आरोग्य यंत्रणा हाय अलर्टवर: औषधसाठा, रुग्णवाहिका तैनात, डॉक्टरांच्या टीम सज्ज, प्रकाश आबिटकरांनी दिले 'हे' निर्देश
राज्यात सगळीकडं पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा हाय अलर्ट मोडवर ठेवण्यात आली आहे. याबाबत आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी निर्देश दिले आहेत.
Published : September 24, 2025 at 8:01 PM IST
मुंबई : मराठवाडा, बीड, अमरावती, परभणी आदी जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली असून अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पूरस्थिती ओसरल्यानंतर साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे या भागात आरोग्य यंत्रणा अॅक्शन मोडवर असून पुरेसा औषधसाठा रुग्णवाहिका व डॉक्टरांच्या टीम सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य यंत्रणेने सज्ज राहावे व नागरिकांना 24 बाय 7 सेवा उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आरोग्य विभागाला दिले आहेत.
आरोग्य मंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य भवन येथे या संदर्भात राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला अकोला, संभाजीनगर, नाशिक व लातूर परिमंडळासह, राज्यातील आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी पूरस्थिती व आरोग्य सुविधेचा आढावा घेतला.
साथरोगावर प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी उपाययोजना कराव्या : राज्यातील सर्व आरोग्य यंत्रणेने सतर्क रहावे, असे सांगून मंत्री आबिटकर म्हणाले की, "परिमंडळातील सर्व उपसंचालकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य संस्थांचा आढावा घ्यावा. आरोग्य केंद्रात पुरेसा औषध साठा उपलब्ध ठेवावा. आपत्कालीन स्थितीत 108, 102 रुग्णवाहिका सज्ज ठेवाव्यात. डॉक्टरांनी मुख्यालयात उपस्थित राहावे. पुरामुळे आरोग्य संस्था बाधित झाली असेल तर तत्काळ दुरुस्ती व उपाययोजना कराव्यात. पूरग्रस्त रुग्णांना तातडीने उपचार द्यावेत. स्थलांतरित नागरिकांना आरोग्य शिबिरांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. गाव पातळीपर्यंत सूक्ष्म नियोजन करून पिण्याच्या पाण्याची व जलस्तोतरांची नियमित तपासणी करावी. पुरामुळे स्थलांतरित झालेल्या रुग्णांवर त्या ठिकाणी जाऊन उपचाराची व्यवस्था करावेत. टीएलसी पावडर व कीटकनाशक औषध फवारणी करून पूरस्थितीनंतर उद्भवणाऱ्या साथरोगावर प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी उपाययोजना करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
जलजन्य आजारांचा धोका! : रुग्णांना सर्व प्रकारची सेवा देण्यास डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांनी चोवीस तास उपलब्ध राहण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच पूरस्थितीच्या काळात जलजन्य आजारावर प्रतिबंध करण्याची तयारी ठेवावी, अशा सूचना आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या. या बैठकीला आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्यासह राज्याचे उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. संकटाच्या काळात नागरिकांना तातडीची मदत मिळावी, हा आरोग्य विभागाचा ध्यास असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले.
