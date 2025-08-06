मुंबई - काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, भाजप आमदारानं कबुतरखान्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेनं कारवाई केली. जैन समाज रस्त्यावर उतरला, तेव्हा भाजपचे मंत्री या निर्णया विरोधात जातात. म्हणजे निर्णय हेच सरकार निर्णय घेऊन मग यू टर्नदेखील घेणार!
मुंबईतील कबुतरखान्यावरून जैन समाजानं आंदोलन केल्यानंतर दादरमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, नसलेले प्रश्न आणि समस्या निर्माण करून जैन समाजाचे तारणहार असल्याचा दिखावा सरकार करत आहे. येणाऱ्या महापालिका निवडणुका समोर ठेवून मतांसाठी भाजपा आपली राजकीय पोळी भाजत आहे. भाजपाची ही दुटप्पी भूमिका असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
व्हीव्हीपॅट नसेल, तर मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्या- राज्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅट मशीन नसल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी दिली. एका प्रभागात जास्त उमेदवार असल्याचं यासाठी कारण दिलं जात आहे. मतदारांना एकावेळी चार मतं द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रक्रियेला वेळ लागेल. त्यामुळे मतदान केंद्रावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. पण, निवडणुका पारदर्शक पद्धतीनं होण्यासाठी व्हीव्हीपॅटची आवश्यकता आहे. मतदाराने कुणाला मत दिलं, हे त्यांना समजलं पाहिजे. राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हीव्हीपॅट मशीन शिवाय घेऊ नये. या मशीन नसतील तर बॅलेटवर निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी केली.
...तर लोकशाहीवरील विश्वास उडेल- आपल्या देशाबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना आहे. चीनच्या आक्रमणाबाबत त्यांनी प्रश्न विचारले तर न्यायाधीशांनी सच्चा भारतीय असं विधान करू शकत नाही, अशी टिपण्णी केली, हे योग्य नाही. देशात घडणाऱ्या घटनांबाबत सरकारला प्रश्न विचारण्याचं कर्तव्य विरोधी पक्षनेत्यांचं आहे. पण कोण खरा भारतीय? कोण नाही ,याचे प्रशस्तीपत्रक न्यायाधीशांनी देऊ नये, असं वडेट्टीवार म्हणाले. एकीकडं भाजप प्रवक्तेपदी असलेली व्यक्ती उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होणार आणि दुसरीकडे न्यायाधीश हे विरोधी पक्ष नेत्यांवर टिपण्णी करणार, यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडून जाईल. त्यामुळे देशातील लोकशाहीला गालबोट लागेल, अशी विधानं किमान न्यायाधीशांनी करू नये, असे मत वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलं.
