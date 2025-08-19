वसई : मुसळधार पावसामुळं (Vasai Rain) निर्माण झालेल्या पुराच्या भीषण परिस्थितीत मानवी संवेदनशीलता आणि समर्पणाचे एक अद्भुत उदाहरण समोर आले आहे. मीरा भाईंदर वसई, विरार आयुक्तालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या नायगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील मोरी गावात पूरग्रस्त भागातून नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या बचाव मोहिमेदरम्यान, महिला पोलीस अधिकारी, एपीआय मनीषा पाटील यांनी आपल्या शौर्याने आणि जबाबदारीने सर्वांचं मन जिंकलं.
मुलांना सुरक्षित ठिकाणी नेले : या बचाव मोहिमेदरम्यान, एक अतिशय हृदयस्पर्शी दृश्य पाहायला मिळालं. जेव्हा एपीआय मनीषा पाटील यांनी दोन्ही हातात लहान मुलांना घेऊन सुरक्षित ठिकाणी नेले. सर्वत्र पाणी होते, लोक घाबरले होते, परंतु पाटील यांच्या चेहऱ्यावर कोणताही संकोच नव्हता. त्यांच्या धाडसी पावलाने हे सिद्ध केलं की पोलीस कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यापुरते मर्यादित नाहीत, तर संकटाच्यावेळी जनतेची सुरक्षा आणि सेवा ही त्यांची पहिली प्राथमिकता आहे. स्थानिक नागरिकांनी ही घटना भावनिकपणे पाहिली आणि म्हणाले की, "असे अधिकारी समाजासाठी प्रेरणास्थान आहेत. जेव्हा सर्वत्र अडचणी असतात आणि लोक असहाय्य वाटत असतात, तेव्हा पोलिसांचा हा मानवी चेहरा आपल्याला सुरक्षितता आणि आत्मविश्वासाची भावना देतो."
शेकडो लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले : वसई-विरार परिसरात सततच्या पावसामुळं अनेक ठिकाणी पाणी साचलं आहे आणि पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि पोलीस दल दिवसरात्र मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहेत. मोरी गावासह आजूबाजूच्या अनेक भागातून शेकडो लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं आहे. एपीआय मनीषा पाटील यांचे हे धाडसी पाऊल केवळ कर्तव्य बजावण्याचे नाही तर मानवतेचं उदाहरण आहे. या दृश्याने लोकांच्या हृदयात खोलवर छाप सोडली आहे आणि समाजाला संदेश दिला आहे की, खरे नायक तेच आहेत जे कठीण परिस्थितीत इतरांचे प्राण वाचवण्यासाठी पुढे येतात.
