विधानसभेचा निकाल लागण्याआधीच काँग्रेसनं मंत्रिमंडळ ठरवलं, अनेक मुख्यमंत्री होते तयार; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा गौप्यस्फोट

मत चोरी प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर हल्ला चढवला. यावेळी त्यांनी विधानसभा निवडणुकीबाबत मोठा गौप्यस्फोट केला.

DEVENDRA FADNAVIS ON RAHUL GANDHI
माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
मुंबई : केंद्रात आणि महाराष्ट्रात मतचोरी करून भाजपानं विजय मिळवल्याचा काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधींनी आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रत्युत्तर दिलं आहे. "महाराष्ट्रात 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधीच काँग्रेसनं मंत्रिमंडळाची रचना तयार केली होती. हॉटेल्सदेखील बुक केली होती, इतका त्यांना विजयाचा विश्वास होता. मात्र, जनतेनं त्यांना झटका दिला", असा टोला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी लगावला.

असा नेता याआधी पाहिला नाही : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर थेट हल्ला चढवला. ते म्हणाले, “राहुल गांधींनी हायड्रोजन बॉम्ब फोडण्याचं भाकीत केलं होतं. त्यामुळं सारा देश घाबरला होता, की आता हे कोणता बॉम्ब फोडणार? पण त्यांनी फक्त फुसका बार लावला.” फडणवीस यांनी राहुल गांधींना ‘सिरियल लायर’ संबोधत त्यांच्या वक्तव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “निवडणूक आयोगानं त्यांना अनेकदा नोटिसा दिल्या, पण एकही पुरावा ते सादर करू शकले नाहीत. न्यायालयातही जाण्यासाठी त्यांच्याकडं काही नव्हतं. राहुल गांधींची माध्यमांसमोर खोटं बोलण्याची हिम्मत वाखाणण्याजोगी आहे. अशा प्रकारचा नेता मी याआधी कधीच पाहिला नाही. जनतेचा त्यांच्यावर विश्वास उरलेला नाही,” असा टोलादेखील त्यांनी लगावला.

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)

पराभव काँग्रेसच्या जिव्हारी : महाराष्ट्रातील पराभव काँग्रेसला जिव्हारी लागल्याचंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केलं. “त्यांना महाराष्ट्रात खूप अपेक्षा होत्या. मंत्रिमंडळ तयार होतं. अनेक मुख्यमंत्री तयार झाले होते. पण जनतेनं त्यांना जो झटका दिला, त्यातून ते अजून सावरलेले नाहीत. निवडणूक आयोगानं दिलेल्या पुराव्यांमुळं राहुल गांधींची सर्व वक्तव्यं खोटी ठरली आहेत. ते तोंडावर आपटले आहेत,” असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्र सरकारचा केंब्रिज विद्यापीठासोबत करार :

  • महाराष्ट्र सरकारनं गुरुवारी केंब्रिज विद्यापीठासोबत करार केला. हा सामंजस्य करार राज्यातील शालेय शिक्षणाला जागतिक दर्जा प्राप्त होण्यासाठीचा नवा टप्पा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
  • या भागीदारीतून हवामान शिक्षण, अभ्यासक्रम सुधारणा, ग्रंथालय व शैक्षणिक साधनसंपत्ती उपलब्ध करून देणे, शिक्षक क्षमतावृद्धी आणि ओपन स्कूलिंग उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. ही मोहीम केवळ गुणपत्रिका सुधारण्यापुरती मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास, कौशल्य व जागतिक स्तरावरील तयारी देण्यासाठी आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
  • केंब्रिजकडं जागतिक दर्जाचे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तके, डिजिटल सामग्री आणि नाविन्यपूर्ण अध्यापन पद्धती उपलब्ध आहेत.
  • या सामंजस्य कराराअंतर्गत केंब्रिज शिक्षकांसाठी विषयानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणास अनुरूप आणि सीबीएसई-सुसंगत शैक्षणिक साधनसामग्री, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रे तसेच विद्यार्थ्यांसाठी ‘क्लायमेट क्वेस्ट’ सारखा हवामान शिक्षण कार्यक्रम पूर्व-प्राथमिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणार आहे. याशिवाय डिजिटल साक्षरता, आयसीटी आधारित शिक्षण, जीवनकौशल्ये व मूल्यशिक्षणाशी संबधित अभ्यासक्रमही राज्यातील शाळामध्ये राबवले जातील.
  • या करारामुळं शिक्षकांच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक परिणामामध्ये सुधारणा होईल. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पद्धतीचा लाभ ग्रामीण ते शहरी सर्व शाळांना मिळेल.
  • हवामान शिक्षण व डिजिटल कौशल्यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये विद्यार्थ्यांना सज्ज करता येईल. यामुळं राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होईल आणि महाराष्ट्राची शिक्षणव्यवस्था अधिक समावेशक, गुणवत्तापूर्ण आणि जागतिक मानकाशी अनुरूप बनेल.
  • राज्यातील शिक्षकांना केंब्रिज प्रेस आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षक विकास कार्यक्रम, सेल्टा आणि आयकेआय सारख्या जागतिक मान्यताप्राप्त पात्रता तसंच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत के-12 शैक्षणिक साधनं उपलब्ध करून शिक्षक क्षमता वृद्धी, दर्जेदार अध्यापन आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधता येईल.
  • या कराराद्वारे महाराष्ट्र शासनाला राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल. शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघांनाही जागतिक दर्जाचं संसाधन उपलब्ध होतील. शिक्षण प्रणालीत नवोन्मेष आणि गुणवत्ता येईल आणि राज्याच्या शिक्षणव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होईल. हा करार महाराष्ट्रातील शाळांना 'भविष्यकालीन, समावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण' देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.

