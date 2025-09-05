ETV Bharat / state

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी देशातील पहिली टेस्ला कार खरेदी केली आहे. सरनाईक यांनी मुंबईतील बीकेसी इथल्या टेस्ला शोरुममधून ही इलेक्ट्रिक कार विकत घेतली.

टेस्ला स्वीकारताना मंत्री प्रताप सरनाईक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2025 at 3:36 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 3:43 PM IST

2 Min Read

मुंबई : टेस्ला कंपनीची पहिली कार शुक्रवारी (5 सप्टेंबर) मुंबईत विक्री करण्यात आली. देशातील ही पहिली कार विकत घेण्याचा मान राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मिळवला आहे. मुंबईतील बीकेसी इथल्या टेस्ला शोरूममधून ही कार प्रताप सरनाईक यांनी खरेदी केली आहे.

सरनाईकांचं नातवाला 'हायटेक गिफ्ट' : मुंबईतील बीकेसी इथल्या शोरूममध्ये देशातील पहिली टेस्ला खरेदी केल्यानंतर मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "भारतातील सर्वात पहिली टेस्ला कार मला विकत घेता आली, याचा मला अभिमान आहे. ही टेस्ला कार विकत घेताना मी कोणतीही सवलत न घेता पूर्ण पैसे भरून घेतली आहे. देशातील टेस्लाची ही पहिली कार मी माझ्या नातवाला भेट म्हणून देतोय. यात बसून तो शाळेत जाईल आणि सर्वांना पर्यावरणपूरक दळणवळणाचा संदेश देईल. यशिवाय राज्याचा परिवहन मंत्री म्हणून एक पर्यावरणपूरक गाडी मी विकत घेतलीय, याचा मला आनंद आहे. येत्या 10 वर्षांत जास्तीत जास्त ईव्ही या रस्त्यांवर यायला हव्यात. लोकांनी जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक गाड्यांना पसंती द्यावी, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारनं त्यांना सर्व टोल नाक्यांवर सूट दिली आहे. तसंच सर्व कंपन्यांना ग्राहकांना जास्तीत जास्त चार्जिंग सुविधा देण्याचाही प्रयत्न करत आहेत."

दोन मॉडेल्स सध्या भारतीय बाजारात : टेस्लाकडून भारतात लाँच केलेल्या इलेक्ट्रिक मॉडेल Y ची दोन मॉडेल्स सध्या भारतीय बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. टेस्लानं भारतीय बाजारातपेठेतील Model Y च्या RWD व्हर्जनची किंमत 61.07 लाख तर (लाँग रेंज) LR RWD व्हर्जनची किंमत 69.15 लाख रूपये इतकी ठेवली आहे. ही कार पूर्णपणे CBU (कंप्लिट बिल्ड युनिट) भारतात आयात केली जात असल्यानं कारची जास्त किंमत भारतीय ग्राहकांना मोजावी लागणर आहे. जी अमेरिकेच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. सध्या टेस्लानं मुंबईसह दिल्लीत आणि गुरुग्राममध्ये कारची विक्री सुरू केली आहे. मंत्री प्रताप सरनाईका यांनी टेस्लाचं Model Y चं LR RWD हे व्हेरियंट घेतलं आहे.

'टेस्ला Model Y' ची वैशिष्ट्य :

  1. Y RWD व्हर्जन 0 ते 100 किमी प्रतितास वेग फक्त 5.6 सेकंदांत गाठू शकते.
  2. LR (लाँग रेज) RWD व्हर्जनमध्ये 622 किमीचं ड्रायव्हिंग रेंज मिळतो. तर स्टँडर्ड RWD व्हर्जनमध्ये सुमारे 500 किमी रेंज आहे.
  3. स्टँडर्ड व्हर्जनमध्ये 60 kWh LFP बॅटरी आहे. तर LR व्हर्जनमध्ये 75 kWh NMC बॅटरी मिळते.
  4. टेस्ला कारचा प्रत्येक पार्ट कंपनी स्वत: तयार करते. इतकंच काय तर टायरही कंपनीच्या देखरेखीत तयार होतात.
  5. मॉडेल Y मध्ये चारही सीट व्हेटिंलेड दिल्या आहेत.
  6. मॉडेल Y ही टेस्लाची जगात सर्वाधिक विक्री होणारी कार आहे.

Last Updated : September 5, 2025 at 3:43 PM IST

