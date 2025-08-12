ETV Bharat / state

भारतीय निर्यातदार महासंघाच्या निर्यात सर्वेक्षण यादीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर - FIEO EXPORT SURVEY

निर्यातीच्या बाबतीत वर्ष २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गुजरातनं निर्यातीत पहिला क्रमांक मिळवला आहे.

निर्यातीसाठी बंदरावरील कंटेनर
निर्यातीसाठी बंदरावरील कंटेनर (संग्रहित)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 8:51 AM IST

Updated : August 12, 2025 at 11:57 AM IST

1 Min Read

नवी दिल्ली - FIEO सर्वेक्षणानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात गुजरातने भारतातील अव्वल निर्यातदार राज्य म्हणून आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे. त्यांची निर्यात ११६.३३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे, जी देशाच्या एकूण निर्यातीच्या २६.६% आहे. महाराष्ट्राने या वर्षी ६५.८६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीची उत्पादने निर्यात केली आहेत, जी देशाच्या एकूण निर्यातीच्या १५.०६% आहे आणि यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

२०२४-२५ मध्ये निर्यात झालेल्या टॉप १० राज्यांचा विचार करता पहिला क्रमांक गुजरातचा त्यानंतरचा क्रमांक महाराष्ट्राचा तर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे तमिळनाडू. गुजरातमधून वर्ष २०२०-२१ पासून वर्ष २०२४-२५ या काळात अनुक्रमे ६०.५९, १२६.८१, १४९.४०, १३४.३९, ११६.३३ अब्ज डॉलर एवढ्या किमतींचा माल निर्यात झाला. तर महाराष्ट्रातून वर्ष २०२०-२१ ते वर्ष २०२४-२५ या काळात अनुक्रमे ५८.३८, ७३.१२, ७२.४४, ६७.२०, ६५.८६, अब्ज डॉलर एवढ्या किमतीची निर्यात झाली. ही आकडेवारी पाहिली तर भारताचा दुसरा क्रमांक निर्यातीमध्ये लागला आहे. गुजरात जरी यावर्षी पहिल्या क्रमांकावर असला तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांच्या निर्यातीत तब्बल १३ टक्के घट झाली आहे. त्या तुलनात महाराष्ट्राच्या निर्यातीत फक्त २ टक्के घट झाल्याचं दिसून येतं.

भारतातून एकूण निर्यातीचा विचार करता वर्ष वर्ष २०२०-२१ पासून खालीलप्रमाणे महाराष्ट्राचा वाटा होता.

● २०२०-२१ मध्ये देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी महाराष्ट्राचा निर्यातीचा वाटा २०.०१% होता.

● २०२१-२२ मध्ये राज्याचा वाटा १७.३३% होता.

● २०२२-२३ मध्ये राज्याचा वाटा १६.०६% होता.

● २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा निर्यातीचा वाटा १५.३८% होता.

● २०२४-२५ मध्ये राज्यांचा वाटा १५.०६% होता.

महाराष्ट्रातून यावर्षी कोणत्या देशात किती टक्के निर्यात झाली त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

आयातदार देश
आयातदार देश (ETV Bharat GFX)

● २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राच्या एकूण निर्यातीत ५१.७१% वाटा असलेल्या टॉप १० निर्यात देशांचा समावेश होता.

  • महाराष्ट्र त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी २०.९३% निर्यात अमेरिकेला करतो.

● राज्य त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी ९.९०% निर्यात युएईला करते.

२०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात झालेल्या वस्तू

निर्यात वस्तू
निर्यात वस्तू (ETV Bharat GFX)

नवी दिल्ली - FIEO सर्वेक्षणानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात गुजरातने भारतातील अव्वल निर्यातदार राज्य म्हणून आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे. त्यांची निर्यात ११६.३३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे, जी देशाच्या एकूण निर्यातीच्या २६.६% आहे. महाराष्ट्राने या वर्षी ६५.८६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीची उत्पादने निर्यात केली आहेत, जी देशाच्या एकूण निर्यातीच्या १५.०६% आहे आणि यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

२०२४-२५ मध्ये निर्यात झालेल्या टॉप १० राज्यांचा विचार करता पहिला क्रमांक गुजरातचा त्यानंतरचा क्रमांक महाराष्ट्राचा तर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे तमिळनाडू. गुजरातमधून वर्ष २०२०-२१ पासून वर्ष २०२४-२५ या काळात अनुक्रमे ६०.५९, १२६.८१, १४९.४०, १३४.३९, ११६.३३ अब्ज डॉलर एवढ्या किमतींचा माल निर्यात झाला. तर महाराष्ट्रातून वर्ष २०२०-२१ ते वर्ष २०२४-२५ या काळात अनुक्रमे ५८.३८, ७३.१२, ७२.४४, ६७.२०, ६५.८६, अब्ज डॉलर एवढ्या किमतीची निर्यात झाली. ही आकडेवारी पाहिली तर भारताचा दुसरा क्रमांक निर्यातीमध्ये लागला आहे. गुजरात जरी यावर्षी पहिल्या क्रमांकावर असला तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यांच्या निर्यातीत तब्बल १३ टक्के घट झाली आहे. त्या तुलनात महाराष्ट्राच्या निर्यातीत फक्त २ टक्के घट झाल्याचं दिसून येतं.

भारतातून एकूण निर्यातीचा विचार करता वर्ष वर्ष २०२०-२१ पासून खालीलप्रमाणे महाराष्ट्राचा वाटा होता.

● २०२०-२१ मध्ये देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी महाराष्ट्राचा निर्यातीचा वाटा २०.०१% होता.

● २०२१-२२ मध्ये राज्याचा वाटा १७.३३% होता.

● २०२२-२३ मध्ये राज्याचा वाटा १६.०६% होता.

● २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा निर्यातीचा वाटा १५.३८% होता.

● २०२४-२५ मध्ये राज्यांचा वाटा १५.०६% होता.

महाराष्ट्रातून यावर्षी कोणत्या देशात किती टक्के निर्यात झाली त्याची माहिती खालीलप्रमाणे

आयातदार देश
आयातदार देश (ETV Bharat GFX)

● २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राच्या एकूण निर्यातीत ५१.७१% वाटा असलेल्या टॉप १० निर्यात देशांचा समावेश होता.

  • महाराष्ट्र त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी २०.९३% निर्यात अमेरिकेला करतो.

● राज्य त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी ९.९०% निर्यात युएईला करते.

२०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात झालेल्या वस्तू

निर्यात वस्तू
निर्यात वस्तू (ETV Bharat GFX)
Last Updated : August 12, 2025 at 11:57 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FIEO EXPORT SURVEYनिर्यात सर्वेक्षणनिर्यातमहाराष्ट्राचा निर्यातीचा वाटाFIEO EXPORT SURVEY

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.