळं राज्य विमान वाहतूक क्षेत्रात एक अग्रणी केंद्र म्हणून उदयास येईल. ही योजना यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्र देशातील विमान वाहतुकीचे महत्त्वाचं हब बनू शकेल. शिवाय आर्थिक विकास, पर्यटन आणि स्थानिक उद्योगांना नवीन संधी उपलब्ध होतील", अशी माहिती त्यांनी दिली.
उद्योग, गुंतवणूक आणि पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळेल - अजित पवार : याविषयी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, बारामती विमानतळाच्या नाईट लँडिंगसह कंपाऊंड आणि धावपट्टी विकासाबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. याचबरोबर यवतमाळ, धाराशिव, लातूर आणि नांदेड विमानतळांवरही नाईट लँडिंग सुविधा सुरू करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीनं एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियासमवेत सर्वेक्षण करून विकासासंदर्भात कार्यवाही करावी आणि विमानतळ उन्नतीसाठी संभाव्य खर्चाचं अंदाजपत्रक तयार करावा, अशा सूचना केल्या. या निर्णयांमुळे बारामती विमानतळासह राज्यातील इतर विमानतळांच्या विकासाला गती मिळणार असून, उद्योग, गुंतवणूक व पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
