कांदा खरेदीची ईडी, सीबीआयच्या मार्फत चौकशी करा; कांदा उत्पादक संघटनेची मागणी - Corruption In Onion Procurement

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांची बैठक घ्या : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन कांदा बियाणे, कांदा उत्पादक, कांदा विक्री व्यवस्था, कांदा निर्यात धोरण, कांदा प्रक्रिया उद्योग अशा महत्त्वाच्या विषयावर कायमस्वरूपी धोरण ठरवण्याची मागणी केली जात आहे. यासाठी दिल्लीत केंद्रीय कृषिमंत्री, वाणिज्य मंत्री संबंधित विभागाचे अधिकारी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांची शिष्टमंडळं यांची एक संयुक्त बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी यावेळी केंद्रीय समितीकडे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

ईडी, सीबीआय चौकशी व्हावी : नाफेड, एनसीसीएफ यांच्याकडून होणाऱ्या कांदा खरेदीबाबत ईडी, सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी. पाच लाख टन कांदा बफर स्टॉक नाफेड, एनसीसीएफ या दोन संस्थांमार्फत करण्यात येत आहे. यात नाफेड आणि एनसीसीएफचे काही अधिकारी फेडरेशन प्रोड्युसर कंपनी यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध जोपासत शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असून याबाबत चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.



