सांगली - माझा एक प्रॉब्लेम आहे. मी मंगळसूत्र चोरांच्या विरोधात लढत नाही, अशा शब्दात थेट नाव घेता राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) आमदार जयंत पाटील यांनी भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकरांवर निशाणा साधलाय. ते सांगलीमध्ये ख्रिश्चन आणि मुस्लिम अधिकार परिषद कार्यक्रमादरम्यान बोलत होते.
जिल्हा जसा डोक्यावर घेतो, तसा पायाखाली घेतो- सांगली शहरातील भावे नाटयगृह येथे डेमोक्रॅटिक ऑफ इंडियाच्यावतीनं ख्रिश्चन आणि मुस्लिम अधिकार परिषद कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात आमदार जयंत पाटील म्हणाले, या देशांमध्ये अलीकडे मोठी समस्या वाढली आहे. मार्केट नसल्यानं वाचाळवीरांची संख्या फार वाढली आहे. वरिष्ठ यांच्याकडे बघत नसल्यानं हे काहीही बोलतात. पण हा जिल्हा ब्रिटिशांना घाबरलेला नाही आहे. त्यामुळे यांचं काय घेऊन बसलाय. सर्व जातीवर प्रेम करा. समाजामध्ये भेदभाव करू नका. सांगली जिल्हा जसा डोक्यावर घेतो, तसा पायाखाली घेतो.
अदृश्य शक्ती काम करू लागली - या सरकारनं मत चोरीनं ही सत्ता मिळवली. लोकशाहीवर घाला घालणाऱ्यांना आपण किती पोसायचं ? याचा आपण विचार केला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मताचा अधिकार दिला असताना त्यांनी सुरुंग लावण्याचं काम केलं. या देशात कोणाला खड्ड्यात घालायचा आणि कोणाला वर काढायचं या पाठीमागे एक अदृश्य शक्ती काम करू लागली आहे. या देशात उपराष्ट्रपती गायब होऊ शकतो. तुम्ही आम्ही किस झाड की पत्ती, असेही पाटील म्हणाले.
मत चोरी झाली तिथे राजीनामा द्या- काही दिवसांपूर्वी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जयंत पाटलांना राजीनामा देण्याचे आव्हान देत निवडणूक लढवण्याची भूमिका जाहीर केली होती. यावरून जयंत पाटलांनी गोपीचंद पडळकरांवर पलटवार करताना म्हटलं, मी मंगळसूत्र चोरांच्या विरोधात मी लढत नाही. पण, मत चोरी झाली तिथे राजीनामा द्या. परत निवडणुका घ्या. आता हे महिनाभर चालेल. समाजामध्ये काही निंदा करणारेही लोक लागतात. अलीकडे मीही अशी लोक तयार करू लागलो आहे, अशी खरमरीत टीका जयंत पाटील यांनी आमदार पडळकर यांच्यावर केली.
हिंदू संकटामध्ये कसा आला?पुढे राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) आमदार पाटील म्हणाले, देशात अल्पसंख्याक समाजातील मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान होते. तर डॉ. अब्दुल कलाम हे राष्ट्रपती होते. ही 2 लोक प्रमुख पदावर असताना देश चांगला चालला होता. त्यावेळी कधी हिंदु संकटामध्ये असल्याचं ऐकलं नाही. पण गेल्या 10 -12 वर्षात खालून वरपर्यंत यांचीच सत्ता असताना हिंदू संकटामध्ये कसा आला ? मग यांच्या हातात सत्ता असताना हिंदू संकटामध्ये आला असेल तर पुन्हा आमच्या हातात सत्ता द्या. आम्ही हिंदुना सरंक्षण देण्याचे व्यवस्था करतो. पण, मी हे सत्तेसाठी बोलत नाही. हिंदू समर्थ आणि बळकट आहे. तो इतर धर्माना समान मानणारा आहे, असेदेखील मत आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा-