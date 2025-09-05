ETV Bharat / state

पालिका निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता; राज्‍य निवडणूक आयुक्तांनी घेतला आढावा

मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक पूर्व तयारी कामांचा महाराष्ट्र राज्‍य निवडणूक आयुक्तांनी आढावा घेतला.

मुंबई महानगरपालिका (ETV Bharat File Photo)
Published : September 5, 2025 at 8:37 PM IST

मुंबई : बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक पूर्व तयारी कामांचा महाराष्ट्र राज्‍य निवडणूक आयुक्‍त दिनेश वाघमारे यांनी बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका मुख्‍यालयात झालेल्‍या बैठकीत सविस्‍तर आढावा घेतला असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने केलेली पूर्वतयारी परिपूर्ण असल्याचे नमूद करत, राज्य निवडणूक आयोगाने समाधान व्यक्त केल्याचे पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्‍य निवडणूक आयुक्तांनी घेतला मुंबई पालिकेतील निवडणूक पूर्व तयारीचा आढावा (ETV Bharat Reporter)

वरिष्ठ अधिकारी होते हजर : महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी, राज्‍य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी, कोकण विभागीय आयुक्‍त डॉ. विजय सूर्यवंशी, मुंबई शहर जिल्‍हाधिकारी आंचल सूद गोयल, मुंबई उपनगर जिल्‍हाधिकारी सौरभ कटियार या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित निवडणूक आढावा बैठक पार पडल्याची माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी दिली.

तयारीचा घेतला आढावा : या बैठकीत बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण मतदार संख्‍या व मतदान केंद्र, मतदार यादी विभाजन, प्रस्‍तावित मतदान केंद्रांचे वर्गीकरण, आवश्‍यक मतदान यंत्रे, मतदान यंत्रे साठवणूक व्‍यवस्‍था, निवडणूक साहित्‍य, मतदान केंद्रावरील सोयी-सुविधा, निवडणुकीसाठी आवश्‍यक अधिकारी - कर्मचारी वर्ग आदी विविध विषयांचा दिनेश वाघमारे यांनी आढावा घेत महानगरपालिकेने केलेल्या तयारीबाबत समाधान व्यक्त केल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्‍य निवडणूक आयुक्तांनी घेतला मुंबई पालिकेतील निवडणूक पूर्व तयारीचा आढावा (ETV Bharat Reporter)

सक्षम उपाययोजना राबवाव्यात येणार : "बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने निवडणुकीसाठी केलेली पूर्वतयारी परिपूर्ण आहे. मतदान केंद्रांवरील सुविधा वाढवून त्याची प्रभावी जनजागृती करण्यात यावी, जेणेकरून मतदानाची टक्केवारी वाढेल. मागील सार्वत्रिक महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान आलेल्या अडचणींचे निराकरण कशा प्रकारे झाले, याचा विचार करून यंदा अधिक सक्षम उपाययोजना राबवाव्यात. मतदान प्रक्रिया सुरळीत व पारदर्शक पार पडावी, यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत. सर्वांनी पारदर्शक व निर्भयपणे कामकाज करावे. विविध यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय साधून कामकाज सुरळीत व प्रभावीरितीने पूर्ण होईल, याची दक्षता घ्यावी," असे निर्देश वाघमारे यांनी दिल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

