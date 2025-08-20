ETV Bharat / state

पहिल्याच निवडणुकीत ठाकरे बंधुंचा दारुण पराभव! 'बेस्ट'च्या निवडणुकीत एकही जागा नाही: शशांक राव यांनी 9 वर्षांची सत्ता उलथून टाकली - UDDHAV RAJ THACKERAY DEFEATED

दि बेस्ट एम्प्लॉईज को-ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निकालांमध्ये उद्धव ठाकरेंनी आपली 9 वर्षाची सत्ता गमावली आहे.

Uddhav Thackeray and Raj Thackeray
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 9:01 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 9:23 AM IST

3 Min Read

मुंबई : ‘दि बेस्ट एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी’च्या निवडणुकीत राज आणि उद्धव ठाकरे या बंधुंच्या युतीला मोठा झटका बसला आहे. शिवसेना (उबाठा) आणि मनसे यांची ताकद एकत्र येऊन निवडणूक एकतर्फी होईल, असा अंदाज अनेकांनी वर्तवला होता. मात्र, निकाल त्या अपेक्षेपेक्षा पूर्णपणे उलटा लागला आहे. ठाकरे बंधूंच्या पॅनलचा जोरदार पराभव झाला असून, उबाठा-मनसेच्या ‘उत्कर्ष पॅनल’ला एकही जागा जिंकता आली नाही. कामगार नेते शशांक राव यांनी उद्धव ठाकरे यांची जवळपास 9 वर्षांची सत्ता उलथून टाकली आहे.

उद्धव राज पहिल्यांदाच एकत्र : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे सूर जुळल्यावर, ते बेस्ट पतसंस्थेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा एकत्र येऊन सामोरे गेले. या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना यश मिळाल्यास, विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांना पोषक वातावरण मिळेल, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू होती. त्यामुळे भाजपानं ठाकरे बंधूंना रोखण्यासाठी ‘टीम फडणवीस’ मैदानात उतरवली. या मोहिमेची जबाबदारी राणे कुटुंब, प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्यावर देण्यात आली.

दुसरीकडे, शशांक राव यांच्या नेतृत्वाखालील बेस्ट वर्कर्स युनियननेही या निवडणुकीत तगडं आव्हान उभं केलं. शशांक राव हे भाजपाचे पदाधिकारी असल्यानं ठाकरे बंधू दुहेरी कोंडीत सापडले. अखेरीस अतीतटीच्या लढतीत बेस्ट वर्कर्स युनियननं विजय मिळवून उद्धव ठाकरेंना धक्का दिला.

कोणाला किती जागा?

  • बेस्ट वर्कर्स युनियन (शशांक राव) - 14
  • सहकार समृद्धी पॅनल (भाजपाप्रणित) - 7
  • उत्कर्ष पॅनल (उबाठा आणि मनसेप्रणित) - 00

उद्धव ठाकरेंच्या वर्चस्वाला धक्का : ‘बेस्ट’ हा शिवसेनेच्या राजकारणाचा गाभा राहिला आहे. शिवसेनेच्या माध्यमातून अनेकांना बेस्टमध्ये नोकरीची संधी मिळाली. यातूकाहींनी पुढे जाऊन राजकारणातही आपली ओळख निर्माण केली आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासारख्या प्रदेशांना बेस्टनं अनेक दिग्गज नेते दिले आहेत. त्यामुळे बेस्टच्या पतसंस्थेची निवडणूक महत्त्वाची मानली जात होती.

गेल्या 9 वर्षांपासून उद्धव ठाकरे यांनी बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांच्या माध्यमातून या पतसंस्थेवर एकहाती वर्चस्व राखलं होतं. मात्र, यावेळी राज ठाकरे यांची ताकदही सोबत आल्यानं ठाकरे पॅनलचं पारडं काहीसं जड मानलं जात होतं. पण तरीही, या निवडणुकीत त्यांना एकही जागा राखता न आल्यानं अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. हा पराभव शिवसेनेच्या वर्चस्वासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आगामी काळात या बदलाचा मुंबईतील स्थानिक राजकारणावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ठाकरेंचं गणित कुठं चुकलं? : ठाकरेंना रोखण्यासाठी भाजपानं वेगवेगळ्या पॅनल्सना एकत्र करून मोठी मोर्चेबांधणी केली होती. मत्सव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या समर्थ बेस्ट कामगार संघटनेपासून सुरू केली. आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांच्या श्रमिक उत्कर्ष सभेपर्यंत, तसेच शिवसेनेचे कामगार नेते आणि माजी आमदार किरण पावसकर यांच्या राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेपर्यंत ‘सहकार समृद्धी पॅनल’ची निर्मिती करण्यात आली. याशिवाय महेंद्र साळवे यांच्या ‘बेस्ट एसी/एसटी/व्हीजेएनटी वेल्फेअर असोसिएशन’ आणि दिवंगत मनोज संसारे यांच्या ‘बहुजन संघ’ या संघटनांनीही सहकार्य केलं.‘सहकार समृद्धी पॅनल’नं मोठ्या ताकदीनं निवडणूक लढवली. मात्र सत्ता संघर्षाच्या लढाईत 'उत्कर्ष पॅनल' आणि 'सहकारी समृद्धी पॅनल' यांच्यात मतविभाजन झालं. या मतविभाजनाचा फायदा अखेर शशांक राव यांच्या पॅनलला झाला. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपाने पहिल्यांदाच बेस्टच्या राजकारणात शिवसेनेला मागे टाकलं आणि वरचढ स्थान मिळवलं.

  • या निवडणुकीत 83.69 टक्के मतदान : 18 ऑगस्ट रोजी झालेल्या ‘दि बेस्ट एम्प्लॉईज को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी’च्या निवडणुकीत 83.69 टक्के मतदान झालं. एकूण 12,656 मतदारांनी या निवडणुकीत सहभाग घेतला. या निवडणुकीचा प्रचार मुख्यत्वे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात केंद्रित होता.

निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चर्चेत : 84 वर्षांच्या इतिहास असलेल्या या पतसंस्थेवर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचं संचालक मंडळ गेली 9 वर्षे कार्यरत होतं. मात्र, या संचालक मंडळानं केलेल्या भ्रष्ट कारभारामुळे अनेक सभासदांनी राजीनामे दिले. परिणामी, या कार्यकाळात सोसायटीच्या सभासदांची संख्या निम्म्यावर आली. ‘अ’ श्रेणीमध्ये असलेल्या या सोसायटीची श्रेणी चार वर्षांपासून ‘ब’ श्रेणीत घसरली आहे, असा आरोप सहकार समृद्धी पॅनलने प्रचारात केला.

प्रसाद लाड यांची प्रतिक्रिया : भाजपा नेते प्रसाद लाड यांनी निकालानंतर सूचक प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटलं, “बेस्ट निवडणुकीत ठाकरे ब्रँड २१ समोर ० म्हणजेच ठाकरे ब्रँडचे बॉस एका देखील जागा जिंकू शकले नाहीत,” असा टोलाही त्यांनी लगावला. याबाबत शिवसेना (उबाठा) प्रणित बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

शशांक राव पॅनलचे विजयी उमेदवार (एकूण 14)

1) आंबेकर मिलिंद शामराव

2) आंब्रे संजय तुकाराम

3) जाधव प्रकाश प्रताप

4) जाधव शिवाजी विठ्ठलराव

5) अम्मुंडकर शशिकांत शांताराम

6) खरमाटे शिवाजी विश्वनाथ

7) भिसे उज्वल मधुकर

8) धेंडे मधुसूदन विठ्ठल

9) कोरे नितीन गजानन

10) किरात संदीप अशोक

11) डोंगरे भाग्यश्री रतन (महिला राखीव- अनुसूचित जाती/ जमाती)

12) धोंगडे प्रभाकर खंडू (भटक्या विमुक्त जाती)

13) चांगण किरण रावसाहेब (इतर मागासवर्गीय)

14) शिंदे दत्तात्रय बाबुराव

सहकार समृद्धी पॅनेलचे विजयी उमेदवार (एकूण 7)

1) रामचंद्र बागवे

2) संतोष बेंद्रे

3) संतोष चतुर

4) राजेंद्र गोरे

5) विजयकुमार कानडे

6) रोहित केणी

7) रोहिणी बाईत (महिला राखीव मतदार संघ)

