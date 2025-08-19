ETV Bharat / state

राज्यात पुढील दोन दिवस 'पावसाचेच'! ताम्हिणी घाट अन् विक्रोळीत सर्वाधिक पावसाची नोंद - MAHARASHTRA RAIN UPDATES

मुंबईसह संपूर्ण राज्याला पावसानं झोडपलं आहे. अनेक जिल्ह्यांमधील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. पुढील दोन दिवस अशीच परिस्थिती राहण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे.

Maharashtra Rain Updates
राज्यात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 7:43 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 8:45 PM IST

1 Min Read

पुणे : मुंबईसह राज्यात सध्या मुसळधार पाऊस सुरू आहे. अनेक जिल्ह्यांमधील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार झालाय. त्यामुळं मान्सून वारे सक्रिय झाले आहेत. या परिस्थितीमुळं कोकण किनारपट्टी आणि मध्य महाराष्ट्रातल्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. मागील 24 तासात राज्यातील काही भागात मुसळधार पाऊस झाला आहे. राज्यातील सर्वात जास्त पावसाची नोंद पुण्यातील ताम्हिणी घाट परिसरात झाली.

पुणे हवामान विभागाच्या प्रमुखांसोबत संवाद साधताना प्रतिनिधी (ETV Bharat Reporter)

कुठे किती पावसाची नोंद? : पुण्यातील ताम्हिणी घाटात 320 मिलिमीटर, मुंबई येथील विक्रोळी येथे 255 मिलिमीटर एवढी नोंद झाली आहे. सांताक्रुझ येथे 238 मिलिमीटर एवढी नोंद झाली आहे. कोकणातील बहुतांश ठिकाणी 200 मिलिमीटर एवढी नोंद झाली आहे. विदर्भातील काही भागात 100 मिलिमीटर पेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली आहे, अशी माहिती पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.

Maharashtra Rain Updates
राज्यात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)

राज्यात कसा असेल पाऊस? : राज्यात गेल्या 24 तासात कोकण किनारपट्टी तसंच घाटमाथ्यावर आणि विदर्भात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची नोंद झाली आहे. राज्यात येत्या 24 ते 48 तासांसाठी देखील असाच अंदाज दिसत आहे. कोकण किनारपट्टीवर रेड अलर्ट देण्यात आलाय. त्यानंतर येथे पुढील 24 तास ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. तसंच घाटमाथ्यावर दोन दिवस रेड अलर्ट आहे. मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता येथे वर्तवली आहे. मध्य महाराष्ट्रातील प्लेन भागात यलो अलर्ट देण्यात आलाय. मराठवाड्यात देखील अशीच परिस्थिती असणार आहे. विदर्भात देखील यलो अलर्ट असून, गडचिरोली येथे रेड अलर्ट देण्यात आला आहे, अशी माहिती डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.

Maharashtra Rain Updates
राज्यात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)

पाऊस कधी कमी होणार? : राज्यात मागील 24 तासांपासून अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू असून, पुढील 24 तास देखील हवामान विभागाच्या वतीनं अनेक ठिकाणी रेड अलर्ट देण्यात आलाय. एक दिवसानंतर पावसाची तीव्रता ही हळूहळू कमी होणार असल्याचा अंदाज देखील यावेळी हवामान विभागाच्या वतीनं वर्तवण्यात आलाय.

Maharashtra Rain Updates
राज्यात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा -

  1. रेल्वे रूळ पाण्याखाली तरी वाहतूक सुरू; पश्चिम रेल्वेकडून प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ?
  2. परिस्थिती नियंत्रणात पण यंत्रणा अलर्टवर, मिठी नदीची ही परिस्थिती कोणामुळं? मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना डिवचलं
  3. मुंबईत 24 तासात तब्बल 300 मिमी पाऊस! पुढील 12 ते 14 तास अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज; मिठी नदीकाठच्या 400 नागरिकांचं स्थलांतर

पुणे : मुंबईसह राज्यात सध्या मुसळधार पाऊस सुरू आहे. अनेक जिल्ह्यांमधील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार झालाय. त्यामुळं मान्सून वारे सक्रिय झाले आहेत. या परिस्थितीमुळं कोकण किनारपट्टी आणि मध्य महाराष्ट्रातल्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. मागील 24 तासात राज्यातील काही भागात मुसळधार पाऊस झाला आहे. राज्यातील सर्वात जास्त पावसाची नोंद पुण्यातील ताम्हिणी घाट परिसरात झाली.

पुणे हवामान विभागाच्या प्रमुखांसोबत संवाद साधताना प्रतिनिधी (ETV Bharat Reporter)

कुठे किती पावसाची नोंद? : पुण्यातील ताम्हिणी घाटात 320 मिलिमीटर, मुंबई येथील विक्रोळी येथे 255 मिलिमीटर एवढी नोंद झाली आहे. सांताक्रुझ येथे 238 मिलिमीटर एवढी नोंद झाली आहे. कोकणातील बहुतांश ठिकाणी 200 मिलिमीटर एवढी नोंद झाली आहे. विदर्भातील काही भागात 100 मिलिमीटर पेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली आहे, अशी माहिती पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.

Maharashtra Rain Updates
राज्यात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)

राज्यात कसा असेल पाऊस? : राज्यात गेल्या 24 तासात कोकण किनारपट्टी तसंच घाटमाथ्यावर आणि विदर्भात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची नोंद झाली आहे. राज्यात येत्या 24 ते 48 तासांसाठी देखील असाच अंदाज दिसत आहे. कोकण किनारपट्टीवर रेड अलर्ट देण्यात आलाय. त्यानंतर येथे पुढील 24 तास ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. तसंच घाटमाथ्यावर दोन दिवस रेड अलर्ट आहे. मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता येथे वर्तवली आहे. मध्य महाराष्ट्रातील प्लेन भागात यलो अलर्ट देण्यात आलाय. मराठवाड्यात देखील अशीच परिस्थिती असणार आहे. विदर्भात देखील यलो अलर्ट असून, गडचिरोली येथे रेड अलर्ट देण्यात आला आहे, अशी माहिती डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.

Maharashtra Rain Updates
राज्यात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)

पाऊस कधी कमी होणार? : राज्यात मागील 24 तासांपासून अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू असून, पुढील 24 तास देखील हवामान विभागाच्या वतीनं अनेक ठिकाणी रेड अलर्ट देण्यात आलाय. एक दिवसानंतर पावसाची तीव्रता ही हळूहळू कमी होणार असल्याचा अंदाज देखील यावेळी हवामान विभागाच्या वतीनं वर्तवण्यात आलाय.

Maharashtra Rain Updates
राज्यात मुसळधार पाऊस (ETV Bharat Reporter)

हेही वाचा -

  1. रेल्वे रूळ पाण्याखाली तरी वाहतूक सुरू; पश्चिम रेल्वेकडून प्रवाशांच्या जिवाशी खेळ?
  2. परिस्थिती नियंत्रणात पण यंत्रणा अलर्टवर, मिठी नदीची ही परिस्थिती कोणामुळं? मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना डिवचलं
  3. मुंबईत 24 तासात तब्बल 300 मिमी पाऊस! पुढील 12 ते 14 तास अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज; मिठी नदीकाठच्या 400 नागरिकांचं स्थलांतर
Last Updated : August 19, 2025 at 8:45 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNE METEOROLOGICAL DEPARTMENTHEAVY RAIN PUNE MUMBAIHIGHEST RAINFALL MUMBAI PUNEमुंबई पुणे अतिमुसळधार पाऊसMAHARASHTRA RAIN UPDATES

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.