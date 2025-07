ETV Bharat / state

"तुमचेच लोक तुमची माती करत आहेत, माणिकराव कोकाटे तुमचा व्हिडिओ कोणी केला"?- सुषमा अंधारे यांची टीका - SUSHMA ANDHARE ON MANIKRAO KOKATE

माध्यमांशी बोलताना सुषमा अंधारे ( ETV Bharat Reporter )

पुणे : पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे मोबाईलवर रमी गेम खेळत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यामुळं विरोधकांकडून कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. अशात "मी काय कोणाचा विनयभंग केला का?, राजीनामा देण्यासारखं काय घडलं?" असा संतप्त सवाल कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी उपस्थित केला. यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी कृषिमंत्री कोकाटे यांच्यावर टीका केली. त्या पुण्यात माध्यमांशी बोलत होत्या. तुमचेच लोक तुमची माती करत आहेत : "माणिकराव कोकाटे यांची भाषा उद्धट आणि उर्मटपणाची आहे. माणिकराव कोकाटे असं विधान कसं करू शकतात. माणिकराव कोकाटे यांना या विषयाचं गांभीर्यच कळालं नाही. आज ऑनलाईन गेमिंगमुळं अनेक पिढ्या बरबाद होत असताना ते चक्क सभागृहात गेम खेळत होते. तसंच तुमची आसन व्यवस्था सत्ताधारी लोकांसाठी होती. तुमचा व्हिडिओ कोणत्या सत्ताधारी आमदारानं रेकॉर्ड केला? पहिल्यांदा याचा शोध घ्या. तसंच तुमचेच लोक तुमची माती करत आहेत. आमच्याकडं पहिला 12 सेकंदाचा आता 24 सेकंदाचा व्हिडिओ आहे. यानंतर वेगवेगळे कृती करतानाचे अनेक व्हिडिओ आहेत. ते व्हिडिओ बाहेर काढायला कृषीमंत्री कोकाटे यांनी आम्हाला भाग पाडू नये. सन्मानानं राजीनामा द्या, एक्झिट घ्या. हेच तुमच्यासाठी बरं राहील," असं म्हणत सुषमा अंधारे यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना इशारा दिला.

