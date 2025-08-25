ETV Bharat / state

"रमी खेळणाऱ्या मंत्र्याला क्रीडा खातं, आता ऑनलाईन गेमचे नियम कोण बनवणार?"- सुप्रिया सुळे यांची तुफान फटकेबाजी - RUMMY PLAYING MINISTER

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. रमी खेळणाऱ्याला मंत्र्यालाच क्रीडा खातं देण्यात आलं, यावरून त्यांनी सरकारची खिल्ली उडवली.

MP Supriya Sule
खासदार सुप्रिया सुळे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 9:14 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 10:16 AM IST

पुणे : बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर रविवारी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. इंदापूर येथील एका कार्यक्रमात बोलताना, सुळे यांनी क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या रमी गेम खेळण्याच्या प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. खासदार सुळे यांनी उपस्थित जनसमुदायासमोर राज्य सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करत विविध प्रश्नांवर सरकारनं गंभीरपणे लक्ष घालण्याची गरज व्यक्त केली.

खासदार सुप्रिया सुळे (ETV Bharat)

गेम खेळणाऱ्या मंत्र्याचा व्हिडिओ कुणी काढला? : खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, “जो माणूस मंत्रालयात मोबाईलवर गेम खेळत होता, तो पकडला गेला. त्याच्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. गंमत म्हणजे त्याचा व्हिडिओ आम्ही काढला नाही. व्हिडिओ काढणारा तर त्या मंत्र्याच्या मागेच बसलेला होता. म्हणजेच त्यांच्याच जवळचा माणूस होता. समोरच्यानं कुणी व्हिडिओ काढला नाही. पण, बिचाऱ्या रोहितला मात्र अब्रूनुकसानीची नोटीस पाठवली गेली. आम्ही फक्त तो व्हिडिओ ट्विटरवर टाकला. आमचा गुन्हा काय?”

जनतेच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सरकारमधील काही मंत्री सार्वजनिक ठिकाणी रमी खेळण्यात व्यस्त आहेत. हे अत्यंत दुर्दैवी असून, लोकप्रतिनिधींनी आपल्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन वागायला हवं-खासदार, सुप्रिया सुळे

ऑनलाईन गेमचे नियम कोण बनवणार? क्रीडा मंत्री कोकाटेंना टोला : याप्रकरणाची तुलना करताना त्यांनी राज्यातील मंत्र्यांच्या खातेवाटपावर उपरोधिकपणे टीका केली. “गंमत अशी आहे की, दत्तात्रय भरणे यांना कृषी खातं मिळालं. माणिकराव कोकाटे यांना क्रीडा खातं मिळालं. पण आता, आम्ही केंद्रात कायदा पास केल्यानं ज्या गेमवर पैसे लावले जातात ते सर्व ऑनलाईन गेम देशभरात बंद करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार जेव्हा असा कायदा करतं, तेव्हा तो प्रत्येक राज्यासाठी लागू असतो. राज्य सरकारनं त्याचे नियम बनवायचे असतात.”

यावर पुढे भाष्य करत सुळे म्हणाल्या, “आता महाराष्ट्रात नियम तयार करताना, प्रश्न असा आहे की हे नियम कोण तयार करणार? क्रीडा मंत्री कोण आहेत?” असं विचारत त्यांनी हातानं पत्ते खेळण्याची नक्कल करत टोला लगावला. यावेळी उपस्थितांमध्ये हास्याची लाट पसरली.

'जो कॉपी करतो, त्यालाच पेपर तपासायला देणार का?' : खासदार सुळे म्हणाल्या, “मी उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिणार आहे. त्या पत्रात मी विचारणार आहे की, ज्याच्यावर तुमचं सरकार नियम आणि शिस्त पाळण्याची जबाबदारी टाकतंय, तोच मंत्री मंत्रालयात कामाच्या वेळी मोबाईलवर गेम खेळताना पकडला जातो. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारनं ज्या ऑनलाईन गेम्सवर पैसे लावले जातात, अशा गेम्सवर बंदी घातली आहे. त्याचे नियम बनवायचं काम तुम्ही त्याच माणसाकडे सोपवलंय.” त्या पुढे म्हणाल्या, “जो मुलगा वर्गात बसून कॉपी करतो, त्यालाच जर तुम्ही परीक्षेचे पेपर तपासायला दिले तर ते योग्य ठरेल का? हे सरकार काय करतंय? हद्दच आहे!” सुळे यांच्या या वक्तव्यामुळे उपस्थितांमध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

