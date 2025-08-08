मुंबई : येत्या पाच वर्षांत राज्यात 50 हजार नवीन स्टार्टअप्स सुरू करण्याचं उद्दिष्ट महायुती सरकारनं ठरवलं असताना, महाराष्ट्रातील स्टार्टअप्सच्या अपयशाचा दर 90 टक्के असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनीही त्याची कबुली दिली असून, पुढील दोन वर्षांत स्थिती सुधारू असा दावाही त्यांनी केला आहे.
स्टार्टअप धोरणाला मान्यता : महाराष्ट्र राज्याच्या स्टार्टअप धोरणाला मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार, राज्यात येत्या पाच वर्षांत 1. 25 लाख उद्योजक घडतील आणि 50 हजार स्टार्टअप्स सुरू होतील, असा दावा करण्यात आला आहे. यामुळं देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स आणि युनिकॉर्न्स महाराष्ट्रात स्थापन होण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि नाविन्यता क्षेत्रात राज्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होईल. यात शहरी व ग्रामीण भागांतील तसंच महिलांच्या आणि युवकांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना विशेष प्रोत्साहन दिलं जाईल, असं स्पष्ट करण्यात आलंय.
दोन वर्षांत चित्र बदलू : स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य 29 हजार 147 कंपन्यांसह नोंदणीकृत स्टार्टअप्समध्ये आघाडीवर आहे. ही संस्था आणखी वाढवण्यासाठी येत्या पाच वर्षांत नवे 50 हजार स्टार्टअप्स सुरू करण्याची तयारी सरकारनं सुरू केली आहे. मात्र, राज्यातील स्टार्टअप्सच्या अपयशाचा दर 90 टक्के असल्याचं समोर आलं आहे. या विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनीही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे. याविषयी विचारले असता ते म्हणाले, "महाराष्ट्रातील 'स्टार्टअप्स फेल्युअर'चा दर 90 टक्के असला, तरी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सगळ्यात जास्त स्टार्टअप्स हे महाराष्ट्रात आहेत. 90 टक्के स्टार्टअप्सना अपयश आणि 10 टक्के यश, हे चित्र येत्या दोन बदलेलं दिसेल. पुढील वर्षभरात नव्या धोरणाची अंमलबजावणी होऊन 90 टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप्स यशस्वी झालेले दिसतील," असा दावाही त्यांनी केला.
जे आहेत, त्यांना आधी जगवा : यासंदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना विचारलं असता, त्या म्हणाल्या, "सरकारचे मंत्री 90 टक्के सांगताहेत म्हणजे 100 टक्के स्टार्टअप्स अपयशी ठरलेत, असंच म्हणावं लागेल. त्यात आणखी 50 हजार स्टार्टअप्स सुरू करण्याची घोषणा केली जाते, हे हास्यास्पद आहे. जे स्टार्टअप्स सुरू आहेत, त्यांना आधी जगवा. नंतर नवे सुरू करा. नुसत्या घोषणा नकोत, राज्याला कृतिमय सरकार हवं आहे. मुख्यमंत्री संवेदनशील असल्याच्या जाहिराती करता. मग याबाबतीत त्यांची संवेदनशीलता दिसू दे," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
महाराष्ट्रात किती स्टार्टअप्स बंद पडले? : महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स उद्योग आहेत. 31 मे, 2025 पर्यंत राज्यातील स्टार्टअप्स उद्योगांची संख्या 29 हजार 147 इतकी नोंदवण्यात आली आहे. देशाच्या एकूण स्टार्टअप्सच्या संख्येत 18 टक्के स्टार्टअप्स एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. असं असलं तरी वर्ष 2024 मध्ये महाराष्ट्रातील 929 स्टार्टअप्स बंद पडले. त्यापाठोपाठ कर्नाटकमध्ये 644, दिल्लीत 593, उत्तर प्रदेशमध्ये 487 आणि तेलंगणात 301 स्टार्टअप्स बंद पडले.
कारणं काय?
- अनेक स्टार्टअप्सना, विशेषत: सुरुवातीच्या टप्प्यात, सातत्यपूर्ण निधी मिळवण्यात अडचणी आल्या.
- नाविन्यता असूनही, बाजारपेठेच्या मर्यादा किंवा ऑपरेशनल अकार्यक्षमतेमुळे विस्ताराला वाव मिळाला नाही.
- अन्न आणि पेय किंवा ई-कॉमर्ससारख्या काही क्षेत्रांना तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागला. ज्यामुळे एकत्रीकरण किंवा बाहेर पडणे अपरिहार्य ठरले.
- काही स्टार्टअप्स धोरणात्मक अडथळ्यांमुळे तग ढरू शकले नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांचा 'महा-फंड' तयार करणार!
- स्टार्टअप्स उद्योगांना अधिक प्रभावी परिसंस्था तयार करण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात आलंय. या धोरणात नवोपक्रम, उद्योजक, गुंतवणुकदार यांच्यासाठी प्रभावी इकोसिस्टम विकसित करण्यावर भर देण्यात आलाय. या धोरणातील एक महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचा 'महा-फंड', ज्यामध्ये 500 कोटी रुपयांचा निधी असून, यामार्फत सुरुवातीच्या टप्प्यातील 25 हजार उद्योजकांना मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन आणि आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याचं नव्या धोरणात म्हटलंय.
- महाराष्ट्र स्टार्टअप वीकअंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स थेट शासन विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना 25 लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स दिल्या जातील. तसंच पेटंट नोंदणी, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक भरपाई दिली जाईल. सार्वजनिक संस्था व इतर विश्वासार्ह ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज सहाय्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाईल.
- राज्यातील प्रत्येक विभागाने आपल्या वार्षिक निधीपैकी 0.5 टक्के रक्कम नवप्रवर्तन व उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत राबविल्या जातील. या धोरणात नागरिक, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था, इन्क्युबेटर्स, गुंतवणूकदार व विषयतज्ज्ञांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात आलाय. त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित प्रादेशिक इन्क्युबेशन समर्थन, सुलभ प्रोत्साहन प्रक्रिया, डिजिटल साक्षरता व उद्योजकीय कौशल्यविकास यासारख्या बाबी समाविष्ट करण्यात आल्यात.
