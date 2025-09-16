ETV Bharat / state

मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पाऊस; २४ तासात तीन जणांचा मृत्यू

सोमवारी मराठवाड्यातील आठपैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस झाल्याची नोंद आहे. एका दिवसात पावसामुळे तिघांचा मृत्यू झाला.

बीडमध्ये मुसळधार पाऊस (Source- ETV Bharat Reporter)
By PTI

Published : September 16, 2025 at 4:01 PM IST

मुंबई-राज्याच्या काही भागात मुसळधार पाऊस झाल्यानं २४ तासांत ३ जणांचा मृत्यू झाला. तर धोकादायक स्थिती १२० हून अधिक जणांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आलं आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं मंगळवारी सांगितलं, गेल्या २४ तासात मुसळधार पावसामुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला. तर १२० हून अधिक जणांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं आहे. एनडीआरएफ आणि इतर बचाव पथकांनी जिल्ह्यांमध्ये बचावकार्यात सहभाग घेतला.

सोमवारी मराठवाड्यातील आठपैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस झाल्याची नोंद आहे. बीडमध्ये सर्वाधिक १४३.७ मिमी, त्यानंतर नांदेडमध्ये १३१.६ मिमी आणि जालनामध्ये १२१.४ मिमी पाऊस पडल्याची नोंद आहे. नद्या दुथडी भरून वाहत होत्या असल्यानं अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचलं. त्यामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झाले. मुसळधार पावसाचा सर्वाधिक फटका बीड आणि अहिल्यानगर येथे सर्वाधिक परिणाम झाला. बचावकार्य राबवून १२० हून अधिक लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं.

४१ महसूल मंडळांमध्ये ६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस- स्थलांतर आणि आपत्कालीन मदतकार्यात स्थानिक प्रशासनाला मदत करण्यासाठी एनडीआरएफनं राज्यभरात १२ पथके तैनात केली आहेत. राज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासनानं अग्निशमन दल, पोलीस युनिट्स आणि स्थानिक स्वयंसेवकांनाही तैनात केलं आहे. बीड जिल्ह्यात पावसाशी संबंधित घटनांमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला. तर गेल्या २४ तासांत नागपूरमध्ये एकाचा मृत्यू झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि नांदेड या किमान ४१ महसूल मंडळांमध्ये सोमवारी ६५ मिमीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यानं दिली. बीडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी म्हणाले, उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. तसेच नुकसानीचा आढावा घेतला.

मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागात मुसळधार पावसाचा इशारा - बीडमध्ये एनडीआरएफ तैनात आहे. परंतु सैन्यदलाची तुकडी परत पाठवण्यात आली आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी स्वामी यांनी दिली. मराठवाड्यातील ११ प्रमुख सिंचन प्रकल्पांमधून ३.४२ लाख क्युसेक पाणी सोडण्यात येत आहे. मान्सून सक्रिय असल्यानं मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला. तर अधिकारी धरणे, नद्या आणि पूराचा धोका असलेल्या गावांवर लक्ष ठेवून आहेत.

