शरद पवार यांनीच महाराष्ट्रमधील ओबीसीचं आरक्षण संपवलं आहे-लक्ष्मण हाके - MAHARASHTRA POLITICS

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी बारामतीच्या दौऱ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि आमदार रोहित पवार यांच्यावर टीका केली.

OBC leader Laxman Hake
लक्ष्मण हाके (Source- ETV Bharat Reporter)
बारामती ( पुणे)- महाराष्ट्राला पुढील काळात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षाला सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशारा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला. पवार कुटुंबीय म्हणजे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी असे म्हणत हाके यांनी टीकादेखील केली.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके हे शनिवारी रात्री पुरंदर तालुक्यातील निरा येथे आले होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणासाठी मुंबईमध्ये दाखल होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यावर टीका करताना हाके म्हणाले, "या माणसाला संविधान कळत नाही. केवळ दादागिरीच्या जोरावर आरक्षण मिळत नाही. संविधानानुसार आरक्षण मिळतं. मात्र, जरांगे हे मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटवू पाहत आहेत. त्यामुळे पुढील काळात असा संघर्ष पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सावध राहावं", असा इशारा हाके यांनी दिला.

सतत वादग्रस्त विधान करून चर्चेत राहणाऱ्या लक्ष्मण हाके यांनी पुन्हा एकदा पवार कुटुंबावर टीका केली. "खासदार सुप्रिया सुळे या केवळ वडिलांच्या मायलेजवर निवडून येतात. त्यांचं संसदेत काय काम आहे? त्यांना का आदर्श संसदरत्न पुरस्कार मिळतो, असा सवालदेखील त्यांनी उपस्थित केला. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी समाजातलील तळागाळातील लोकांचे प्रश्न कधी संसदेत मांडले आहेत का? त्याच्यावर कधी आवाज उठवला आहे का?", अशी टीका ओबीसी नेते हाके यांनी केली.

मंडल यात्रेवरही टीका- शरद पवार यांनी नागपूरमधून काढलेल्या मंडल यात्रेवरदेखील लक्ष्मण हाकेंनी टीका केली. विधानसभा निवडणुकीमध्ये संपूर्ण ओबीसी समाज त्यांच्यापासून दूर गेल्याची जाणीव शरद पवार यांना झाली. त्यामुळेच पुन्हा एकदा ओबीसी समाज आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी शरद पवारांचा हा प्रयत्न आहे. मात्र, यापुढे ओबीसी समाज शरद पवार यांच्या या प्रयत्नांना भुलणार नसल्याचं हाके यांनी म्हटलं आहे.

"शरद पवारांची ही भूमिका ओबीसी समाजाला अजिबात आवडलेली नाही. शरद पवार हे दुतोंडी मांडुळासारखे वागतात. शरद पवार यांनीच महाराष्ट्रमधील ओबीसीचं आरक्षण संपवलं आहे. त्यांनीच मनोज जरांगे यांना रसद पुरवली आहे. शरद पवार यांनी महात्मा फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेऊन ओबीसींचा आरक्षण बुडवलं आहे. ओबीसी समाज महायुतीच्या बाजूला गेला आहे. याचं शल्य शरद पवारांना आहे. त्यामुळेच ते दुतोंडी वागत आहेत. एका बाजूला मंडल यात्रा काढत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला मनोज जरांगे यांना मदत करत आहेत", असा दावा लक्ष्मण हाके यांनी केला.


अजित पवार हे जातीवादी नेते- सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यावर सातत्यानं टीका करण्यासंदर्भात प्रश्न लक्ष्मण हाके यांना विचारण्यात आला. यावेळी ते म्हणाले," अजित पवार यांच्यावर टीका करण्याचं कारण असं की ते जातीयवादी नेते आहेत. अजितदादा पवार यांचा महाज्योती संदर्भातील सामाजिक दुजाभाव मी वारंवार महाराष्ट्राला सांगितला आहे. काल-परवा अजितदादा पवार यांनी तुम्ही गोधड्या वाळत घालता, असे जाहीर विधान केलं. पण, बारामती परिसरामध्ये आजही सर्वसामान्य लोक आहेत. वेगवेगळ्या जाती धर्मातील लोक आहेत. त्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यामुळे त्यांना गोधड्या वापराव्या लागतात. अजितदादा पवार हे महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री पदाला न शोभणारे व्यक्ती आहेत. त्यांना सामाजिक न्याय काहीही माहित नाही. गरिबांबद्दल भटक्यांबद्दल कसं बोलावं, हे त्यांना माहित नाही. गोधड्या कंपाउंडर वाळत घालू नका, असं म्हणणं म्हणजे हे असंवेदनशीलपणाचं लक्षण आहे."



पवार कुटुंबीय नेहमीच सत्तेत असतं म्हणून... लक्ष्मण हाके हे सातत्यानं पवार कुटुंबावर निशाणा साधत आहेत. त्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, "राज्यात सत्ता कोणाचीही येऊ द्या. राज्याच्या राजकारणामध्ये पवार कुटुंबीय हे नेहमीच सत्तेत बसलेले असतात. त्यांच्याकडे नेहमीच तिजोरीच्या चाव्या असतात. त्यामुळेच मला त्यांच्यावर बोलावं लागतं. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न नाही विचारायचे तर मग कुणाला विचारायचे ? त्यामुळेच मी पवार कुटुंबावर बोलत आहे", असे लक्ष्मण हाके यांनी सांगितलं.

