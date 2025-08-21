ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीनंतर राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. त्याबाबत शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

CM Fadnavis Meet Uddhav Thackeray
संग्रहित- उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भेट (Source- ETV Bharat)
मुंबई - बेस्ट मतपेढीत ठाकरे बंधुंचा पराभव झाल्यानंतर आज अचानक मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानं तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. राज ठाकरेंशी भेटीआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना फोन केल्याचा दावा शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. तसंच केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीदेखील उद्धव यांना फोन केल्याचं खासदार राऊतांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.


खासदार संजय राऊत म्हणाले," उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना फोन केला. राजनाथ सिंह यांचादेखील फोन येऊन गेला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी आहे. त्यानुषंगानं त्यांनी उद्धव ठाकरेंना फोन केला होता. त्यांनी मतदानासाठी विनवणी केली आहे. इतरांनासुद्धा त्यांनी फोन केले असतील. त्यांचं कामच आहे", असं राऊत म्हणाले.


मुख्यमंत्र्यांना भेटणं हा अपराध आहे का? : राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीबद्दल विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले, "माध्यमांनाच या भेटीची चिंता लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांना विरोधी पक्षाचे नेते भेटण्यासाठी गेले असतील, तर त्यात वेगळं काय आहे? राज ठाकरे आणि फडणवीस याआधीही अनेकदा भेटले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना भेटणं हा राजकीय अपराध होत नाही. माझं किंवा उद्धव ठाकरेंचं काही सामाजिक काम असेल, तर आम्हीही मुख्यमंत्र्यांना भेटू शकतो. राज्याचा मुख्यमंत्री एका गटाचा किंवा पक्षाचा नसतो. ते 11 कोटी जनतेचे प्रतिनिधी असतात. लवकरच गणेशोत्सव येत आहे. कदाचित राज ठाकरे गणपतीचं आमंत्रण द्यायला गेले असतील", अशी प्रतिक्रिया संजय राऊतांनी दिली.

राज ठाकरे मुख्यमंत्र्यांना का भेटले? फडणवीसांसोबतच्या बैठकीनंतर राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले," गेल्या काही महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांसोबत एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू आहे. शहर नियोजनाच्या विषयाबाबतचं प्लॅनिंग घेऊन मी आज त्यांना भेटलो. त्यांना याबाबतचा एक छोटा आराखडा दिला. या बैठकीला पोलीस आयुक्त देखील होते. या आराखड्यावर ते काम करतील. अनधिकृत पार्किंगबाबत काय करता येईल, सरकारनं कोणती पावलं उचलण्याची गरज आहे, याबाबत आम्ही एक प्रेझेंटेशन दिलं, अशी माहिती राज यांनी दिली.

