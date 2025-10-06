ETV Bharat / state

बीड, मोहोळ, ओझर, शिर्डीसह 16 नगरपरिषदांवर 'महिला राज'; अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण जाहीर

महाराष्ट्रातील 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत आज जाहीर झाली.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 1:04 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 2:23 PM IST

मुंबई : महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींसाठी नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत आज जाहीर झाली. यामध्ये 33 नगरपरिषदांपैकी 16 नगरपरिषदांचे नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीच्या (SC) महिलांसाठी, तर काही ठिकाणी अनुसूचित जमातीच्या (ST) महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. बीड, मोहोळ, शिर्डी, भुसावळ, अकलूज यासारख्या प्रमुख नगरपरिषदांचा यात समावेश आहे. या निर्णयामुळं स्थानिक राजकारणात महिलांचं नेतृत्व वाढण्यासह सामाजिक समावेशकतेला चालना मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.


सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याने राज्य सरकारने तयारीला वेग दिला आहे. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सोडतीत नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित झाले. या प्रक्रियेकडं राजकीय पक्षाचं आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचं लक्ष लागलं होतं, कारण आरक्षणामुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे.



अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव 16 नगरपरिषदा
1) बीड
2) मोहोळ
3) ओझर
4) शिर्डी
5) भुसावळ
6) दिग्रस
7) अकलूज
8) देऊळगावराजा
9) तेल्हारा
10) वानाडोंगरी
11) घुग्गूस
12) चिमूर
13) सावदा
14) मैनदर्गी
15) दिगडोहदेवी
16) शिरोळ

अनुसूचित जमातींसाठी राखीव नगरपरिषदा

  • भडगाव (जळगाव)
  • वणी
  • पिंपळनेर (धुळे)
  • उमरी (नांदेड)
  • यवतमाळ
  • शेंदूरजनघाट


स्थानिक समीकरणे बदलणार : या आरक्षणामुळं स्थानिक पातळीवरील राजकीय पक्षांना उमेदवार निवड आणि प्रचाराची रणनीती नव्याने आखावी लागणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांसाठी राखीव जागामुळं काही पक्षांना फायदा होऊ शकतो, तर काहींना आपली रणनीती बदलावी लागेल. येत्या काही महिन्यात निवडणूक प्रक्रियेतून कोणत्या पक्षाला यश मिळेल, हे स्पष्ट होईल.


महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळणार : हा निर्णय सामाजिक समावेशकतेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांना स्थानिक प्रशासनात नेतृत्वाची संधी मिळणार असून, यामुळं स्थानिक राजकारणात नवे बदल घडतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, निवडणूक प्रक्रिया गतिमान झाली असून, लवकरच निवडणुकीच्या तारखा आणि इतर तपशील जाहीर होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचा टप्पा आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री मिसाळ यांनी दिली.

68 नगरपरिषदा खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव : परळी वैजनाथ, मुखेड, अंबरनाथ, अचलपूर, मुदखेड, पवनी, कन्नड, मलकापूर-कोल्हापूर, मोवाड, पंढरपूर, खामगाव, गंगाखेड, धरणगाव, बार्शी, अंबड, गेवराई, म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलढाणा, पैठण, कारंजा, नांदूरा, सावनेर, मंगळवेढा, कलमनूरी, आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर, मुरगुड, साकोली, कुरुंदवाड, पूर्णा, कळंब, चांदूररेल्वे, चांदूरबाजार, भूम, रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा, वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर, पलुस, यावल, सावंतवाडी, जव्हार, तासगाव, राजापूर, सिंदीरेल्वे, जामखेड, चाकण, शेवगाव, लोणार, हदगाव, पन्हाळा, धर्माबाद, उमरखेड, मानवत, पाचोरा, पेण, फैजपूर, उदगीर, अलिबाग.

