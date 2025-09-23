'अशी अतिवृष्टी' यापूर्वी कधीही पाहिली नाही; शरद पवारांनी व्यक्त केली चिंता
महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या अतिमुसळधार पावसामुळं अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुराचं संकट निर्माण झालंय, अनेक गावांना पुराचा फटका बसला आहे. यावर शरद पवार यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
Published : September 23, 2025 at 2:39 PM IST
पुणे : राज्यातील मराठवाड्यातील काही भागात पावसाने पुन्हा कहर केला असून मुसळधार पावसाने पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला असून ग्रामीण भागातील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
'अशी अतिवृष्टी' यापूर्वी कधीही पाहिली नाही : "अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. जेव्हा अतिवृष्टीमुळं नुकसान होतं तेव्हा त्यांना मदत करण्याची जबाबदारी ही केंद्र आणि राज्य सरकारची असते. अशी अतिवृष्टी यापूर्वी कधी पाहिली नव्हती. ज्या जिल्ह्यात नेहमी कमी पाऊस असतो त्या जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीवेळी केंद्र सरकारकडे सहाय्य करण्यासाठी योजना असते. राज्यामार्फत त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. सरकारकडून फक्त पंचनामे करून चालणार नाही तर जमिनीवर येऊन शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन गतीने मदत केली पाहिजे. एक कायम स्वरुपाची मदत आणि दुसरी तातडीने मदत ही करायला पाहिजे. राज्य सरकार याचा गांभीर्याने विचार करेल" असं यावेळी पवार म्हणाले.
हवामान विभागाकडून सतर्कता : पुण्यात आज शरद पवार यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं. ते पुढे म्हणाले, "यावेळीचं वैशिष्ट्य असं आहे की, हवामान विभाग ज्या पद्धतीने सांगत आहे त्याप्रमाणे होत आहे. मे महिन्यात देखील आपल्याला मुसळधार पाऊस झाल्याचं पाहायला मिळालं. पण हवामान विभागाकडून याबाबत सतर्कता व्यक्त करण्यात आली आहे."
दोन समाजातील कटुता कमी करण्याची गरज : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून विविध समाजात तणावाची परिस्थिती पाहायला मिळत असून काही नेतेही विविध मतं व्यक्त करत आहेत. याबाबत शरद पवार म्हणाले, "काही घटक जाणीवपूर्वक राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता राज्य सरकार काही हालचाल करत असल्याचं कळत आहे. आज दोन समाजातील कटुता कमी करण्याची गरज आहे. सरकारने दोन्ही समाजासाठी वेगवेगळ्या समिती केल्या असून दोन्ही समाजातील कटुता कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दोघांना एकत्र घेऊन बसलं पाहिजे. महाराष्ट्र एकत्र राहिला पाहिजे आणि तसं वातावरण करण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे."
भाजपा उत्तर देत आहे : देशाचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी मत चोरीबाबत जे काही सातत्याने मांडत आहेत, त्याबाबत शरद पवार म्हणाले, "राहुल गांधी यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्यांचा रोख निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आहे. निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात संसदेत विरोधी पक्ष नेते म्हणून जे प्रश्न मांडत आहेत त्याची नोंद घेतली पाहिजे. पण आज असं घडत आहे की, निवडणूक आयोगाबाबत राहुल गांधी यांनी काही म्हटलं की त्याचं उत्तर निवडणूक आयोग न देता भाजपाचे नेते देत आहेत."
