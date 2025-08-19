पुणे : मुंबईसह राज्यात सध्या मुसळधार पाऊस सुरू आहे. अनेक जिल्ह्यांमधील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. बंगालच्या उपसागरामध्ये कमी दाबाचा पट्टा तयार झालाय. त्यामुळं मान्सून वारे सक्रिय झाले आहेत. या परिस्थितीमुळं कोकण किनारपट्टी आणि मध्य महाराष्ट्रातल्या घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. मागील 24 तासात राज्यातील काही भागात मुसळधार पाऊस झाला आहे. राज्यातील सर्वात जास्त पावसाची नोंद पुण्यातील ताम्हिणी घाट परिसरात झाली.
कुठे किती पावसाची नोंद? : पुण्यातील ताम्हिणी घाटात 320 मिलिमीटर, मुंबई येथील विक्रोळी येथे 255 मिलिमीटर एवढी नोंद झाली आहे. सांताक्रुझ येथे 238 मिलिमीटर एवढी नोंद झाली आहे. कोकणातील बहुतांश ठिकाणी 200 मिलिमीटर एवढी नोंद झाली आहे. विदर्भातील काही भागात 100 मिलिमीटर पेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली आहे, अशी माहिती पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.
राज्यात कसा असेल पाऊस? : राज्यात गेल्या 24 तासात कोकण किनारपट्टी तसंच घाटमाथ्यावर आणि विदर्भात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची नोंद झाली आहे. राज्यात येत्या 24 ते 48 तासांसाठी देखील असाच अंदाज दिसत आहे. कोकण किनारपट्टीवर रेड अलर्ट देण्यात आलाय. त्यानंतर येथे पुढील 24 तास ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. तसंच घाटमाथ्यावर दोन दिवस रेड अलर्ट आहे. मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता येथे वर्तवली आहे. मध्य महाराष्ट्रातील प्लेन भागात यलो अलर्ट देण्यात आलाय. मराठवाड्यात देखील अशीच परिस्थिती असणार आहे. विदर्भात देखील यलो अलर्ट असून, गडचिरोली येथे रेड अलर्ट देण्यात आला आहे, अशी माहिती डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.
पाऊस कधी कमी होणार? : राज्यात मागील 24 तासांपासून अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू असून, पुढील 24 तास देखील हवामान विभागाच्या वतीनं अनेक ठिकाणी रेड अलर्ट देण्यात आलाय. एक दिवसानंतर पावसाची तीव्रता ही हळूहळू कमी होणार असल्याचा अंदाज देखील यावेळी हवामान विभागाच्या वतीनं वर्तवण्यात आलाय.
