मुंबई - राज्य सरकारनं हैदराबाद गॅझेटियर मान्य करण्याचा जीआर काढल्यानंतर मराठा आरक्षणाकरिता २९ ऑगस्टपासून सुरू असलेलं उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांनी मागे घेतलं. पण, त्यानंतर या जीआर संदर्भात अनेक अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. एकूणच मुंबईतील आंदोलनाचा राजकीय परिणाम काय होणार?, काय आहे हैदराबाद गॅझेटियर? असे अनेक प्रश्न पडू लागले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊ.
ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलन कुठल्यातरी टप्प्यावर थांबायला पाहिजे होतं. ते या जीआरमुळे साध्य झालं. या जीआरचं महत्व याच्यापलीकडं जास्त नाही. सरकारनं हे आंदोलन अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हाताळलं. एखाद्या सरकारनं आंदोलन कसं हाताळू नये? असं उदाहरण द्यायचं असेल तर या आंदोलनाचं उदाहरण देता येईल. हे आंदोलन होऊच नये, यासाठी प्रयत्न करणं शक्य असतानासुद्धा सरकारनं काहीच प्रयत्न केले नाहीत. सरकारनं आधी आंदोलकांना मोकळं वागायला मुभा दिली. मग, ते माध्यमांमध्ये दाखवून कोर्टाकडून आंदोलनावर दबाव येईल, अशी एकप्रकारे तरतूदच केली. पण, सरकारनं हैदराबाद गॅझिटीयरचं आश्वासन देत आंदोलन मागे घ्यायला लावलं.
भाजपाला फायदा होण्याची शक्यता- राजकीयदृष्ट्या विचार केला तर मराठवाडा, नाशिक, पुणे, जुन्नर आणि नगरमधले म्हणजे फक्त दहा ते बारा जिल्ह्यातील मराठा समाजाचे लोक आंदोलनात सहभागी होते. आझाद मैदान आंदोलनात पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकणातील मराठा समाजातील लोकांचा तुलनेने सहभाग कमी होता. त्यामुळे या आंदोलनात देण्यात आलेली आश्वासनं किती दिवसात आणि कशी अमंलबजावणी होते, त्यावर सर्व अवलंबून आहे. त्याचबरोबर या आश्वासनांचा भाजपाला फायदाच होईल, असं सध्या तरी चित्र दिसत आहे. कारण, मराठा समाजाच्या ओबीसींमधून आरक्षणाच्या मागण्यांविरोधात ओबीसी समाज एकवटतो. त्यानंतर ओबीसी समाज भाजपा सोबतच राहतो.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर आंदोलनाचा परिणाम कळेल- स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकांची गणितं वेगळं असतात. कारण, स्थानिक पातळीवरची निवडणूक असल्यानं त्या निवडणुका फार स्थानिक मुद्द्यांवर आणि स्थानिक संपर्काच्या आधारावर लढवल्या जातात. या आंदोलनाचा प्रभाव त्या निवडणुकांवर कसा पडेल ते लगेच सांगता येणार नाही. कारण या जीआरच्या आणि आश्वासनाच्या अमंलबजावनीवर सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. मराठा आंदोलनाचा प्रभाव नक्की काय पडला आहे, हे मराठवाड्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर कळेल. जसं लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर जरांगेच्या आंदोलनाचा फटका भाजपाला बसल्याचं स्पष्ट झाले होते. तसेच, आत्ता मराठवाड्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निकालानंतर या आंदोलनाचा परिणाम कळेल, असे ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी सांगितलं.
मुंबईतील समीकरणं वेगळी - मुंबई महापलिककेच्या निवडणुकीवर मनोज जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनाचा फारसा प्रभाव पडणार नाही. कारण, मुंबईतील प्रश्न वेगळे आहेत. मुंबई महापालिकेची निवडणूक खूप वेगळ्या मुद्द्यांवर होते. मुंबईमधल्या सामाजिक आणि आर्थिक गोष्टी खूपच वेगळ्या आहेत. मुंबईमध्ये सामाजिक समीकरणापेक्षा भाषिक समीकरणं महत्वाची ठरतात. मुंबईमध्ये मराठी विरुद्ध अमराठी असं ध्रुवीकरण होतं. जर दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले तर ते ध्रुवीकरण अधिक ठळकपणे आपल्याला दिसेल. जर मराठा समाजाला विरोधी पक्ष पाठिंबा देत आहेत, तर त्यामुळे दुखावला गेलेला ओबीसी समाज आपोआपच भाजपाच्या बाजूनं झुकलेला दिसतो. त्याचा फायदा भाजपाला पर्यायाने महायुतीला होतो, हे आजवर पाहिलं गेलं आहे. पण, जर मराठा आरक्षण आणि आता ओबीसी आरक्षण यांच्यावर सरकारनं काढलेले तात्पुरते तोडगे दोन्ही समाजाने मान्य केलेत. या दोन्ही समाजांकडून भाजपा विरोधाचा टोकदारपणा कमी होईल, एवढे नक्की असे मत त्यांनी व्यक्त केलं.
काय आहे हैदराबाद गॅझेटियर? हैदराबाद गॅझेटियरचे अभ्यासक डॉ. रमेश सूर्यवंशी यांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करण्याच्या मागे असलेला इतिहास सांगितला. १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर निजामाच्या ताब्यात असल्यानं हैदराबाद संस्थान स्वतंत्रच राहिलं. मराठवाडा हादेखील हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता. निजामच्या राज्यात वेगळी सामाजिक वर्गवारी लागू होती. तेव्हा अनेक जातींची नोंद वेगळ्या पद्धतीनं झाली होती. हैदराबाद गॅझेटनुसार हैदराबाद राज्यात मराठा हा बॅकवर्ड क्लास, ओबीसीमध्ये समाविष्ट होता. १९४८ मध्ये हैदराबादचं भारतात विलिनीकरण झालं. हे विलिनीकरण काही सहजसुलभ झालं नव्हतं. तर ऑपरेशन पोलो अंतर्गत पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झालं होतं. या विलीनीकरणाच्या स्टॅन्डस्टील ऍग्रीमेंट आणि मर्जर ऍग्रीमेंटमध्ये या राज्यातील रहिवाशांचे विद्यमान हक्क, कायदे, प्रथापरंपरा आणि विशेषाधिकार अबाधित राहतील, असे कलम होते. या कलमानुसार हैदराबाद राज्याच्या नोंदणीत मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश होता. त्यावेळी संस्थानाचे विलीनीकरण करताना मर्जर अग्रीमेंटस कायद्यानं बंधनकारक असल्याचं संस्थानातील जनतेला पटवून देण्यात आल्याचं अभ्यासक डॉ. रमेश सूर्यवंशी यांनी सांगितलं.
मराठा समाजाचा ओबीसी दर्जा अबाधित ठेवणं गरजेचं- संविधानातील कायदे आणि एक प्रकारे हैदराबाद संस्थानातील जनतेसोबत झालेल्या कराराची जबाबदारी म्हणून मर्जर ऍग्रीमेंटमधील 'हैदराबाद स्टेटमधील वर्गवारी आणि हक्क' या कलमाच्या अनुषंगानं मराठा समाजाचा ओबीसी दर्जा हा ग्राह्य धरला जायला हवा आहे. त्यातून भारतात विलीनीकरणानंतर त्या मराठा समाजाचा ओबीसी दर्जा अबाधित ठेवणं गरजेचं आहे, असे हैदराबाद गॅझेटियरचे अभ्यासक डॉ. रमेश सूर्यवंशी यांनी सांगितलं.
