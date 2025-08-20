नाशिक : शहर तसंच जिल्ह्यात 19 ऑगस्टच्या रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. गंगापूर धरण पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळं गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. त्यामुळं महिनाभरानंतर पुन्हा गोदावरी नदीला पूर (Godavari River) आला आहे. प्रशासनाच्या वतीनं गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
गोदावरी नदीला पूर : गंगापूर धरण क्षेत्रात जोरदार पाऊस सुरू असल्यानं धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. त्यामुळं आज दुपारी 1 वाजेपासून गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. दुपारी 3 वाजेपासून नाशिकच्या गंगापूर धरणातून 6340 क्यूसेक वेगानं पाणी गोदावरी नदीमध्ये सोडलं जात आहे. त्यामुळं गोदावरी नदीला एक महिन्यानंतर पुन्हा पूर आलाय. या पाण्यामुळं रामकुंड परिसरातील लहान, मोठी मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत, तसंच दुतोंड्या मारुतीच्या छातीपर्यंत पाणी आलं आहे. प्रशासनाच्या वतीनं रामकुंड परिसरात भरणारा भाजी बाजार आज बंद ठेवण्यात आला आहे. तसंच गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
त्र्यंबकेश्वर इगतपुरी तालुक्यातही जोरदार पाऊस : हवामान विभागानं नाशिकला ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. त्यामुळं नाशिक शहरासह जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरू आहे. त्र्यंबकेश्वर तसंच इगतपुरी तालुक्यात जोरदार पाऊस सुरू असून अनेक ठिकाणी रस्त्यावर पाणी आल्यानं अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील धारगाव येथील आदिवासी पाड्यात पाणी आलं असून अनेक गावांचा तालुक्याशी संपर्क तुटला आहे. या गावातील ग्रामस्थांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याच्या ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी सूचना दिल्या आहेत. पावसामुळं परिसरातील भात, नागली या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून या सर्व नुकसानाचे तत्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीनं करण्यात आली आहे.
कसारा घाटात दरड कोसळली : इगतपुरी तालुक्यात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळं मुंबई-नाशिक महामार्गावर जुन्या कसारा घाटातील जव्हार फाट्याजवळ दरड कोसळली. घाटमाथ्यावर होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळं दरड कोसळली. या घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस केंद्र घोटीचे कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी स्वतः हाताने दरडी बाजूला केली आणि वाहतूक सुरळीत केली. या घटनेत कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाली नाही.
सायंकाळी सात वाजेपासून जिल्ह्यातील 'या' धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू
दारणा - 22530 क्युसेस
गंगापूर - 6340 क्युसेस
काशपी- 3888 क्युसेस
मुकणे - 1655 क्युसेस
वालदेवी - 814 क्युसेस
आळंदी - 687 क्युसेस
होळकर पूला खालून - 10854 क्युसेस
भावली - 2324 क्युसेस
भाम - 6029 क्युसेस
वाघेड - 1237 क्युसेस
तासगाव - 54 क्युसेस
करंजवन - 1386 क्युसेस
गौतमी गोदावरी - 3450 क्युसेस
नादुरमध्यमेश्वर - 22345 क्युसेस
वाकली - 2564 क्युसेस
कडवा - 1598 क्युसेस
पालखेड - 772 क्युसेस
